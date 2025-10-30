Kỳ tuyển chọn học sinh giỏi ở TP.HCM sau sáp nhập

Kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố năm 2026 chính thức thay đổi theo mô hình quản lý hai cấp. Phường, xã lần đầu tiên đóng vai trò đơn vị tuyển chọn thí sinh lớp 9.

Kỳ thi học sinh giỏi ở TP.HCM có nhiều đổi mới. Ảnh: Duy Hiệu.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM vừa công bố kế hoạch tổ chức kỳ thi chọn học sinh, học viên giỏi cấp thành phố năm học 2025-2026 với nhiều điều chỉnh sâu rộng.

Điểm đổi mới mang tính đột phá nhất là lần đầu tiên áp dụng mô hình chính quyền hai cấp vào công tác tuyển chọn nhân tài. Theo đó, UBND phường, xã sẽ trực tiếp chịu trách nhiệm tuyển chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp 9.

Trao quyền cho cấp cơ sở

Theo kế hoạch, sự thay đổi lớn nhất tập trung vào kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9, bao gồm giải Toán máy tính cầm tay và kỳ thi chính thức, lần lượt diễn ra vào ngày 11/1/2026 và 18/3/2026. Mỗi phường, xã, đặc khu là một đơn vị dự thi, đăng ký trực tiếp trên hệ thống quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Việc trao quyền tuyển chọn đội tuyển cho chính quyền cơ sở nhằm tăng cường vai trò quản lý nhà nước của phường, xã đối với giáo dục, đồng thời giúp phát hiện và bồi dưỡng học sinh năng khiếu ngay từ địa bàn.

Số lượng học sinh được tuyển chọn từ mỗi đơn vị được quy định dựa trên quy mô trường THCS tại địa phương. Ví dụ, đơn vị có trên 6 trường THCS được cử tối đa 8 học sinh/môn (đối với Toán, Văn, Ngoại ngữ...) hoặc 12 học sinh cho môn Khoa học tự nhiên. Riêng Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa được phép cử tối đa 10 học sinh/môn và 24 học sinh cho môn Khoa học tự nhiên.

Học sinh trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa được phép thi tối đa 10 học sinh/môn. Ảnh: Khương Nguyễn.

Cùng với đổi mới về tổ chức, toàn bộ nội dung thi được điều chỉnh theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, tập trung vào việc đánh giá năng lực tư duy và khả năng vận dụng thực tiễn của học sinh.

Các môn học mới theo định hướng phân hóa và tích hợp được đưa vào kỳ thi cấp thành phố

Khối lớp 12: bổ sung các môn Giáo dục kinh tế và pháp luật, Công nghệ (định hướng công nghiệp) và Công nghệ (định hướng nông nghiệp) .

Khối lớp 9: chính thức đưa các môn Khoa học tự nhiên và Lịch sử - Địa lý (tích hợp) vào danh mục môn thi, phản ánh đúng tinh thần của chương trình giáo dục mới.

Các môn thi khác gồm Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngoại ngữ (Anh, Pháp, Trung, Nhật). Với các môn ngoại ngữ, thí sinh sẽ có phần thi nghe. Riêng môn Tin học ở cả hai khối được cập nhật khi bổ sung ngôn ngữ lập trình Python vào danh sách ngôn ngữ được phép sử dụng, bên cạnh C++ và Pascal.

Hình thức thi và thời gian làm bài

Thí sinh khối phổ thông lớp 9 và lớp 12 có thời gian làm bài các môn tự luận là 120 phút. Đối với học viên hệ Giáo dục thường xuyên, thời gian làm bài được phân hóa như môn Ngữ văn và Toán là 120 phút, các môn còn lại như Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Ngoại ngữ, Công nghệ và Tin học là 90 phút.

Các môn thi được tổ chức theo hình thức tự luận, riêng môn Tin học thi theo hình thức thực hành lập trình.

Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố được chia thành ba khu vực:

Khu vực 1: Trường THCS Nguyễn Văn Tố, THPT Marie Curie, THCS - THPT Trần Đại Nghĩa, THPT chuyên Lê Hồng Phong, THCS Trần Văn Ơn.

Khu vực 2: Trường THPT Võ Minh Đức.

Khu vực 3: Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 được tổ chức tại ba khu vực:

Khu vực 1: Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, THPT Trưng Vương, THPT Bùi Thị Xuân, THPT Gia Định.

Khu vực 2: Trường THPT Võ Minh Đức.

Khu vực 3: Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Đối với lớp 9, thí sinh là học sinh lớp 9 tại các trường THCS hoặc phổ thông nhiều cấp học, có kết quả học tập, rèn luyện học kỳ I từ loại khá trở lên và là thành viên đội tuyển học sinh giỏi của đơn vị dự thi.

Đối với lớp 12, kỳ thi chính thức diễn ra ngày 4/3/2026, dành cho học sinh phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên. Học sinh lớp 12 đang trong đội tuyển học sinh giỏi quốc gia không được dự thi kỳ này.

Các trường THPT và trường phổ thông nhiều cấp học được cử tối đa 5 học sinh/môn đối với các môn Toán, Vật lý, Hóa, Sinh, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, tiếng Anh. Còn các môn tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Trung được cử tối đa 10 học sinh/môn. Đối với Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM, mỗi môn được cử tối đa 10 học sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đề nghị các đơn vị, đặc biệt là UBND phường, xã, đặc khu, chủ động xây dựng kế hoạch bồi dưỡng và tổ chức tuyển chọn đội tuyển học sinh giỏi theo đúng quy định mới.