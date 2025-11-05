7 dấu hiệu của người cầu toàn

|
1. Khao khát được công nhận: Người cầu toàn sống trong nỗi lo người khác nghĩ gì, nói gì về mình, nên lúc nào cũng cố gắng để làm vừa lòng. Họ dành quá nhiều năng lượng để tìm kiếm cái gật đầu, lời khen hay ánh nhìn tán thưởng, đến mức quên mất lý do khiến họ làm việc đó. Dần dần, niềm vui khi hành động bị thay thế bằng áp lực phải hoàn hảo trong mắt người khác. Ảnh: Phương Lâm.
|
2. Tuy duy có tất cả hoặc không có gì: Trong khi một người đạt thành tích cao có thể hài lòng khi đã cố gắng hết sức và đạt được mục tiêu, thì người cầu toàn sẽ không chấp nhận bất cứ điều gì ngoài sự hoàn hảo. "Gần như hoàn hảo" sẽ được coi là một thất bại với họ. Ví dụ, thay vì hài lòng với việc một bài thuyết trình đã được đánh giá tốt, họ sẽ ủ rũ về lỗi đánh máy mà họ đã bỏ sót trên một slide. Ảnh: Phương Lâm.
|
3. Hay chỉ trích: Việc quá khắt khe và hay chỉ trích là dấu hiệu của một người khó tính, cầu toàn. Thay vì nhìn vào nỗ lực và hoàn cảnh cụ thể, họ lại tập trung vào những thiếu sót, khiến người xung quanh cảm thấy áp lực vì bị đánh giá liên tục. Sự khắt khe này không xuất phát từ mong muốn xây dựng nên thường tạo ra khoảng cách và cảm giác mệt mỏi trong các mối quan hệ. Ảnh: Pexels.
|
4. Đề phòng những lời góp ý: Ai cũng khó chịu khi bị chỉ trích, nhưng cần phân biệt giữa những lời ác ý và góp ý mang tính xây dựng. Người cầu toàn thường khó nhận ra ranh giới này, họ dễ phản ứng phòng thủ ngay cả với những lời góp ý chân thành. Ảnh: Pexels.
|
5. Luôn sống trong cảm giác tội lỗi: Khi đặt ra tiêu chuẩn phải hoàn hảo trong mọi hoàn cảnh, bất kỳ sai sót nào, dù là nhỏ nhất, cũng bị người cầu toàn thổi phồng thành thất bại nghiêm trọng. Điều này khiến họ cảm thấy mình đang liên tục mắc lỗi và làm người khác thất vọng, dẫn đến cảm giác tội lỗi thường trực. Ảnh: Pexels.
|
6. Không chấp nhận hoặc ăn mừng thành công: Họ không thừa nhận chiến thắng của mình hoặc không cảm thấy vui mừng và hài lòng khi hoàn thành mục tiêu. Họ tin rằng họ có thể làm tốt hơn, chỉ chăm chăm vào những thiếu sót và phát hiện ra vấn đề ngay cả khi họ đã đạt được kết quả mong muốn. Ảnh: Phương Lâm.
|
7. Hay trì hoãn: Người cầu toàn thường sợ thất bại, sợ không hoàn hảo. Nỗi sợ này thường biểu hiện ra bên ngoài dưới dạng hành vi né tránh. Họ có thể trì hoãn công việc, tìm mọi cách để tránh bắt đầu một dự án mới, thậm chí là từ bỏ hoàn toàn. Ảnh: Phương Lâm.
Bạn đang cảm thấy mình đã quá tuổi để học?Được học - câu chuyện về cô gái 17 mới được đến trường lần đầu và đã trở thành tiến sĩ ngành Sử học về sau - hơn cả một câu chuyện truyền cảm hứng về học tập. Đó là hành trình đi tìm bản ngã của Tara Westover, khi cô đánh mất gia đình mình với những lời cáo buộc nghiệt ngã. Đó là sự trưởng thành về nhận thức trước một thế giới rộng lớn hơn gấp nhiều lần những gì cô được nhồi nhét trước kia. Đó là một hành trình giáo dục mà không phải ai cũng sẽ dễ dàng hoàn thành được. Độc giả có thể tìm hiểu thêm về Được học tại đây.