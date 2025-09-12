Trường học Hàn Quốc rúng động

Loạt trường học ở Hàn Quốc rúng động vì các vụ bắt cóc trẻ em bất thành liên tiếp xảy ra. Không riêng cha mẹ, nhà trường và giáo viên cũng bất an vì vấn đề này.

Hàn Quốc tăng cường lực lượng cảnh sát quanh trường học để bảo vệ trẻ. Ảnh: News1.

Korea JoongAng Daily thông tin một loạt vụ bắt cóc trẻ em bất thành liên tiếp xảy ra trong vài tuần qua tại Hàn Quốc. Những vụ việc này làm dấy lên nỗi lo sợ của phụ huynh, đồng thời khiến giáo viên căng thẳng vì lo lắng cho trẻ.

Trong số những vụ việc xảy ra gần đây, vào ngày 10/9, cảnh sát Seoul đã bắt giữ một người đàn ông tại Mia-dong, quận Gangbuk (Seoul) vì tìm cách ôm một bé gái 9 tuổi trên đường về nhà sau giờ học thêm.

Người này tiếp cận và nói: “Cháu xinh quá. Cho chú ôm một cái nhé”. Bé gái hoảng sợ bỏ chạy, còn ông ta bị bắt ngay sau đó với cáo buộc tấn công tình dục bất thành.

Cũng trong ngày này, tại Daegu, một người đàn ông khác bị bắt vì nắm tay, dụ dỗ bé gái tiểu học. Cơ quan chức năng đã khởi tố đối tượng về hành vi dụ dỗ trẻ em.

Riêng ngày thứ 9/9, loạt vụ việc tương tự được báo cáo tại Gwangmyeong (tỉnh Gyeonggi), Incheon và Jeju. Tại Gwangmyeong, một nam sinh trung học đã bị bắt quả tang đang tìm cách kéo một bé gái vào tòa chung cư, đồng thời bịt miệng em. Người này khai với cảnh sát rằng hắn định tấn công tình dục bé gái.

Ước tính từ ngày 28/8 đến nay, ít nhất 7 vụ bắt cóc trẻ em bất thành đã được công bố. Trong đó, 6 vụ liên quan đàn ông trưởng thành nhắm vào bé gái.

Không riêng năm 2025, các năm trước, số vụ bắt cóc, tấn công học sinh cũng xảy ra liên tiếp tại Hàn Quốc. Theo số liệu năm 2023 của Viện Kiểm sát Tối cao, 62% nạn nhân bắt cóc là bé gái, còn 73% thủ phạm là nam giới.

Cũng trong năm 2023, cơ quan công tố ghi nhận 349 vụ bắt cóc hoặc dụ dỗ trẻ em, trung bình gần một vụ mỗi ngày. Trong số đó, 58,5% vụ liên quan trẻ dưới 13 tuổi. Riêng các vụ tấn công tình dục trẻ em dưới 13 tuổi đã tăng liên tục từ năm 2021, đạt 1.500 vụ trong năm 2023.

Trước thực trạng này, nhiều phụ huynh không giấu được lo lắng. Một phụ huynh họ Kim ở quận Yeongdeungpo (Seoul) cho biết trường học của con ngay gần nhà, nhưng ngày nào bà cũng phải đưa con đi và đón về.

"Tôi dặn con không nói chuyện với người lạ, nhưng thật lòng, chỉ khi tôi đi cùng mới cảm thấy yên tâm", người mẹ cho biết.

Không riêng cha mẹ học sinh, giáo viên nhà trường cũng chịu áp lực lớn. Một giáo viên tiểu học ở Hwaseong (Gyeonggi) cho biết nhà trường tổ chức hơn 10 giờ học về phòng chống bắt cóc mỗi năm. Nhưng sau các vụ việc gần đây, trường buộc phải tăng cường trao đổi với phụ huynh và dạy học sinh cách ứng phó.

Bàn về vấn đề này, giáo sư Yeom Gun-woong tại Đại học Yoo Won, nói rằng trẻ em dễ nghe theo lời người lớn nên dễ trở thành mục tiêu. Để ngăn tội phạm, cảnh sát và nhà trường cần chủ động tạo môi trường răn đe.

Trong khi đó, giáo sư Lee Yoon-ho tại Đại học Dongguk cho rằng cần có hành động xã hội toàn diện. Cảnh sát không thể bảo vệ mọi đứa trẻ cả ngày. Xã hội cần một cách tiếp cận dựa vào cộng đồng, với sự tham gia của nhóm phụ huynh, tổ chức phi lợi nhuận và địa phương.

"Ngay cả khi vụ bắt cóc không thành, nó vẫn gây ra tổn thương vô hình cho trẻ nên chúng ta phải có hình phạt tương xứng", giáo sư nhấn mạnh.