Muốn giỏi tiếng Anh, bắt đầu ngay 6 thói quen này

Tiếng Anh là một trong những ngôn ngữ phổ biến nhất thế giới. Vì vậy, việc học giỏi ngôn ngữ này có thể mang lại cho bạn nhiều cơ hội trong học tập, cuộc sống và công việc sau này.

Một trong những cách tốt nhất để học tiếng Anh hiệu quả là kết hợp việc luyện tập các kỹ năng ngôn ngữ với sinh hoạt hàng ngày. Ảnh: Pexels.

Học tiếng Anh có thể giúp bạn mở ra cánh cửa đến vô số cơ hội du lịch, học tập và thăng tiến trong sự nghiệp. Tuy nhiên, bạn đã bắt đầu học tiếng Anh nhưng giờ lại gặp khó khăn trong việc xác định các bước tiếp theo?

Để học tiếng Anh hiệu quả, bạn cần tìm đúng phương pháp phù hợp với phong cách học tập của mình và kiên trì theo đuổi. Dưới đây là những thói quen có thể giúp bạn thành thạo ngôn ngữ toàn cầu này.

Tạo thời gian biểu học tập thường xuyên

Theo English Path, cho dù đó là cải thiện vốn từ vựng, ngữ pháp hay kỹ năng giao tiếp, một người học tiếng Anh thành công đều biết mình muốn đạt được điều gì. Vì vậy, hãy đặt ra những mục tiêu rõ ràng, có thời hạn cụ thể mà bạn có thể đạt được bằng cách luyện tập.

Thói quen để học tiếng Anh hiệu quả là lập kế hoạch để đạt được mục tiêu. Bạn có thể bắt đầu bằng cách lập thời gian biểu hàng ngày, trong đó dành thời gian để học các phần khác nhau của tiếng Anh. Để quá trình này dễ quản lý hơn, bạn cũng nên chia nhỏ các bài học thành những nhiệm vụ nhỏ và dễ thực hiện hơn.

Biến việc học thành "người bạn thân"

Để cải thiện kỹ năng tiếng Anh, hãy tạo thói quen luyện tập đọc, viết, nghe hoặc nói hàng ngày bất cứ khi nào có cơ hội, ngoài giờ học chính khóa. Nếu có thời gian rảnh rỗi, hãy đọc một đoạn văn trong sách tiếng Anh hoặc viết một đoạn văn tiếng Anh về một ngày của bạn hoặc xem, nghe các chương trình, phim bằng tiếng Anh trên TV, máy tính.

Ngoài ra, luyện tập mỗi ngày sẽ chẳng có ích gì nếu bạn không thể theo dõi tiến độ. Bạn có thể sử dụng sổ tay, bảng tính hoặc ứng dụng ghi chú và ghi âm trên điện thoại để theo dõi tiến độ học tập. Việc thường xuyên xem lại tiến độ sẽ giúp bạn xác định điểm mạnh và những điểm cần cải thiện.

Luyện tập thường xuyên bằng cách đọc, nghe, nói, viết sẽ giúp bạn cải thiện vốn tiếng Anh nhanh chóng. Ảnh: English Express.

Đừng "giấu dốt"

Một người học tiếng Anh giỏi không chỉ chấp nhận lỗi sai mà còn học hỏi từ chúng. Thay vì nản lòng, hãy tận dụng những khoảnh khắc này như những công cụ định hướng để luyện tập và cải thiện kỹ năng tiếng Anh. Những lỗi sai có thể giúp bạn nhận ra mình đã sai ở đâu và cách khắc phục. Hãy nhớ rằng bằng cách tìm ra và sửa lỗi, bạn có thể tiến bộ hơn mỗi ngày.

Hãy nói chuyện với người bản xứ

Mục tiêu của việc học tiếng Anh là xây dựng kỹ năng và sự tự tin trong các tình huống thực tế về đọc, viết, nghe và nói. Bằng cách trò chuyện thường xuyên với người bản xứ, bạn có thể cải thiện phát âm, ngữ pháp và cách sử dụng tiếng Anh tự tin.

Hãy tìm những cách sáng tạo để kết nối với người nói tiếng Anh khác để bạn có thể hiểu rõ hơn về cách sử dụng ngôn ngữ trong các tình huống thực tế.

Áp dụng tiếng Anh trong hoạt động yêu thích

Một trong những cách tốt nhất để học tiếng Anh hiệu quả là kết hợp việc luyện tập các kỹ năng ngôn ngữ với các hoạt động bạn thích. Nếu bạn thích nấu ăn, hãy học tên tiếng Anh của các nguyên liệu khác nhau và thử học các công thức nấu ăn mới bằng tiếng Anh.

Nếu bạn là người hâm mộ môn thể thao nào đó, hãy làm quen với các thuật ngữ tiếng Anh và chiến lược khác nhau được sử dụng trên sân. Cố gắng kết hợp việc học tiếng Anh với sở thích hoặc mối quan tâm của bạn để việc học trở nên thú vị, tự nhiên và đáng nhớ hơn.

Ôn tập và ghi chép thường xuyên

Để đạt được tiến bộ ổn định trong việc học tiếng Anh, hãy bắt đầu ghi chép thường xuyên những gì bạn đang học, chẳng hạn từ vựng và ngữ pháp mới. Ghi chép sẽ rất hữu ích khi bạn cần xem lại các bài học trước.

Chúng sẽ giúp bạn ôn tập bài học, ghi nhớ các điểm ngữ pháp mới và hiểu cách sử dụng từ trong câu chính xác. Bạn có thể sử dụng sổ tay hoặc ứng dụng kỹ thuật số để sắp xếp ghi chú của mình khoa học và dễ dàng truy cập mọi lúc.