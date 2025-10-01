Không nhận ra trường học sau bão Bualoi

Trường Tiểu học Hòa Hiếu 1 (Nghệ An) cho biết hiện nay, khuôn viên trường vẫn còn ngập nước, đồng thời nhiều gia đình học sinh chịu ảnh hưởng do bão nên chưa thể đến trường. Vì vậy, ngày 1/10, học sinh toàn trường tiếp tục nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Thời gian quay lại học tập sẽ được nhà trường cập nhật và thông báo sớm nhất khi điều kiện cho phép. Ảnh: FBNT.