Những biểu hiện cho thấy bạn có IQ cao

Đặt câu hỏi cho mọi thứ: Bạn không phải là người dễ dàng chấp nhận một quy tắc hay một thông báo chung chung. Bạn luôn muốn biết "Tại sao điều này lại tồn tại ngay từ đầu?" và "Cơ chế đằng sau nó là gì?". Xu hướng này không nhằm gây khó khăn hay thích đối đầu, mà là phản ứng tự nhiên của bộ não thông minh. Những người có tư duy sắc bén luôn tìm cách hiểu rõ bản chất, khám phá các cơ chế đằng sau các khái niệm, truyền thống hay niềm tin. Họ thể hiện khao khát muốn tìm tòi, học hỏi. Ảnh: Phương Lâm.