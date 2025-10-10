Ngôi trường 10 năm liền giữ vị trí đại học hàng đầu thế giới

Trong bảng xếp hạng đại học năm 2026 của Times Higher Education, Đại học Oxford (Anh) tiếp tục dẫn đầu với 98,2 điểm đánh giá. Qua đó, trường này trở thành cơ sở giáo dục đại học duy trì thứ hạng suốt 10 năm liên tiếp, vượt qua kỷ lục trước đó của Đại học Harvard là 8 năm liên tiếp. Trong số 6 tiêu chí đánh giá của năm 2026, tiêu chí về môi trường nghiên cứu của Oxford được THE chấm điểm tuyệt đối và tiêu chí về chuyển giao tri thức cũng tiệm cận tuyệt đối với 99,9 điểm. Ảnh: Henry Royce Institute.

Viện Công nghệ Massachusetts (MIT, Mỹ) tiếp tục là đại diện của Mỹ giữ vị trí cao nhất trong xếp hạng đại học thế giới của THE với tổng điểm 97,7, xếp thứ hai. Ngôi trường này cũng có một tiêu chí được đánh giá điểm tuyệt đối là chuyển giao tri thức. Ngoài ra, chỉ số về chất lượng giảng dạy của trường này cũng được đánh giá cao hơn trường hạng một, giống với bảng xếp hạng năm 2025. Ảnh: MIT.

Đại học Princeton (Mỹ) tiếp tục tăng hạng và giữ vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng. Điểm đáng chú ý của Princeton là trường này có điểm đánh giá về chất lượng nghiên cứu đạt 99, cao hơn cả trường hạng một Oxford tới 1,3 điểm đánh giá. Ngoài ra, trường này cũng được đánh giá cao ở chỉ số chuyển giao công nghệ (87 điểm) và môi trường nghiên cứu (97,3 điểm). Ảnh: New York Times.

Đồng hạng với Đại học Princeton là Đại học Cambridge (Anh) với 97,2 điểm đánh giá. Dù đồng hạng 3, điểm đánh giá về môi trường nghiên cứu của đại diện nước Anh lại cao hơn đại diện Mỹ là Đại học Princeton, thậm chí cao hơn trường hạng 2 là MIT. Ngoài ra, triển vọng quốc tế của trường này cũng được chấm đến 96,3 điểm, cao hơn MIT và Princeton. Ảnh: Cambridge Uni.

Đại học Harvard (Mỹ) tiếp tục giảm điểm và tụt từ hạng 3 xuống hạng 5 với 97,1 điểm đánh giá. Dù tụt hạng, tiêu chí về môi trường nghiên cứu của trường này vẫn được chấm tuyệt đối, ngang với trường hạng một là Đại học Oxford. Tuy nhiên, sự sụt giảm thứ hạng của Harvard vẫn là điều gây lo ngại bởi nó phản ánh hiệu suất của các trường Mỹ trước làn sóng tấn công chưa từng có của chính quyền Tổng thống Trump đối với giáo dục đại học. Ảnh: Harvard University.

Đại học Stanford (Mỹ) đồng hạng với Đại học Harvard với 97,1 điểm đánh giá. Khác với Harvard được chấm điểm tuyệt đối ở tiêu chí môi trường nghiên cứu, Stanford lại nhận điểm 100 ở tiêu chí chuyển giao công nghệ, cùng với đó là điểm 99,5 ở tiêu chí chất lượng nghiên cứu. Ảnh: New York Times.

Viện Công nghệ California (Mỹ), hay còn được biết đến với cái tên Caltech, vẫn duy trì vị trí số 7 giống xếp hạng năm 2025. Đáng chú ý, trường này cũng có chỉ số chuyển giao công nghệ được chấm điểm tuyệt đối. Chỉ số về triển vọng quốc tế của trường này cũng được đánh giá cao hơn Đại học Stanford, lần lượt là 87,9 điểm và 83,9 điểm. Ảnh: Caltech.

Imperial College London (Anh) là một đại diện khác của Anh lọt top 10 xếp hạng của Times Higher Education năm nay với 94,7 điểm đánh giá. Nhìn chung, điểm đánh giá của trường này khá đồng đều, dù không có chỉ số đạt điểm tuyệt đối nhưng đều đạt từ 90 điểm trở lên, lần lượt là chất lượng giảng dạy (90,6), môi trường nghiên cứu (94,9), chất lượng nghiên cứu (98), chuyển giao công nghệ (91,9), triển vọng quốc tế (98,2). Ảnh: Imperial College London.

Đại học California, Berkeley (Mỹ) xếp ở vị trí số 9 với 94,4 điểm đánh giá, trong đó chỉ số về môi trường nghiên cứu đạt cao nhất với 99 điểm. So với xếp hạng đại học năm 2025, trường này tụt một hạng nhưng nhìn chung vẫn duy trì ở tốp 10 trong vòng 6 năm gần nhất. Ảnh: Smapse Education.

Đại học Yale (Mỹ) nắm giữ vị trí cuối cùng trong tốp 10 của bảng xếp hạng đại học thế giới năm 2026 do THE đánh giá. Ba năm gần nhất, trường vẫn duy trì vị trí này với tổng điểm trên 94, trong đó năm 2026 đạt 94,1 điểm, bằng điểm năm 2025. Ảnh: Yale University.

