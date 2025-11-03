Loài lưỡng cư tiền sử nửa cá nửa ếch từng là 'quái vật đầm lầy'

|
Mastodonsaurus được gọi là "quái vật đầm lầy", sinh vật nửa cá nửa ếch với hàm răng khổng lồ, theo Prehistoric Wildlife. Hóa thạch của loài vật này được tìm thấy vào năm 1828 bởi nhà cổ sinh vật học người Đức Georg Friedrich von Jaeger. Ông đã đặt tên là Mastodonsaurus với nghĩa "thằn lằn răng chóp" vì có những chiếc răng nhọn hình nón đặc trưng. Ảnh: Hardnix.
Mastodonsaurus sống vào kỷ Trias sớm (khoảng 200 triệu năm trước). Chúng phát triển mạnh vào khoảng 250 triệu năm trước, khi khủng long đầu tiên mới xuất hiện. Chúng trông giống như con ếch khổng lồ, nhưng thay vì có hình bán nguyệt như ở ếch, cơ thể Mastodonsaurus dài ra. Ảnh: Blogspot.
Mastodonsaurus là lưỡng cư bán thủy sinh khổng lồ lớn nhất từng tồn tại. Mastodonsaurus có chiều dài tổng thể từ 4 đến 6 mét, nặng hơn 1 tấn - tương đương một con tê giác. Đầu phẳng hình tam giác như cá sấu với phần sọ dài gần 1,5 mét. Hốc mắt lớn, hình bầu dục nằm ở giữa hộp sọ. Một trong những đặc điểm kỳ lạ nhất của nó là hai chiếc răng cửa lớn đâm xuyên qua hộp sọ, khiến Mastodonosaurus có vẻ ngoài "có sừng" hoặc "có ngà". Ảnh: Wikipedia.
Loài lưỡng cư này sống chủ yếu trong nước, gần như không thể đi xa trên cạn, phụ thuộc vào ao hồ và đầm lầy. Điều này là do Mastodonsaurus có chân ngắn với các khớp kém phát triển không có khả năng nâng cơ thể lên khỏi mặt đất nếu ra khỏi nước. Ngoài ra, đầu của Mastodonsaurus lớn đến mức chiếm gần 1/4 tổng chiều dài cơ thể, điều này sẽ rất cồng kềnh nếu ở trên cạn. Các hóa thạch tìm được cũng cho thấy chúng chủ yếu sống ở vùng nước ngọt. Ảnh: Pikabu.
Do sống chủ yếu trong các đầm lầy, thức ăn chính của Mastodonsaurus là cá và động vật nhỏ sống trên cạn như loài thằn lằn chúa nhỏ. Loài lưỡng cư này thường ẩn núp gần mép đất liền trong các đầm lầy, phơi lưng lộ ra ngoài để phục kích các loài ăn cỏ. Với lực cắn cực mạnh và răng hình nón, chúng săn mồi bằng cú đớp mạnh, nuốt chửng con mồi trong nháy mắt. Ảnh: LiveJournal.
Giống như các loài lưỡng cư hiện đại và nhiều loài bò sát, Mastodonsaurus là loài máu lạnh và sở hữu một loại "con mắt" thứ ba, được gọi là mắt đỉnh, trên đỉnh hộp sọ. "Con mắt" này giúp nó điều chỉnh nhịp sinh học và hormone. Dù sống dưới nước, Mastodonsaurus phải nổi lên để lấy không khí giống như cá sấu. Ảnh: Artstation.
Mastodonsaurus được xem là "quái vật đầm lầy", kẻ săn mồi đầu bảng thời Trias vì không có nhiều đối thủ cạnh tranh, chúng thống trị các hệ sinh thái nước ngọt hàng chục triệu năm. Mặc dù nguyên nhân tuyệt chủng chưa rõ ràng, biến động khí hậu và sự cạnh tranh với các loài bò sát sơ khai đã khiến Mastodonsaurus biến mất trước thời khủng long thống trị. Ảnh: Paleopedia.
Một mô hình kích thước thật được trưng bày tại Sảnh Nguồn gốc Động vật có xương sống của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Mỹ năm 1996 cũng đã phục chế Mastodonsaurus với thân hình ngắn, rộng và đuôi ngắn. Nhiều mô hình Mastodonsaurus cũng được trưng bày tại các bảo tàng tại Đức như Muschelkalkmuseum ở Ingelfingen, Naturmuseum Senckenberg ở Frankfurt, Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Stuttgart ở Stuttgart. Ảnh: WordPress.
