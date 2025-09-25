Bộ GD&ĐT chỉ đạo khẩn trước nguy cơ áp thấp mạnh lên thành bão số 10

Bộ yêu cầu các Sở GD&ĐT chủ động ứng phó với bão số 9 và bão số 10 (có thể xảy ra) nhằm giảm thiểu thiệt hại, đảm bảo an toàn cho người và tài sản ngành giáo dục

Bộ GD&ĐT chỉ đạo khẩn trước bão số 9 và bão số 10. Ảnh: dmc.gov.

Ngày 25/9, Bộ trưởng GD&ĐT đã ban hành Công điện số 1638/CĐ-BGDĐT gửi Giám đốc Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố từ Quảng Ngãi trở ra, yêu cầu tăng cường ứng phó với bão số 9 (siêu bão Ragasa) và chủ động sẵn sàng ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 10 (bão Bualoi)

Cụ thể, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, siêu bão Ragasa đang di chuyển vào đất liền nước ta và ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh, thành phố từ Quảng Ngãi trở ra từ ngày 25/9, nguy cơ gây mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên diện rộng, đặc biệt tại các khu vực địa hình dốc, đất yếu. Đồng thời, Biển Đông tiếp tục đón áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành Bão Bualoi.

Để tăng cường, chủ động ứng phó với bão số 9 và bão số 10, giảm thiểu thiệt hại, đảm bảo an toàn cho người và tài sản ngành giáo dục, Bộ GD&ĐT yêu cầu giám đốc Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố từ Quảng Ngãi trở ra thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và Bộ GD&ĐT về ứng phó siêu bão Ragasa.

Đồng thời, các đơn vị cần xây dựng phương án sẵn sàng ứng phó với bão số 10 khi bão số 9 đang đổ bộ.

Bộ cũng yêu cầu các địa phương liên tục cập nhật tình hình, thống kê thiệt hại, báo cáo UBND tỉnh để khắc phục, đồng thời gửi báo cáo về Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ GD&ĐT) để bộ tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

Tính đến 16h ngày 25/9, đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8, sóng cao khoảng 2 m. Khu vực bắc vịnh Bắc Bộ, bắc, giữa và nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo trong đêm 25 và ngày 26/9, vùng biển từ Khánh Hòa đến TP Cần Thơ và khu vực giữa, nam Biển Đông (bao gồm quần đảo Trường Sa) có gió tây nam cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-4 m, biển động.

Ở phía bắc Biển Đông, gió đông nam đến đông cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng cao 2-4 m, biển động.

Đến chiều tối 26/9, phía đông bắc và giữa Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 2-4 m, biển động mạnh.

Đêm 26 và ngày 27/9, vùng biển từ Khánh Hòa đến TP.HCM, phía tây giữa Biển Đông và nam Biển Đông (bao gồm quần đảo Trường Sa) có thể có gió tây nam cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-4 m, biển động.

Trong khi đó, phía đông bắc và giữa Biển Đông gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-12, giật cấp 15; sóng cao 5-7 m, biển động dữ dội.