45 sinh viên Hàn Quốc bị cấm nhập học vì bạo lực học đường

Hàng chục thí sinh tại Hàn Quốc bị các trường đại học hàng đầu từ chối tuyển sinh vì từng có lịch sử bạo lực học đường và bị ghi vào hồ sơ học sinh.

Thí sinh bắt nạt bạn bè bị từ chối vào đại học. Ảnh: BI.

Nhiều trường đại học hàng đầu Hàn Quốc, bao gồm Đại học Quốc gia Seoul (SNU), đã bắt đầu từ chối những thí sinh có tiền sử bạo lực học đường. Động thái này được xem là bước ngoặt chưa từng có trong chính sách giáo dục Hàn Quốc.

Cụ thể, 6 trong số 10 đại học quốc gia trọng điểm tại quốc gia này đã từ chối 45 thí sinh trong kỳ tuyển sinh năm 2025 vì có liên quan đến bạo lực học đường. Trong đó, SNU loại hai thí sinh, còn Đại học Quốc gia Kyungpook - nơi vừa áp dụng hệ thống chấm điểm kỷ luật nghiêm ngặt - đã từ chối 22 hồ sơ, theo Korea Joongang Daily.

Tại Hàn Quốc, học sinh có thể nộp hồ sơ vào đại học theo hai hình thức là tuyển sinh sớm dựa trên học bạ và phỏng vấn hoặc tuyển sinh thông thường dựa vào điểm thi năng lực đại học (CSAT).

Với quy định mới, dù thuộc diện nào, thí sinh có tiền sử bạo lực học đường đều có thể bị trừ điểm hoặc từ chối xét tuyển.

Đại học Quốc gia Kyungpook hiện là trường có quy định khắt khe nhất khi trừ 10 điểm đối với thí sinh bạo lực học đường mức 1-3, 50 điểm cho mức 4-7 và tới 150 điểm cho trường hợp vi phạm tới mức phải chuyển trường hoặc đuổi học (mức 8-9).

Đại học Quốc gia Kyungpook từ chối 22 thí sinh vì có tiền sử bạo lực, bắt nạt bạn học. Ảnh: THE.

“Bạo lực học đường không chỉ là hành vi sai trái cá nhân mà còn là sự vi phạm niềm tin xã hội. Các trường đại học có trách nhiệm duy trì những giá trị tốt đẹp cộng đồng", Đại học Quốc gia Kyungpook nêu rõ trong thông cáo.

Một cán bộ tuyển sinh khác của trường này cho biết đây mới chỉ là khởi đầu. Thời gian tới, mức chuẩn đặt ra cho thí sinh sẽ ngày càng cao hơn và những học sinh từng gây bạo lực sẽ phải chịu trách nhiệm nhiều hơn.

Chính sách siết chặt này không chỉ giới hạn ở các trường đại học quốc gia. Một số trường y khoa và trường đào tạo giáo viên khác cũng đang xem xét biện pháp tương tự.

Korea Herald cho biết 10 trường sư phạm hàng đầu, trong đó có Đại học Sư phạm Quốc gia Gyeongin, Đại học Sư phạm Quốc gia Busan và Đại học Sư phạm Quốc gia Seoul, đã tuyên bố rằng bắt đầu từ năm tới, bất kỳ thí sinh nào có tiền sử bạo lực học đường, dù ở mức độ nhẹ hay nặng, sẽ bị loại ngay lập tức.

Theo quy định hiện hành, Hàn Quốc phân loại kỷ luật học sinh bạo lực học đường từ mức 1 (viết thư xin lỗi) đến mức 9 (đuổi học).

Trước đây, nhiều vụ việc được xử lý nội bộ theo hướng “hòa giải”, nhưng giờ đây, các vi phạm từ mức 6 trở lên buộc phải ghi vào hồ sơ học tập vĩnh viễn. Hồ sơ này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình tuyển sinh đại học, tuyển dụng công chức hoặc thậm chí một số vị trí trong công ty tư nhân.

Nhiều chuyên gia cho rằng đằng sau chính sách mới là sự thay đổi văn hóa trong xã hội Hàn Quốc.

Trước giữa những năm 2000, bạo lực học đường thường bị xem nhẹ như “chuyện con trai đánh nhau” hay mâu thuẫn cá nhân giữa bạn học. Giáo viên được khuyến khích hòa giải, còn phụ huynh thì được kêu gọi tha thứ.

Tuy nhiên, trong thập kỷ qua, hàng loạt vụ việc gây chấn động, từ các vụ tự tử liên quan đến bắt nạt, lời kể của người nổi tiếng, đến làn sóng phản ứng sau bộ phim The Glory, đã biến bạo lực học đường từ một vấn đề riêng tư thành một cuộc khủng hoảng xã hội.

“Trước đây, bạo lực học đường được xem là xung đột cá nhân. Giờ đây, nó được coi là hành vi vi phạm quyền cơ bản, và xã hội đang yêu cầu trách nhiệm lâu dài”, một giáo viên trung học ở Seoul nhận định.

Giáo viên này cho biết hồ sơ vi phạm có thể tồn tại đến 2 năm sau khi tốt nghiệp, thậm chí vĩnh viễn trong trường hợp bị đuổi học.

“Các nạn nhân nói rằng trải nghiệm bị bắt nạt đã ảnh hưởng đến họ suốt đời. Những học sinh từng gây bạo lực cần hiểu rằng hành vi trong trường học có thể theo họ đến khi trưởng thành và các trường đại học cũng đang dõi theo”, giáo viên này nói thêm.