Không nhận ra trường học sau bão Bualoi

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT một số địa phương, đến nay, bão Bualoi chưa gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, thiệt hại về cơ sở vật chất cho thấy mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng. Tại Thừa Thiên Huế, 134 trường học bị ảnh hưởng, ước tính thiệt hại khoảng 1,1 tỷ đồng; một số điểm trường vùng trũng phải tạm nghỉ học. Tại Nghệ An, 483 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng, thiệt hại gần 300 tỷ đồng; học sinh toàn tỉnh nghỉ học để bảo đảm an toàn. Ảnh: Trường Mầm non Hưng Tây (Nghệ An).
Tại Hà Tĩnh, 412 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng, tổng thiệt hại khoảng 428,95 tỷ đồng; học sinh toàn tỉnh nghỉ học. Trong khi đó, tại Thanh Hóa, 30 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng, thiệt hại đang được thống kê. Học sinh tỉnh này nghỉ học ngày 29/9, các ngày sau, cơ sở giáo dục chủ động quyết định theo diễn biến thời tiết. Ảnh: Trường THCS Lam Thành (Nghệ An).
Trường Mầm non Hưng Tây (xã Hưng Nguyên, Nghệ An) cho biết cả 2 cơ sở đều bị hư hỏng nặng, bão đã cuốn đi toàn bộ mái tôn của cả 2 điểm trường. Cổng trường cả 2 cụm và một số cửa sổ, máy tính bị hư hỏng... Đến hiện tại, cơ sở 1 nước vẫn ngập sâu, có chỗ lên 60-70 cm. Nhà trường chưa thể đón các cháu trở lại trường. Ảnh: FBNT.
Tại trường Mầm non Yên Bồng (xã Lạc Thủy, Phú Thọ), ảnh hưởng của cơn bão số 10 đã làm tốc mái, gió cuốn bay khu vận động ra xa, làm hỏng nhiều đồ dùng, đồ chơi. Bên cạnh đó, nước lũ lên nhanh khiến trường ngập sâu, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã nhanh chóng di chuyển các trang thiết bị, đồ dùng để phòng tránh hư hại. Ảnh: FBNT.
Cả hai điểm trường của trường Mầm non Xuân Lam (Nghệ An) đều thiệt hại nặng nề. Các phòng học dãy nhà 2 tầng bị tốc mái, nhà xe, mái hiên phía sau, mái tôn phía trước sập đổ, nhiều phòng học hỏng cửa, vỡ kính. Đồ chơi ngoài trời, thiết bị máy tính, đồ điện hư hỏng. Tại điểm trường số 2, toàn bộ mái khu trải nghiệm, nhà bếp đều bị cuốn bay. Nước mưa tràn vào dãy nhà cấp 4 làm hư hỏng bàn ghế, đồ dùng, trang thiết bị... Sân trường cũng ngổn ngang, cầu trượt, xích đu bị hư hỏng nặng, không thể thể sửa chữa. Thảm cỏ nhân tạo cũng bị hỏng, hệ thống điện, nước trong trường cũng bị ảnh hưởng, gây mất an toàn khi vận hành... Ảnh: FBNT.
Trường Tiểu học Hòa Hiếu 1 (Nghệ An) cho biết hiện nay, khuôn viên trường vẫn còn ngập nước, đồng thời nhiều gia đình học sinh chịu ảnh hưởng do bão nên chưa thể đến trường. Vì vậy, ngày 1/10, học sinh toàn trường tiếp tục nghỉ học để đảm bảo an toàn.
Thời gian quay lại học tập sẽ được nhà trường cập nhật và thông báo sớm nhất khi điều kiện cho phép. Ảnh: FBNT.
