7 dấu hiệu bạn có tố chất lãnh đạo

1. Có tầm nhìn: Nếu bạn thường suy nghĩ xa hơn hiện tại, không bị ràng buộc bởi những giới hạn trước mắt mà luôn đặt câu hỏi “Chúng ta có thể làm gì tốt hơn?” hoặc “Tại sao không phải là chúng ta?”, chứng tỏ bạn là người có tầm nhìn. Nó cho thấy bạn không hài lòng với hiện tại, luôn tìm kiếm cơ hội đổi mới, cải tiến và phát triển, không chỉ cho bản thân mà còn cho tập thể mà bạn đang góp mặt. Ảnh: Phương Lâm.

2. Chân thật: Lời nói và hành động luôn nhất quán đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng sự tin cậy và tín nhiệm. Hơn nữa, việc sống chân thật, đúng với bản thân giúp nhà lãnh đạo trở nên dễ mến và khiến mọi người muốn đi theo. Hãy tự đánh giá cách bạn thể hiện mình, đặc biệt là khi làm việc với người khác, bạn có đang làm việc bằng sự chân thành không? Ảnh: Pexels.

3. Tò mò và khao khát tìm hiểu: Một nhà lãnh đạo khôn ngoan luôn giữ tư duy cởi mở và dành thời gian tìm hiểu trước khi đưa ra kết luận. Họ có xu hướng lắng nghe nhiều hơn là nói và luôn tìm cách thấu hiểu vấn đề từ nhiều khía cạnh. Chính sự tò mò và tinh thần học hỏi này cho phép họ phản hồi một cách tỉnh táo thay vì phản ứng theo cảm tính. Nhờ đó, họ không chỉ đạt được giải pháp tối ưu nhất mà còn khiến mọi người cảm thấy được lắng nghe. Ảnh: Pexels.

4. Luôn thể hiện lòng trắc ẩn: Bạn đối xử với người khác có sự thấu hiểu không? Nếu câu trả lời là có, bạn đã có tố chất của một nhà lãnh đạo thực thụ. Bởi lẽ, kết nối cảm xúc là cách duy nhất để giành được sự cam kết và thu hút nhân viên. Để làm được điều đó, bạn phải có khả năng đặt mình vào vị trí của người khác. Ảnh: Pexels.

5. Bình tĩnh ngay cả khi khủng hoảng: Khi gặp phải tình huống áp lực như dự án bị chậm tiến độ, ngân sách bị cắt giảm đột ngột, người có tố chất lãnh đạo thường giữ được bình tĩnh. Nhà tâm lý học Daniel Goleman, người nổi tiếng với khái niệm "trí thông minh cảm xúc", nhấn mạnh rằng khả năng kiểm soát cảm xúc của bản thân trong những tình huống khó khăn là yếu tố cốt lõi của một nhà lãnh đạo hiệu quả. Nó giúp đội ngũ cảm thấy an tâm và tin tưởng vào khả năng của người đứng đầu. Ảnh: Pexels.

6. Tận tâm: Nó không đơn thuần là làm việc cẩn thận, kỹ lưỡng và đạt chất lượng tốt. Sự tận tâm còn bao hàm cả việc chịu trách nhiệm cá nhân và sống theo chuẩn mực đạo đức. Các nhà lãnh đạo sẽ không bao giờ đạt được thành công bền vững bằng cách cắt giảm quy trình, đổ lỗi cho người khác hay bỏ qua các nguyên tắc đạo đức. Trên thực tế, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng sự tận tâm thậm chí còn là yếu tố dự báo thành công lớn hơn cả trí thông minh. Ảnh: Phương Lâm.

7. Có khả năng kết nối mọi người: Nếu mọi người thường xuyên tụ tập xung quanh bạn để trò chuyện, thảo luận ý tưởng hoặc thậm chí là trút bầu tâm sự, rất có thể, bạn sở hữu "hào quang lãnh đạo". Điều này cho thấy bạn có một sức hút tự nhiên đối với người khác, có thể tạo ra bầu không khí tích cực, khiến họ cảm thấy thoải mái và muốn ở gần bạn. Ảnh: Phương Lâm.

Mục Giáo dục giới thiệu đến bạn đọc những cuốn sách nuôi dạy trẻ trong thời đại 4.0.

Cuốn sách Nuôi con 4.0 - Làm thế nào để trẻ không bị nghiện thiết bị công nghệ? của TS Shimi Kang (nhà khoa học, tâm lý học, chuyên gia giáo dục, tác giả của nhiều tựa sách bán chạy) được đánh giá là hữu ích cho các phụ huynh có con em nghiện sử dụng thiết bị điện tử.

TS Shimi Kang đưa ra hàng loạt dẫn chứng và phân tích khoa học về cách thức tác động của thiết bị công nghệ đến bộ não đang trong giai đoạn phát triển của trẻ. Sau đó, bà chỉ ra những tác động tiêu cực đến sức khỏe, hành vi và tính cách của trẻ.