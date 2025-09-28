Hàng triệu học sinh nghỉ học tránh bão Bualoi

Để đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh cũng như chủ động đối phó với tình trạng mưa bão, hàng triệu học sinh ở các tỉnh miền Trung đã được cho nghỉ học.

Hình ảnh vệ tinh tâm bão số 10 lúc 12h ngày 28/9. Ảnh: Nchmf.

Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An, cho biết do ảnh hưởng của mưa bão, tất cả các trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An (khoảng 945.000 học sinh) sẽ nghỉ học trong sáng 29/9 để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các nhà trường.

Tương tự, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh chỉ đạo các địa phương, cơ sở giáo dục cho học sinh các cấp (khoảng 364.000 học sinh) nghỉ học trong ngày 29/9.

Sở cũng yêu cầu tuỳ diễn biến của thời tiết và tình hình thực tế của địa phương, các cơ sở giáo dục có thể xem xét quyết định kéo dài việc nghỉ học với thời gian phù hợp để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.

Các đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão trên các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động xử lý các tình huống cần thiết, đảm bảo an toàn; đồng thời tổ chức trực 24/24 giờ; lên phương án di dời hồ sơ, tài liệu, máy móc, thiết bị, bàn ghế đến nơi an toàn, tránh hư hại.

Các trường rà soát, kiểm tra toàn diện cơ sở vật chất trường, lớp, đặc biệt là các công trình đã xuống cấp, có nguy cơ mất an toàn khi xảy ra mưa lớn, lũ, sạt lở đất, ngập úng...

Tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học khẩn trương thông báo cho 433.500 học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh nghỉ học trong ngày 29/9.

Trước đó, Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa đã có công văn yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn cho khoảng 876.000 học sinh từ mầm non đến THPT nghỉ học trong ngày 29/9 để bảo đảm an toàn.

Từ ngày 30/9, các cơ sở giáo dục chủ động theo dõi diễn biến của bão và hoàn lưu sau bão, báo cáo UBND xã, phường và Sở GD&ĐT cho học sinh nghỉ học (nếu xét thấy cần thiết).

Song song, các trường phải rà soát, củng cố cơ sở vật chất, đặc biệt tại các điểm trường vùng sâu, vùng xa có nguy cơ ngập úng hoặc sạt lở; di dời máy móc, thiết bị, hồ sơ đến nơi an toàn.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT Thanh Hóa chỉ đạo trường học cần sẵn sàng làm nơi tránh trú bão cho nhân dân, đồng thời nhanh chóng khắc phục hậu quả, dọn dẹp vệ sinh trường lớp sau mưa bão, bảo đảm môi trường an toàn, sạch sẽ, phòng tránh dịch bệnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết hồi 12h ngày 28/9, tâm bão số 10 (Bualoi) nằm trên vùng biển Quảng Trị - Đà Nẵng, cách Huế khoảng 110 km về phía Đông Đông Bắc, cách Bắc Quảng Trị khoảng 220 km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h.

Cơ quan khí tượng nhận định đây là cơn bão di chuyển nhanh, cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Trong 12 đến 36 giờ tới, cấp độ rủi ro thiên tai lên mức 3-4, trong đó khu vực đất liền ven biển từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị được cảnh báo cấp 4 từ 22h ngày 28/9 (sớm hơn dự báo trước đó).

Từ ngày 28 đến 30/9, Bắc Bộ và miền Trung dự báo mưa lớn 100-300 mm, nhiều nơi trên 600 mm, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt diện rộng.