7 hành vi độc hại nhiều bố mẹ vẫn thường làm

1. Đề cao quá mức sự vâng lời: Theo Geediting, nhiều bố mẹ vẫn thường nói “Trẻ con thì chỉ nên ngoan ngoãn, không nên lên tiếng". Đây dường như là một chuẩn mực của việc dạy con ngoan. Tuy nhiên, tư duy này có thể gây ra những ảnh hưởng độc hại. Nó dạy trẻ phải bỏ qua suy nghĩ và cảm xúc của mình chỉ để làm hài lòng người khác. Do đó, điều bố mẹ cần làm là tạo ra không gian để trẻ cảm thấy an toàn, được lắng nghe và được là chính mình.

2. Khuyến khích im lặng thay vì giao tiếp: Khi bố mẹ khen thưởng cho sự im lặng thay vì khuyến khích giao tiếp cởi mở, điều này vô tình dạy trẻ rằng suy nghĩ và cảm xúc của chúng không quan trọng. Lớn lên, trẻ có thể cảm thấy sợ hãi khi phải nói lên ý kiến của mình, lo ngại rằng điều mình nói ra sẽ bị bác bỏ hoặc bị chế giễu.

3. Coi so sánh là công cụ tạo động lực: Nhiều phụ huynh vẫn thường nói "Tại sao con không được như con nhà người ta?" với mục đích tạo động lực cho trẻ. Tuy nhiên, thực tế là việc so sánh không tạo động lực. Ngược lại, nó hủy hoại lòng tự trọng, nuôi sự đố kỵ, oán giận và kìm hãm sự phát triển cá nhân.

4. Đòi hỏi con phải hoàn hảo: Nhiều cha mẹ tin rằng việc thúc ép con cái phải hoàn hảo sẽ giúp chúng thành công. Tuy nhiên, loại áp lực này gây hại nhiều hơn là lợi. Trẻ có thể tin rằng bất kỳ sai lầm nào cũng đồng nghĩa với thất bại. Điều này khiến con chú ý quá mức vào việc né tránh sai sót, dẫn đến bỏ lỡ cơ hội học hỏi. Thay vì sự hoàn hảo, điều phụ huynh nên làm là khuyến khích con nỗ lực, chấp nhận học hỏi từ những sai lầm.

5. Kìm nén cảm xúc tiêu cực của con: "Nín ngay", "Có gì đâu mà phải khóc" là câu nói phổ biến trong nhiều gia đình. Trong đó, việc thể hiện những cảm xúc tiêu cực như buồn bã hay tức giận bị nhìn nhận là sự yếu đuối. Tuy nhiên, cha mẹ cần nhớ rằng cảm xúc là một phần tự nhiên không thể thiếu của con người. Việc kìm nén chúng có thể gây ra bất ổn về mặt tinh thần và thậm chí dẫn đến các vấn đề sức khỏe thể chất.

6. Tình yêu có điều kiện: Con cái cần phải ngoan, giỏi, thành công thì mới xứng đáng nhận được sự yêu thương của cha mẹ. Đây là một hành vi độc hại nhưng vẫn còn phổ biến trong nhiều gia đình. Tình yêu có điều kiện không giúp trẻ trưởng thành. Nó khiến con lớn lên trong lo lắng, sợ bị từ chối và luôn phải cố hoàn hảo để được bố mẹ yêu thương.

7. Đề cao sự hòa thuận giả tạo hơn là đối diện với xung đột: Nhiều gia đình tự hào về việc duy trì một môi trường luôn êm đềm, hòa thuận. Tuy nhiên, sự hòa thuận này đôi khi xuất phát từ việc né tránh các vấn đề. Điều này sẽ dẫn đến những khúc mắc không được giải quyết, tích tụ oán giận và phá hoại các mối quan hệ theo thời gian.

