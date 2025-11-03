Loài lưỡng cư tiền sử nửa cá nửa ếch từng là 'quái vật đầm lầy'

Loài lưỡng cư này sống chủ yếu trong nước, gần như không thể đi xa trên cạn, phụ thuộc vào ao hồ và đầm lầy. Điều này là do Mastodonsaurus có chân ngắn với các khớp kém phát triển không có khả năng nâng cơ thể lên khỏi mặt đất nếu ra khỏi nước. Ngoài ra, đầu của Mastodonsaurus lớn đến mức chiếm gần 1/4 tổng chiều dài cơ thể, điều này sẽ rất cồng kềnh nếu ở trên cạn. Các hóa thạch tìm được cũng cho thấy chúng chủ yếu sống ở vùng nước ngọt. Ảnh: Pikabu.