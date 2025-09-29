Bão Bualoi giật tung mái, quật đổ tường nhiều trường học

Hàng loạt trường học ở các tỉnh miền Trung bị tốc mái, sập tường, đổ cây khi bão Bualoi quét qua, gây thiệt hại lớn về tài sản và ảnh hưởng tới việc dạy và học.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết lúc 10h ngày 29/9, tâm bão số 10 (Bualoi) đã di chuyển tới đất liền khu vực biên giới Nghệ An - Trung Lào. Sức gió mạnh nhất giảm còn cấp 8-9 (62-88 km/h), giật cấp 11.

Sau nhiều giờ quần thảo, bão Bualoi đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nề cho ngành giáo dục.

Tại Nghệ An - địa phương ở vị trí trung tâm của cơn bão, ông Nguyễn Trọng Hoàn (Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An) cho biết ước tính thiệt hại ban đầu của ngành giáo dục Nghệ An lên tới 300 tỷ đồng .

Tính đến 15h ngày 29/9, thống kê thiệt hại sơ bộ cho thấy 45 trường bị ngập nước, trong đó có 17 trường mầm non, 16 trường tiểu học, 12 trường THCS.

Bên cạnh đó, có tới 131 trường bị lật mái tôn phòng học, phòng chức năng; 18 trường bị sạt lở; 85 trường bị đổ bờ rào; 110 trường bị sập, tốc mái nhà xe. Hầu hết trường học vùng tâm bão đi qua đều bị hư hại về hệ thống bảng biểu, cây xanh gãy đổ...

Điểm trường Khánh Thiện của trường Mầm non Nghi Thuận (Nghệ An) bị tốc mái phòng học, phòng bếp, giàn di động sập, nước tràn vào các lớp học. Để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên, nhà trường quyết định cho học sinh tiếp tục nghỉ học ngày 30/9.

Điểm trường Khánh Thiện của trường Mầm non Nghi Thuận sau bão. Ảnh: FBNT.

Trong khi đó, trường THPT Quỳnh Lưu 4 (Nghệ An) cho biết sau bão, 4 cây xanh trong trường bị quật đổ, nhà xe và một số đoạn tường bao bị tốc mái tôn, một số phòng bị tốc mái, cửa sổ lớp học bị bẻ gãy...

Trường Tiểu học Nghi Phú 1 (phường Vinh Phú, Nghệ An) cho biết do khuôn viên, cơ sở vật chất thiệt hại nghiêm trọng và hiện chưa thể khắc phục kịp thời, trường thông báo cho học sinh tiếp tục nghỉ học vào ngày 30/9.

Nhà trường đang khẩn trương khắc phục hậu quả để học sinh có thể đi học trở lại vào ngày 1/10. Trường Cao đẳng Du lịch - Thương mại Nghệ An cũng ra thông báo tương tự.

Tường rào bị đổ, gạch vữa rơi tại trường Cao đẳng Du lịch - Thương mại Nghệ An. Ảnh: FBNT.

Trường Mầm non Quảng Phú (xã Phú Trạch, Quảng Trị) cho biết mặc dù nhà trường đã có công tác chuẩn bị kỹ càng, chằng chống cơ sở vật chất từ trước, nhưng sau khi cơn bão số 10 đi qua với cường độ mưa rất lớn, gió giật mạnh đã gây ra một số thiệt hại nặng nề.

Nhiều cây xanh trong trường bật gốc, rạp che nắng và nhà bếp bị tốc mái, hệ thống cửa kính bị vỡ, một số trang thiết bị ngoài trời hư hỏng nặng...

Ngay sau khi bão tan, nhà trường đã tổ chức tổng vệ sinh, dọn dẹp nhằm đảm bảo môi trường học tập an toàn, sạch đẹp, thân thiện để đón học sinh quay trở lại trường.

Khu vực bếp của trường Mầm non Quảng Phú bị tốc mái hoàn toàn. Ảnh: FBNT.

Tại Hải Phòng, do ảnh hưởng của bão Bualoi, lốc xoáy xuất hiện vào sáng 29/9. Toàn bộ khuôn viên trường Mầm non Hòa Bình (xã Nguyễn Bỉnh Khiêm) bị tàn phá nặng nề.

Các góc chơi ngoài trời bị cuốn tung, bờ tường sụp đổ, cửa kính và then cửa bị giật gãy, tủ cá nhân của trẻ bị hư hỏng, cây cối bật gốc, mái tôn bị tốc bay…

Thiệt hại tại trường Mầm non Hòa Bình. Ảnh: FBNT.

Hiện tại, nhà trường đang từng bước dọn dẹp, sửa chữa, chuẩn bị tốt nhất để đón trẻ trở lại trường học trong điều kiện an toàn, thân thiện.

Trước diễn biến của bão, Bộ GD&ĐT đã liên tiếp ra công điện, yêu cầu các địa phương từ Quảng Ngãi trở ra chủ động ứng phó với bão số 10.

Tại những địa phương nằm trong vùng tâm bão, cơ sở giáo dục có học sinh nội trú, bán trú phải quản lý chặt chẽ, tổ chức di chuyển an toàn theo sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương.

Đồng thời, nhà trường cũng cần chuẩn bị đủ nước uống, lương thực, thực phẩm để bảo đảm sinh hoạt cho học sinh ở lại trường trong thời gian mưa bão.

Công điện cũng nhấn mạnh việc khẩn trương di dời tài sản, thiết bị, bàn ghế, hồ sơ lên vị trí cao nhằm tránh hư hại do ngập nước, nhất là tại những điểm trường lẻ vùng sâu, vùng xa.

Các sở GD&ĐT được yêu cầu phải liên tục cập nhật thông tin, tổng hợp thiệt hại, báo cáo UBND cấp tỉnh và gửi về Bộ GD&ĐT để kịp thời báo cáo Chính phủ.