7 dấu hiệu sớm chứng tỏ con bạn sẽ tài giỏi

1. Kỹ năng không đồng đều: Theo Variations Psychology, nhiều phụ huynh nghĩ rằng trẻ tài năng phải giỏi đều mọi môn, nhưng thực tế thường ngược lại. Các kỹ năng của trẻ có thể không đồng đều. Ví dụ, một đứa trẻ 7 tuổi có thể đọc sách ở trình độ lớp 5, giải toán lớp 4, nhưng khả năng diễn đạt văn bản lại chỉ ở cấp 2. Sự chênh lệch này không phải là vấn đề mà là dấu hiệu cho thấy tốc độ phát triển của não bộ không đồng nhất giữa các lĩnh vực.

2. Mức độ nhận thức cao: Trẻ tài năng thường thể hiện mức độ nhận thức nâng cao ngay từ khi còn bé. Chúng có thể bày tỏ sự quan tâm đến công bằng xã hội, thể hiện tư duy trừu tượng, có vốn từ vựng cao bất thường và tự học những môn mà chúng thấy thú vị. Bên cạnh đó, trẻ cũng có xu hướng học nhanh, xâu chuỗi các suy nghĩ lại với nhau một cách nhanh chóng và có trí nhớ ấn tượng. Vì tiếp thu kiến thức nâng cao, chúng thường thích trò chuyện với những đứa trẻ lớn tuổi hơn hoặc người lớn.

3. Nhạy cảm về mặt cảm xúc: Nhận thức sâu sắc về thế giới cũng khiến trẻ trở nên quan tâm và đồng cảm với người khác. Chúng có thể cảm nhận nỗi đau của mọi người và phát triển trí tuệ cảm xúc sâu sắc hơn so với bạn bè cùng lứa. Tuy nhiên, sự nhạy cảm cao có thể dẫn đến khả năng chịu đựng thất vọng thấp. Trẻ có thể bật khóc hoặc tức giận chỉ vì thua một trò chơi nhỏ hoặc xem một đoạn quảng cáo buồn.

4. Đặt câu hỏi vượt chuẩn: Tất nhiên mọi đứa trẻ đều hay hỏi, nhưng sự tò mò của trẻ tài năng thường vượt xa ranh giới thông thường. Sẽ không lạ nếu bạn đặt con lên giường ngủ và chúng bất ngờ đặt một câu hỏi sâu sắc, mang tính xã hội cao như "Tại sao chiến tranh lại xảy ra?". Do có sự tò mò cao và khả năng tư duy sâu sắc, trẻ cực kỳ thích thú với việc giải quyết các vấn đề logic phức tạp như giải đố, câu đố mẹo hoặc mê cung.

5. Thấy trường học nhàm chán: Phần lớn các lớp học được thiết kế để phù hợp với người học ở mức trung bình. Điều này khiến trẻ tài năng thường xuyên cảm thấy buồn chán, thiếu kích thích và thất vọng vì đã nắm bắt kiến thức trước bạn học. Đây chính là lý do khiến phụ huynh và giáo viên phải vất vả để thuyết phục trẻ tài năng hoàn thành những bài tập được xem là "dễ ợt" với chúng.

6. Luôn áp đặt mình phải là số 1: Con bạn có vẻ suy sụp hoặc tự trách bản thân quá mức chỉ vì một điểm số thấp hoặc thất bại trong một hoạt động ngoại khóa không? Trẻ tài năng thường quen với việc đạt được sự xuất sắc trong các lĩnh vực mà chúng thành thạo. Điều này giúp chúng gặt hái những thành tựu ấn tượng, nhưng cũng khiến chúng quá khắt khe với bản thân khi mọi thứ không diễn ra hoàn hảo.

7. Người khác không phải lúc nào cũng hiểu trẻ : Trẻ tài năng thường tò mò và có động lực tự thân, điều này khiến chúng có xu hướng chống lại sự hướng dẫn theo quy chuẩn. Do đó, chúng có thể bị nhìn nhận là bướng bỉnh hoặc thích kiểm soát. Việc trẻ thường xuyên sửa lỗi bạn bè hoặc giáo viên có thể khiến chúng bị gắn mác là kiêu ngạo.

