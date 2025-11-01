Vì sao học mãi không vào đầu?

Nhiều học sinh, sinh viên than vãn vì sao mình học mãi không giỏi, dù rất cố gắng, chăm chỉ mà kết quả không như mong muốn.

Lười biếng khiến bạn không thể học giỏi là điều bình thường. Tuy nhiên, nhiều người học rất chăm chỉ, siêng năng, ghi chép đầy đủ, tập trung nghe giảng bài nhưng kết quả nhận được lại không như họ mong muốn.

Điều này có thể là do thói quen, môi trường và việc lên kế hoạch học tập của bạn chưa hợp lý, không phù hợp.

Học tập không có kế hoạch

Theo Indeed, học tập mà không có kế hoạch có thể dẫn đến lịch trình học thiếu định hướng, thậm chí lộn xộn. Điều này có thể khiến bạn gặp khó khăn trong việc hoàn thành tất cả tài liệu cần thiết trong một khoảng thời gian nhất định.

Không phải môn học nào cũng giống nhau. Một số môn đòi hỏi sự tập trung cao độ, trong khi một số khác có thể cần những buổi học ngắn hơn nhưng thường xuyên hơn. Hãy điều chỉnh kế hoạch học tập của bạn sao cho phù hợp với yêu cầu của từng môn, khóa học.

Quản lý thời gian không hiệu quả

Học sinh thường dành hàng giờ học mà không nắm được hết nội dung cần hiểu. Điều này thường là do kỹ năng quản lý thời gian kém. Học sinh có thể tránh được điều này bằng cách quản lý thời gian hiệu quả hơn - hãy cân nhắc việc lập một thời gian biểu phù hợp và sử dụng các công cụ như đồng hồ bấm giờ để theo dõi tiến độ học tập.

Đối với một số học sinh, buổi sáng là lúc các em tỉnh táo và sẵn sàng học tập nhất. Nhưng với nhiều người khác, học vào buổi tối là thời điểm các em học tập hiệu quả nhất.

Học "nhồi nhét"

Bạn đọc và học rất nhiều nhưng hiệu quả lại không thu lại được là bao. Điều này xuất phát từ việc bạn chỉ coi trọng xem số lượng mình học được là bao chứ không quan tâm nhiều tới chất lượng. Dù chăm chỉ, học được nhiều bao nhiêu, bạn cũng phải xác định kiến thức nào cần cho mình hơn để tập trung vào nó.

Môi trường học tập bị xao nhãng

Việc tạo ra không gian học tập phù hợp là rất quan trọng để tập trung và nâng cao năng suất. Một không gian được thiết kế tốt sẽ ảnh hưởng rất lớn đến khả năng tiếp thu và ghi nhớ thông tin.

Việc để điện thoại di động, máy tính, TV gần nơi học tập có thể khiến bạn dễ bị phân tâm bởi tin nhắn, mạng xã hội, muốn thôi thúc sử dụng chúng. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến sự tập trung, khiến bạn khó có thể hoàn thành bài học.

Tốt nhất là học tập ở nơi yên tĩnh với ánh sáng tốt, khu vực học tập sạch sẽ và ngăn nắp. Tránh xa những thứ gây xao nhãng.

Tâm lý giấu dốt

Tâm lý sợ bị đánh giá, giấu dốt khiến nhiều người không nhờ giáo viên, bạn bè giúp đỡ khi không hiểu. Học tập là một hành trình và việc nhờ giúp đỡ là hoàn toàn bình thường, dù là học trực tuyến hay trực tiếp tại lớp.

Giáo viên có nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn và giúp đỡ học sinh. Vì vậy, đừng ngại hỏi. Đôi khi chỉ cần được giải thích theo hướng mà bạn chưa nghĩ ra cũng sẽ giúp bạn hiểu rõ ràng hơn vấn đề.

Mỗi tối, hãy dành vài phút xem lại và suy ngẫm về những gì bạn đã học trên lớp hôm đó. Ghi chú lại những gì chưa hiểu sau đó có thể mang đến lớp để nhờ giáo viên hỗ trợ thêm.

Quên nghỉ giải lao

Nghỉ giải lao thường xuyên trong suốt quá trình học có thể giúp bạn duy trì năng lượng và hiệu suất làm việc theo thời gian. Nếu quên nghỉ giải lao trong giờ học, bạn có thể dễ bị kiệt sức hơn. Hãy cố gắng nghỉ giải lao từ 10 đến 25 phút sau 50 đến 90 phút học để đảm bảo bạn được nghỉ ngơi đầy đủ.