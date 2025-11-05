7 dấu hiệu của người cầu toàn

2. Tuy duy có tất cả hoặc không có gì: Trong khi một người đạt thành tích cao có thể hài lòng khi đã cố gắng hết sức và đạt được mục tiêu, thì người cầu toàn sẽ không chấp nhận bất cứ điều gì ngoài sự hoàn hảo. "Gần như hoàn hảo" sẽ được coi là một thất bại với họ. Ví dụ, thay vì hài lòng với việc một bài thuyết trình đã được đánh giá tốt, họ sẽ ủ rũ về lỗi đánh máy mà họ đã bỏ sót trên một slide. Ảnh: Phương Lâm.