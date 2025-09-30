2,3 triệu học sinh Hà Nội nghỉ học ngày 1/10

Hà Nội mưa lớn, đi lại khó khăn, toàn bộ học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ được nghỉ học vào ngày 1/10.

Hà Nội ngập úng sau mưa lớn. Ảnh: Đinh Hà.

Theo đó, do thời tiết tiếp tục mưa to ảnh hưởng đến học tập và hệ thống giao thông đi lại trên toàn thành phố, Sở GD&ĐT Hà Nội đã quyết định cho tất cả các cơ sở giáo dục nghỉ học vào ngày 1/10. Các thầy cô giáo có thể linh hoạt dạy học trực tuyến cho học sinh.

Hoàn lưu sau bão Bualoi tiếp tục gây mưa lớn tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó có thủ đô Hà Nội. Trong hôm nay, tại nhiều xã, phường Hà Nội đã có mưa vừa, mưa to đến rất to và giông.

Mưa lớn trong thời gian ngắn làm hệ thống thoát nước trở nên quá tải, gây ra tình trạng ngập trong các khu dân cư, khu đô thị và những vùng trũng thấp tại Hà Nội.

Từ sáng sớm, nhiều trường học tại Thủ đô đã thông báo cho học sinh nghỉ hoặc chuyển học trực tuyến. Từ trưa đến đầu giờ chiều, nhiều trường tổ chức dạy học buổi sáng bắt đầu thông báo nghỉ buổi chiều hoặc cho học sinh tan học sớm.

Một số trường tư như Nguyễn Bỉnh Khiêm, Alaska, Marie Curie, Lương Thế Vinh hỗ trợ ăn tối và ngủ qua đêm cho tất cả học sinh đăng ký ở lại.

Trước đó, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có công văn yêu cầu các trường chủ động rà soát, sẵn sàng các kế hoạch, triển khai các phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ” phù hợp với điều kiện nhà trường.

Các đơn vị, cơ sở giáo dục ở vùng tâm bão đi qua có học sinh bán trú cần quản lý chặt chẽ học sinh. Việc di chuyển của học sinh phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình theo kế hoạch, chỉ đạo của chính quyền địa phương, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ nước uống, lương thực, thực phẩm để bảo đảm nhu cầu sinh hoạt cho học sinh ở lại trường trong thời gian mưa bão.

Các trường chủ động dọn dẹp, vệ sinh trường lớp ngay sau mưa bão để đảm bảo an toàn, sạch sẽ, phòng chống dịch bệnh.

Sở cũng yêu cầu tuyệt đối không tổ chức các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt tập thể đặc biệt là nơi có nguy cơ ngập úng, sạt lở. Thiết lập kênh thông tin với cha mẹ học sinh để quản lý học sinh khi tham gia các hoạt động tại địa phương, hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro có thể xảy ra do mưa bão.