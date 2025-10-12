7 kiểu người khiến cuộc sống của bạn rắc rối hơn

1. Hay than phiền: Ai cũng cần được giải tỏa bức xúc đôi lúc, nhưng những người hay than phiền lại biến mọi cuộc trò chuyện thành danh sách dài những lời phàn nàn và ấm ức. Họ có xu hướng phóng đại vấn đề, hạ thấp các giải pháp và làm cảm xúc của mọi người chuyển từ tích cực sang nặng nề, mệt mỏi. Nếu tiếp xúc lâu dài với sự than phiền, bạn sẽ dễ nhìn nhận mọi thứ theo hướng tiêu cực hơn. Ảnh: Phương Lâm.

2. Thích gây kịch tính: Những người này luôn khuấy động căng thẳng để giữ mình ở trung tâm của sự chú ý. Họ thường kéo bạn vào những vấn đề và bi kịch bằng cách nhờ bạn giúp đỡ. Càng giúp, bạn càng nhận thấy vấn đề của họ không bao giờ kết thúc và đó đơn giản chỉ là cách sống của họ. Để không trở thành "khán giả" cho những vở kịch họ bày ra, bạn chỉ cần đặt ra giới hạn - hạn chế gặp mặt hoặc thậm chí bày tỏ không muốn giúp đỡ. Ảnh: Phương Lâm.

3. Cuồng kiểm soát: Họ luôn muốn kiểm soát mọi hành động, suy nghĩ và lựa chọn của bạn, từ những việc nhỏ nhất như ăn gì, mặc gì, cho đến các mối quan hệ bạn bè hay công việc cá nhân. Sự can thiệp quá mức khiến bạn dần đánh mất sự tự do, mất đi tiếng nói của chính mình. Mỗi khi bạn đưa ra ý kiến riêng hay cố gắng làm điều gì khác ý họ, lập tức bạn bị chỉ trích, trách móc, thậm chí là đổ lỗi. Áp lực tâm lý ngày một lớn khiến bạn luôn cảm thấy lo âu, mệt mỏi và không còn là chính mình. Ảnh: Pexels.

4. Giao tiếp hung hăng thụ động: Đây là kiểu người không bao giờ bày tỏ sự thất vọng một cách công khai. Thay vào đó, họ thể hiện sự không hài lòng qua giọng điệu mỉa mai, những lời khen ngầm xúc phạm hoặc trì hoãn công việc một cách có chủ ý. Hãy giải quyết hành vi này một cách trực tiếp nhưng bình tĩnh. Làm rõ rằng bạn luôn ưu tiên giao tiếp cởi mở và sẽ tôn trọng sự trung thực hơn bất kỳ lời châm chọc tinh vi nào. Ảnh: Pexels.

5. Người hay phản đối: Đây là kiểu người luôn tiêu cực, chỉ trích người khác và ước mơ của bạn. Bạn có thể cảm thấy những người này không coi trọng bạn vì họ luôn đặt câu hỏi về lựa chọn và khả năng của bạn. Để đối phó, bạn hãy tránh xa lời khuyên của họ, nói với họ rằng bạn không cần ý kiến ​​của họ và khi họ đưa ra, bạn nên phản bác nếu nó tiêu cực. Ảnh: Pexels.

6. Liên tục vượt qua ranh giới: Kiểu người này thường không thể hoặc không muốn tôn trọng ranh giới cá nhân của bạn. Họ mượn đồ không xin phép, đòi hỏi bạn phải đáp ứng hoặc gây áp lực, buộc bạn phải tham gia vào những việc mà bạn đã từ chối. Hành vi này thường xuất phát từ việc thiếu sự đồng cảm hoặc tâm lý tự cho mình có quyền. Nếu không được kiểm soát, mối quan hệ này chắc chắn sẽ dẫn đến sự oán giận và kiệt sức. Ảnh: Phương Lâm.

7. Người thao túng: Những người này chỉ quan tâm đến bản thân họ và sẽ sử dụng sự thao túng để đảm bảo đạt được những gì họ muốn. Họ có thể khiến bạn cảm thấy tội lỗi nếu không làm điều gì đó hoặc đe dọa bạn theo một số hình thức. Bạn cần nhớ bạn không phải vấn đề, họ mới là người không hợp lý. Bạn có thể nhắc nhở họ về điều này bằng cách hỏi những câu thăm dò như "Điều đó có vẻ hợp lý với bạn không?". Khi họ đặt bạn vào thế khó xử, bạn có thể từ chối khéo bằng cách nói "Tôi sẽ suy nghĩ về điều đó". Ảnh: Phương Lâm.

Mục Giáo dục giới thiệu đến bạn đọc những cuốn sách nuôi dạy trẻ trong thời đại 4.0.

Cuốn sách Nuôi con 4.0 - Làm thế nào để trẻ không bị nghiện thiết bị công nghệ? của TS Shimi Kang (nhà khoa học, tâm lý học, chuyên gia giáo dục, tác giả của nhiều tựa sách bán chạy) được đánh giá là hữu ích cho các phụ huynh có con em nghiện sử dụng thiết bị điện tử.

TS Shimi Kang đưa ra hàng loạt dẫn chứng và phân tích khoa học về cách thức tác động của thiết bị công nghệ đến bộ não đang trong giai đoạn phát triển của trẻ. Sau đó, bà chỉ ra những tác động tiêu cực đến sức khỏe, hành vi và tính cách của trẻ.