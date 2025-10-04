6 cách để tránh thị phi chốn công sở

1. Xả cảm xúc tại nhà: Để tránh những hiểu lầm và tình trạng buôn chuyện công sở, bạn nên tìm một nơi an toàn ở nhà để bày tỏ suy nghĩ và cảm xúc của mình. Bạn có thể mua một cuốn sổ tay hoặc nhật ký để ghi lại suy nghĩ, cảm xúc hoặc mục tiêu của mình. Thay vì chia sẻ mọi chuyện với đồng nghiệp, hãy tâm sự với bạn bè hoặc người yêu, vợ, chồng về những trải nghiệm của bạn. Cách này giúp bạn tránh những cuộc trò chuyện gây xao nhãng tại nơi làm việc và giảm mức độ căng thẳng. Ảnh: Phương Lâm.

2. Chuyển hướng sự chú ý: Nếu bạn nhận thấy đồng nghiệp đang bàn tán, hãy cố gắng không tham gia vào cuộc trò chuyện. Thay vào đó, hãy cân nhắc bước ra khỏi tình huống đó. Bạn có thể tận dụng cơ hội này để trao đổi với quản lý về một ý tưởng dự án sắp tới hoặc đơn giản là đi ăn trưa sớm hơn. Việc chú ý vào công việc và những mục tiêu khác sẽ giúp bạn duy trì được năng suất và sự tập trung. Ảnh: Phương Lâm.

3. Tách bạch đời tư và công việc: Để ngăn chặn tin đồn và sự lan truyền thông tin sai lệch, bạn cần xác định rõ những gì mình cảm thấy thoải mái khi chia sẻ với đồng nghiệp. Một số chủ đề trò chuyện phù hợp nơi công sở, giúp bạn hoà đồng nhưng vẫn tránh xa thị phi bao gồm: Tiến độ công việc hoặc dự án bạn vừa hoàn thành, các chủ đề trung lập như thời tiết, tình trạng giao thông; các câu hỏi liên quan đến một cuộc họp sắp diễn ra.

4. Luôn giữ thái độ minh bạch: Để ngăn chặn những lời đồn thổi và đàm tiếu không cần thiết nơi công sở, bạn cần phải trung thực và minh bạch về cả mục tiêu công việc lẫn cảm xúc cá nhân. Nếu có bất cứ vấn đề gì cần thảo luận riêng với đồng nghiệp, hãy đảm bảo thực hiện điều đó ở không gian riêng tư để tránh bị nghe lén. Ảnh: Pexels.

5. Tôn trọng ranh giới cá nhân: Hãy luôn cho đồng nghiệp thấy rằng bạn coi trọng đạo đức nghề nghiệp, sự chính trực và tính chuyên nghiệp. Thiết lập ranh giới rõ ràng tại nơi làm việc là điều cần thiết để tránh xa những chuyện thị phi không cần thiết. Điều này góp phần xây dựng một môi trường và văn hóa làm việc chuyên nghiệp, hỗ trợ lẫn nhau. Ảnh: Pexels.

6. Tập trung vào công việc: Nếu tình cờ nghe thấy tin đồn hoặc chuyện phiếm, hãy khéo léo tránh xa bằng cách thể hiện sự ít quan tâm nhất và tuyệt đối không tham gia vào câu chuyện. Thay vào đó, hãy làm rõ những ưu tiên công việc của bạn, ngụ ý rằng bạn không có thời gian cho những chuyện bên lề. Ảnh: Phương Lâm.

Mục Giáo dục giới thiệu đến bạn đọc những cuốn sách nuôi dạy trẻ trong thời đại 4.0.

Cuốn sách Nuôi con 4.0 - Làm thế nào để trẻ không bị nghiện thiết bị công nghệ? của TS Shimi Kang (nhà khoa học, tâm lý học, chuyên gia giáo dục, tác giả của nhiều tựa sách bán chạy) được đánh giá là hữu ích cho các phụ huynh có con em nghiện sử dụng thiết bị điện tử.

TS Shimi Kang đưa ra hàng loạt dẫn chứng và phân tích khoa học về cách thức tác động của thiết bị công nghệ đến bộ não đang trong giai đoạn phát triển của trẻ. Sau đó, bà chỉ ra những tác động tiêu cực đến sức khỏe, hành vi và tính cách của trẻ.