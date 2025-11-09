Người thông minh vượt trội thường sinh vào 4 ngày này

Dưới sự chi phối của những hành tinh tượng trưng cho trí tuệ, những người sinh vào 4 ngày này thường có khả năng tư duy vượt trội và rất ham học hỏi.

Những người sinh vào ngày 3, 17, 23 và 31 được đánh giá thông minh hơn mức trung bình. Ảnh: Phương Lâm.

Trí thông minh có thể biểu hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, từ khả năng sáng tạo nghệ thuật, thể hiện cảm xúc đến năng lực học thuật truyền thống.

Theo các chuyên gia về số học, chiêm tinh học và tâm linh, mỗi người đều mang trong mình một dạng trí tuệ hoặc tài năng riêng biệt. Tuy nhiên, bốn ngày sinh dưới đây được cho là nổi bật hơn cả, khi những người sinh vào các ngày này thường có chỉ số IQ cao hơn mức trung bình.

Người sinh vào ngày 3 của bất kỳ tháng nào có niềm đam mê đặc biệt với việc học suốt đời. Họ không ngừng tìm kiếm tri thức qua trải nghiệm, tranh luận triết học hay học vấn bậc cao.

Dưới sự chi phối của sao Mộc - hành tinh tượng trưng cho tư duy rộng mở và vận may, họ có khả năng tổng hợp các ý tưởng phức tạp và nhìn nhận vấn đề ở tầm khái quát.

Nhiều người trong số này trở thành học giả, nhà giáo hoặc nhà thám hiểm, mang trong mình tư duy toàn cầu và tinh thần cởi mở với những luồng tư tưởng tiến bộ.

Cẩn trọng, kỷ luật và có tổ chức là những phẩm chất nổi bật của người sinh ngày 17. Dưới ảnh hưởng của sao Thổ - hành tinh đại diện cho sự trưởng thành và trách nhiệm, họ có tư duy chiến lược dài hạn cùng khả năng lập kế hoạch sắc sảo.

Với thế mạnh về phân tích khoa học, kỹ thuật và tư duy phản biện, nhóm này thường được xem là “kiến trúc sư” của thực tại, tạo ra những kết quả cụ thể và bền vững.

Trong khi đó, người sinh ngày 23 được biết đến với trí tuệ linh hoạt và khả năng tiếp thu vượt trội.

Dưới sự ảnh hưởng của sao Thủy - hành tinh của giao tiếp và trí tuệ, họ tiếp nhận thông tin nhanh, có khả năng học hỏi tức thời và ứng biến linh hoạt trong mọi tình huống.

Nhờ sự thông minh, tinh tế cùng kỹ năng xã hội tốt, họ dễ dàng kết nối với nhiều nhóm người khác nhau. Tư duy chi tiết và cẩn trọng cũng giúp họ phát hiện những điều mà người khác thường bỏ qua.

Người sinh ngày 31 thường có xu hướng suy nghĩ vượt ra ngoài khuôn khổ. Dưới sự chi phối của sao Thiên Vương - hành tinh của sự đổi mới và phá cách, họ thích khám phá những hướng đi chưa ai thử nghiệm.

Thay vì tuân theo các khuôn mẫu sẵn có, họ tìm kiếm giải pháp độc đáo, phù hợp với xu thế tương lai.

Những ý tưởng của họ đôi khi bị xem là kỳ lạ, nhưng lại có thể dẫn đến những phát minh hoặc thành tựu mang tính đột phá.