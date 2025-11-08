Những biểu hiện cho thấy bạn có IQ cao

|
Đặt câu hỏi cho mọi thứ: Bạn không phải là người dễ dàng chấp nhận một quy tắc hay một thông báo chung chung. Bạn luôn muốn biết "Tại sao điều này lại tồn tại ngay từ đầu?" và "Cơ chế đằng sau nó là gì?". Xu hướng này không nhằm gây khó khăn hay thích đối đầu, mà là phản ứng tự nhiên của bộ não thông minh. Những người có tư duy sắc bén luôn tìm cách hiểu rõ bản chất, khám phá các cơ chế đằng sau các khái niệm, truyền thống hay niềm tin. Họ thể hiện khao khát muốn tìm tòi, học hỏi. Ảnh: Phương Lâm.
|
Dễ chán với những cuộc trò chuyện xã giao: Những lời nói xã giao, chuyện phiếm hời hợt không có chiều sâu thường khiến người thông minh mất hứng. Thay vào đó, họ thích những cuộc trò chuyện có ý nghĩa, nơi mọi người cùng chia sẻ ý tưởng, quan điểm và học hỏi lẫn nhau. Với họ, im lặng còn thú vị hơn là phải gượng gạo duy trì một cuộc nói chuyện không có giá trị thật sự. Ảnh: Phương Lâm.
|
Đọc nhiều sách: Vì trí tò mò vô hạn nên những người thông minh thường có xu hướng ham đọc sách để tìm tòi câu trả lời cho những thắc mắc của mình. Một nghiên cứu kéo dài 100 năm của Hiệp hội Nghiên cứu Phát triển Trẻ em (Anh) đã phân tích sự phát triển nhận thức của gần 2.000 cặp song sinh. Họ so sánh các tình nguyện viên về kỹ năng đọc và điểm kiểm tra. Kết quả cho thấy người có kỹ năng đọc, đọc nhiều sách sớm thường có kết quả cao khi kiểm tra IQ. Ảnh: Pexels.
|
Khả năng thích nghi cao: Thông minh hay thiên tài đôi khi không thể hiện ở lượng kiến thức chúng ta có, mà là cách bạn thích nghi với những môi trường khắc nghiệt, nhiều thay đổi. Khả năng này đòi hỏi quá trình học tập, tích lũy, ghi nhớ, giải quyết vấn đề. Nó cũng thể hiện khả năng làm chủ vấn đề, kiểm soát tình huống ở những người thông minh, giỏi xoay xở. Ảnh: Pexels.
|
Nhạy cảm: Theo Business Insider, một số nhà tâm lý học cho rằng khả năng nhạy cảm của người thông minh đến từ trí tuệ cảm xúc. Họ đồng cảm, hòa hợp và thấu hiểu từng thay đổi rất nhỏ của đối phương khi trò chuyện hoặc tiếp xúc. Chính vì thế, người thông minh thường nắm bắt tốt cảm xúc, làm chủ cuộc đối thoại, thậm chí biết được ai đang nói dối. Ảnh: Pexels.
|
Tự tạo ra thử thách: Khi làm việc nhà hay xếp hàng chờ đợi, bạn có thói quen biến những việc đơn điệu thành một trò chơi hoặc câu đố tinh thần. Thay vì cảm thấy nhàm chán, bạn coi đó là cơ hội để luyện trí nhớ, sự sáng tạo hay kỹ năng quan sát. Mỗi tình huống trong ngày đều trở thành “bài tập” cho não bộ, giúp bạn vừa thư giãn, vừa học hỏi thêm. Ảnh: Phương Lâm.
|
Gặp khó khăn với những nhiệm vụ đơn giản: Bạn rất giỏi phân tích những vấn đề phức tạp, nhưng lại thường xuyên quên thanh toán hóa đơn đúng hạn hoặc bỏ qua các chi tiết vặt vãnh trong cuộc sống. Sự đãng trí này không phải là dấu hiệu của sự cẩu thả. Thực ra, bộ não của bạn thường ưu tiên năng lượng cho những ý tưởng lớn, vấn đề đòi hỏi tư duy sâu hoặc sáng tạo. Vì vậy, những việc mang tính lặp lại hoặc quá đơn giản dễ khiến bạn bỏ qua. Ảnh: Phương Lâm.
Bạn đang cảm thấy mình đã quá tuổi để học?Được học - câu chuyện về cô gái 17 mới được đến trường lần đầu và đã trở thành tiến sĩ ngành Sử học về sau - hơn cả một câu chuyện truyền cảm hứng về học tập. Đó là hành trình đi tìm bản ngã của Tara Westover, khi cô đánh mất gia đình mình với những lời cáo buộc nghiệt ngã. Đó là sự trưởng thành về nhận thức trước một thế giới rộng lớn hơn gấp nhiều lần những gì cô được nhồi nhét trước kia. Đó là một hành trình giáo dục mà không phải ai cũng sẽ dễ dàng hoàn thành được. Độc giả có thể tìm hiểu thêm về Được học tại đây.