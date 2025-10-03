7 mẹo tâm lý để chiến thắng tranh luận

1. Giữ bình tĩnh : Theo Yourtango, người thông minh luôn biết kiểm soát cảm xúc, bởi họ biết nếu nổi nóng, họ sẽ thua cuộc. Thay vì phản ứng gay gắt, dữ dội, họ đáp lại bằng một thái độ bình thản, ôn hòa. Lúc này, đối phương sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải hạ giọng xuống cùng mức độ với họ để tiếp tục tranh luận. Nhờ đó, họ có thể trình bày và giải thích quan điểm của mình một cách rõ ràng và thuyết phục hơn.

2. Dành thời gian lắng nghe: Phần lớn mọi người thường quá bận tâm đến việc mình sẽ nói gì tiếp theo mà bỏ qua đối phương, dẫn đến việc vội vàng đưa ra giả định về lập luận của họ. Tuy nhiên, điều này thường dẫn đến sai lầm đáng tiếc. Vì vậy, bạn nên cố gắng lắng nghe thật kỹ. Điều này giúp bạn nhận ra những lỗ hổng và thiếu sót trong quan điểm của đối phương và bản thân, từ đó đưa ra lập luận chính xác hơn.

3. Không biến mâu thuẫn thành vấn đề cá nhân: Khi tranh luận, bạn cần tránh tấn công trực tiếp vào lối sống, sự chính trực hay phẩm chất của người đối diện. Nếu đối phương chuyển sang công kích cá nhân, bạn cần giữ vững lập trường đạo đức. Ví dụ, bạn có thể đáp lại rằng "Tôi bất ngờ trước những lời công kích cá nhân của bạn. Sẽ tốt hơn nếu chúng ta tập trung vào vấn đề cốt lõi thay vì chỉ trích nhau''.

4 . Sẵn sàng hiểu quan điểm khác biệt: Bạn không nhất thiết phải đồng tình với một người, nhưng để hóa giải mâu thuẫn và chiến thắng trong một cuộc tranh luận, bạn phải có khả năng nhìn nhận vấn đề qua góc nhìn của họ. Hãy đặt mình vào vị trí của đối phương và xác định nguồn cơn cảm xúc của họ. Có lẽ họ đang cảm thấy bị đe dọa, lo lắng hoặc khó chịu. Việc thể hiện sự đồng cảm sẽ làm dịu căng thẳng và giúp đôi bên dễ dàng đạt được thỏa thuận.

5. Đặt câu hỏi đúng trọng tâm: Bạn hoàn toàn có thể duy trì quyền kiểm soát cuộc thảo luận hoặc tranh cãi bằng cách đặt những câu hỏi sắc bén, khiến đối phương phải tìm kiếm câu trả lời một cách cẩn trọng. Để phản bác quan điểm, bạn có thể hỏi "Bạn có bằng chứng nào chứng minh cho tuyên bố này không?". Để thách thức lập luận của họ, hãy sử dụng các câu hỏi giả định ''Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn hành động như vậy?''.

6. Tuyệt đối không la hét: Âm lượng của lời nói thường phản ánh cường độ cảm xúc của cuộc trò chuyện. Điều này có nghĩa là bạn càng lớn tiếng, cuộc thảo luận sẽ càng dễ đi chệch hướng khỏi vấn đề chính. Hãy giảm mức độ căng thẳng bằng cách đáp lại một cách bình tĩnh, ngay cả khi đối phương đang la hét. Bạn cần giữ vững tinh thần và không để hành vi tiêu cực của người khác ảnh hưởng đến mình.

7. Sử dụng sự thật và logic: Sự thật rất khó để phản bác. Do đó, hãy thu thập dữ liệu liên quan trước khi bắt đầu bất kỳ cuộc tranh luận hay thảo luận nào. Bạn hãy sử dụng các cuộc khảo sát, số liệu, trích dẫn hoặc các nghiên cứu từ những nguồn đáng tin cậy, đảm bảo những bằng chứng này là lập luận vững chắc để hỗ trợ cho quan điểm của bạn. Sau đó, bạn trình bày luận điểm một cách có hệ thống, dùng logic để thuyết phục đối phương. Sự thật và chân lý chính là chìa khóa để giành chiến thắng trong một cuộc tranh luận công bằng.

Cuốn sách Nuôi con 4.0 - Làm thế nào để trẻ không bị nghiện thiết bị công nghệ? của TS Shimi Kang (nhà khoa học, tâm lý học, chuyên gia giáo dục, tác giả của nhiều tựa sách bán chạy) được đánh giá là hữu ích cho các phụ huynh có con em nghiện sử dụng thiết bị điện tử.

TS Shimi Kang đưa ra hàng loạt dẫn chứng và phân tích khoa học về cách thức tác động của thiết bị công nghệ đến bộ não đang trong giai đoạn phát triển của trẻ. Sau đó, bà chỉ ra những tác động tiêu cực đến sức khỏe, hành vi và tính cách của trẻ.