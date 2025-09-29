Đại học cho sinh viên nghỉ học, học online tránh bão Bualoi

Một số trường cho sinh viên nghỉ học trong ngày 29/9, một số trường khác lại chuyển sang hình thức học trực tuyến để đảm bảo an toàn cho giảng viên, sinh viên.

Phường Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) thiệt hại nặng nề do bão số 10. Ảnh: Việt Linh.

Nằm trong khu vực bị ảnh hưởng trực tiếp của bão số 10, từ ngày 28/9, Đại học Vinh đã thông báo không tổ chức hoạt động dạy và học trong ngày 29/9. Từ ngày 30/9, hệ chính quy và sau đại học sẽ được tổ chức học online với các lớp lý thuyết, còn lớp thực hành, thí nghiệm sẽ được tạm dừng.

Đại học Nghệ An cũng có thông báo tương tự, cho phép giảng viên, sinh viên tạm nghỉ hoặc chuyển sang hình thức học trực tuyến vào ngày 29/9. Giảng viên sẽ căn cứ diễn biến thời tiết và tính chất môn học để thông báo cho sinh viên thực hiện.

Đại học Hà Tĩnh, Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa cũng thông báo tạm dừng hoạt động dạy và học trong ngày 29/9 và sẽ có thông báo tiếp theo dựa trên diễn biến thời tiết.

Đại học Hồng Đức cũng thông báo chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến. Thông báo này được đưa ra sau công điện khẩn số 24 ngày 27/9 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tập trung ứng phó bão số 10.

Như vậy, sinh viên trường sẽ học online vào ngày 29/9. Từ ngày 30/9 trở đi, căn cứ tình hình hoàn lưu sau bão, nhà trường sẽ có thông báo tiếp theo.

Trước khi bão số 10 đổ bộ, Đại học Sư phạm (Đại học Huế) đã thông báo cho sinh viên học trực tuyến từ 13h ngày 27/9 cho đến khi có thông báo mới.

Ngoài ra, nhà trường cũng khuyến cáo sinh viên đang ở những nơi không đảm bảo an toàn có thể duy chuyển về trường để tạm trú tại dãy nhà P. Trong thời gian này, nhà trường sẽ nắm tình hình và có giải pháp hỗ trợ sinh viên khi cần thiết.

Tại Hà Nội, trước diễn biến phức tạp và nguy cơ ngập úng do bão số 10 (bão Bualoi), Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) thông báo cho sinh viên học online vào ngày 29/9.

Hình thức này áp dụng với hệ chính quy, chương trình đào tạo bằng kép, các lớp văn bằng 2 hệ vừa làm vừa học, hệ cao học, nghiên cứu sinh.

Theo đó, giảng viên được yêu cầu tổ chức dạy trực tuyến trên Zoom, MS Teams, Google classroom và phải thông báo cho sinh viên, học viên thực hiện.

Toàn bộ lớp hệ đại học chính quy của Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam cũng đã được thông báo học trực tuyến trong ngày 29/9 do diễn biến phức tạp của bão số 10. Sau ngày này, căn cứ diễn biến của bão, nhà trường sẽ tiếp tục thông báo đến sinh viên.

Trong đêm 28/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 28/9 đến 3h ngày 29/9 có nơi trên 200 mm như trạm Xuân Bình (Thanh Hóa) 233,2 mm, trạm Nông Trường 15 (Nghệ An) 204,8 mm, trạm Kỳ Liên (Hà Tĩnh) 237,6 mm, trạm Quảng Hợp (Quảng Trị) 248,8 mm.

Dự báo từ ngày 29/9 đến ngày 30/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Phú Thọ, phía nam các tỉnh Sơn La và Lào Cai tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-250 mm, có nơi trên 400 mm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tính đến 10h ngày 29/9, vị trí tâm bão ở khoảng 19.1 độ Vĩ Bắc, 104.5 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực biên giới Nghệ An - Trung Lào, sức gió mạnh nhất đạt cấp 8-9 (62-88 km/h), giật cấp 11.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão sẽ di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 20 km/h.