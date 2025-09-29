Bão Bualoi quần thảo, Bộ GD&ĐT tiếp tục ra công điện chỉ đạo

Bộ yêu cầu các trường có học sinh nội trú, bán trú phải quản lý chặt chẽ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục phải đảm bảo an toàn cho học sinh.

Ngày 29/9, Bộ GD&ĐT ban hành Công điện số 1650/CĐ-BGDĐT gửi giám đốc Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố từ Quảng Ngãi trở ra, yêu cầu chủ động ứng phó với bão số 10.

Theo công điện, bão số 10 đã đi vào Biển Đông với tốc độ di chuyển nhanh gần gấp đôi mức trung bình, cường độ mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng.

Bão có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió lớn, mưa to, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển. Đặc biệt, tình trạng “bão chồng bão” được đánh giá là hiện tượng thời tiết hiếm gặp, diễn biến phức tạp, gây nhiều khó khăn cho công tác phòng chống.

Trước diễn biến trên, Bộ GD&ĐT yêu cầu các sở thực hiện nghiêm Công điện số 173/CĐ-TTg ngày 26/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ, cùng với Công điện số 1595/CĐ-BGDĐT ngày 22/9/2025 và Công điện số 1638/CĐ-BGDĐT ngày 25/9/2025.

Tại những địa phương nằm trong vùng tâm bão, cơ sở giáo dục có học sinh nội trú, bán trú phải quản lý chặt chẽ, tổ chức di chuyển an toàn theo sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương.

Đồng thời, nhà trường cũng cần chuẩn bị đủ nước uống, lương thực, thực phẩm để bảo đảm sinh hoạt cho học sinh ở lại trường trong thời gian mưa bão.

Công điện cũng nhấn mạnh việc khẩn trương di dời tài sản, thiết bị, bàn ghế, hồ sơ lên vị trí cao nhằm tránh hư hại do ngập nước, nhất là tại những điểm trường lẻ vùng sâu, vùng xa. Các sở GD&ĐT được yêu cầu phải liên tục cập nhật thông tin, tổng hợp thiệt hại, báo cáo UBND cấp tỉnh và gửi về Bộ GD&ĐT để kịp thời báo cáo Chính phủ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tính đến 10h ngày 29/9, vị trí tâm bão ở khoảng 19.1 độ Vĩ Bắc, 104.5 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực biên giới Nghệ An - Trung Lào, sức gió mạnh nhất đạt cấp 8-9 (62-88 km/h), giật cấp 11.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão sẽ di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 20 km/h.

Trong đêm 28/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 28/9 đến 3h ngày 29/9 có nơi trên 200 mm như trạm Xuân Bình (Thanh Hóa) 233,2 mm, trạm Nông Trường 15 (Nghệ An) 204,8 mm, trạm Kỳ Liên (Hà Tĩnh) 237,6 mm, trạm Quảng Hợp (Quảng Trị) 248,8 mm.

Dự báo từ ngày 29/9 đến ngày 30/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Phú Thọ, phía nam các tỉnh Sơn La và Lào Cai tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-250 mm, có nơi trên 400 mm.