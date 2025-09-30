Hàng triệu học sinh nghỉ học vì mưa lớn sau bão Bualoi

Trước diễn biến phức tạp của bão số 10 (Bualoi), để bảo đảm an toàn cho giáo viên, học sinh, nhiều tỉnh, thành đã thông báo cho nghỉ học trong ngày 30/9.

Nhiều khu vực xuất hiện mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 10. Ảnh: Trần Hiền.

Tối 29/9, Sở GD&ĐT Lào Cai đã có văn bản chỉ đạo khẩn, yêu cầu toàn bộ cơ sở giáo dục trên địa bàn cho hơn 465.000 học sinh mầm non, phổ thông và giáo dục nghề nghiệp nghỉ học ngày 30/9 nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý.

Từ ngày 1/10, tùy tình hình thời tiết, các cơ sở giáo dục chủ động theo dõi, báo cáo để quyết định cho học sinh nghỉ tiếp nếu cần.

Đối với các trường có học sinh bán trú, nội trú, lãnh đạo nhà trường phải quản lý chặt chẽ học sinh, chuẩn bị lương thực, thực phẩm, nước uống đảm bảo sinh hoạt trong thời gian mưa bão.

Việc di chuyển học sinh phải có sự phối hợp chặt chẽ với phụ huynh và chính quyền địa phương, tuyệt đối không để xảy ra rủi ro.

Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục cần khẩn trương di dời hồ sơ, tài sản, thiết bị dạy học lên vị trí an toàn; kiểm tra, gia cố cơ sở vật chất, hệ thống điện, thoát nước, cây xanh có nguy cơ gãy đổ.

Sáng sớm 30/9, Sở GD&ĐT Phú Thọ cũng ra văn bản tương tự. Hơn 900.000 học sinh nghỉ học trong ngày 30/9 do do ảnh hưởng bão Bualoi.

Ngay sau đó, hàng loạt trường ở tỉnh này thông báo khẩn cho học sinh nghỉ học. Tùy tình hình thực tế, các trường sẽ quyết định về việc đi học trở lại vào ngày mai hay không.

Tại Hà Nội, rạng sáng 30/9, mưa lớn kéo dài nhưng chưa phát sinh ngập úng. Đến 7h30, mưa to trở lại, một số trường thông báo cho học sinh nghỉ học trực tiếp như trường Mầm non Cổ Nhuế 2, THPT Đào Duy Từ. Trường Nguyễn Siêu chuyển học online.

Không cho học sinh nghỉ học, song trường Tiểu Học I-sắc Niu-tơn (phường Cầu Giấy) thông báo cho học sinh đến muộn do nhiều tuyến đường bị ngập, tình hình giao thông có thể gặp khó khăn.

Tại Thái Nguyên, trường Tiểu học Phú Xuyên (xã Phú Xuyên), trường THCS Mỹ Yên (xã Đại Từ) thông báo học sinh nghỉ học ngày 30/9. Học sinh sẽ vào phần mềm OLM theo tài khoản đã được cấp để học tập tại nhà. Trường THPT Bắc Sơn cũng ra thông báo nghỉ học từ chiều ngày 29/9.

Chiều 29/9, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục ra thông báo yêu cầu các cơ sở giáo dục cho toàn thể học sinh mầm non; phổ thông và giáo dục nghề nghiệp (khoảng 876.000 học sinh) nghỉ học trong ngày 30/9 để đảm bảo an toàn. Từ ngày 1/10, các cơ sở giáo dục chủ động theo dõi diễn biến của mưa lũ hoàn lưu sau bão, báo cáo UBND xã, phường và Sở GD&ĐT cho học sinh nghỉ học nếu thấy cần thiết.

Tương tự, chưa thể khắc phục hậu quả sau bão, ngày 30/9, nhiều địa phương ở Nghệ An tiếp tục cho học sinh nghỉ học.