Thông tin liên quan đến Hiệu trưởng trường THPT có nhiều sai phạm

Sau khi Báo CAND đăng bài viết 'Thanh tra kết luận hiệu trưởng trường THPT có nhiều sai phạm nhưng không bị xử lý?', Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM đã trả lời câu hỏi của phóng viên.

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, khi nhận được đơn tố cáo của người dân, Sở GD&ĐT đã thành lập đoàn xác minh nội dung tố cáo theo Quyết định số 3370/QĐ-SGDĐT ngày 20/9/2024 và đã có Kết luận số 8431/KL-SGDĐT ngày 31/12/2024. Đồng thời cũng đã ban hành Thông báo kết luận nội dung tố cáo số 96/TB-SGDĐT ngày 07/01/2025.

Sở GD&ĐT đã ban hành Kế hoạch số 275/KH-SGDĐT ngày 06/01/2025 về tổ chức kiểm điểm theo Kết luận số 8431/KL-SGDĐT. Sau khi tổ chức kiểm điểm theo quy định, ngày 05/6/2025, Sở GD&ĐT đã ban hành Công văn số 3178/SGDĐT-TCCB về phê bình nghiêm khắc các cá nhân có liên quan đến những thiếu sót theo Kết luận số 8431/KL-SGDĐT, trong đó đã chỉ đạo Trường THPT Lê Trọng Tấn có trách nhiệm thông báo công khai văn bản đến đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của trường theo quy định.

Tuy nhiên, việc ông Nguyễn Văn Cường có nhiều sai phạm, đã khắc phục hậu quả chưa và việc chuyển ông Cường đến làm hiệu trưởng một trường khác trong khi đang có nhiều sai phạm như vậy có đúng quy định không thì Sở GD&ĐT TP.HCM không trả lời.

Phiếu điểm cá nhân học kỳ 1 môn Toán năm học 2023 - 2024 của các lớp khối 11 và 12, Trường THPT Lê Trọng Tấn, điểm kiểm tra thường xuyên thì cao, nhưng điểm kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ lại rất thấp.

Theo thông báo kết luận nội dung tố cáo của Sở GD&ĐT TP.HCM ngày 7/1, ông Nguyễn Văn Cường, trong thời gian công tác tại Trường THPT Lê Trọng Tấn với chức vụ là hiệu trưởng đã có nhiều sai phạm, không công khai tài chính, nguồn thu ôn thi tốt nghiệp lớp 12, mức thu nhập hàng tháng của giáo viên và cán bộ quản lý; không thực hiện công khai mức thu từ học sinh; không công khai chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị theo quy định; không tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tổ chức tham quan học tập hè của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong các năm 2018 đến 2023, hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê máy lạnh theo quy định…

Hiệu trưởng để ông Hồ Sĩ Thuận là nhân viên thủ quỹ thu tiền ôn thi tốt nghiệp năm học 2020-2021 và 2021-2022 thông qua tài khoản ngân hàng cá nhân số tiền 110 triệu đồng.

Giáo viên còn làm đơn gửi đến Sở GD&ĐT TP.HCM tố cáo ông Nguyễn Văn Cường ban hành quy chế thi đua thông qua kết quả giảng dạy học kì thiếu minh bạch, không đảm bảo tính công bằng khi sử dụng kết quả trung bình môn để đánh giá, xếp loại thi đua giáo viên...

Cụ thể: Phiếu điểm cá nhân học kỳ 1 môn Toán năm học 2023-2024 của một số lớp khối 11, 12, do giáo viên Võ Trung Thành và Phạm Minh Trí dạy môn Toán để điểm thường xuyên phổ biến 8, 9, 10, nhưng khi kiểm tra tập trung chỉ 3, 4, 5 điểm. Chẳng hạn, học sinh B.N.A. (lớp 12A14), điểm kiểm tra thường xuyên 4 lần là 8.0, 9.0, 8.0, 9.0 điểm, nhưng điểm kiểm tra giữa kỳ chỉ được 2.2 điểm và điểm kiểm tra cuối kỳ là 3.0 điểm; học sinh V.M.N. (lớp 12A14), điểm kiểm tra thường xuyên là 8.0, 10, 8.0, 9.0, nhưng điểm kiểm tra giữa kỳ chỉ được 3.0 điểm và điểm kiểm tra cuối kỳ là 4.8 điểm.

Một giáo viên của Trường THPT Lê Trong Tấn cho biết giáo viên biết khả năng học môn Toán của những học sinh có số điểm như trong phiếu điểm, nên việc cấy xạ điểm số rất dễ phát hiện. Qua tìm hiểu, một số học sinh cho biết một học kỳ thầy dạy môn Toán chỉ cho làm một bài kiểm tra nhưng có đủ số điểm theo quy định. Trong quá trình giảng dạy, hai giáo viên dạy toán trên không cho học sinh làm đủ bài kiểm tra thường xuyên, không chấm và trả bài theo đúng quy chế chuyên môn, nhưng vẫn có điểm.

Điều đó cho thấy sự chênh lệch lớn trong đánh giá học sinh, gây ra sự mất công bằng, dẫn đến sự bức xúc của học sinh và phụ huynh, gây dư luận xấu cho tập thể sư phạm nhà trường và uy tín của trường đạt chuẩn quốc gia. Mặc dù các thành viên tổ Toán đã nhiều lần báo cáo, phản ánh tới ban giám hiệu nhà trường, đề nghị giải quyết triệt để, nhưng ban giám hiệu không xử lý nên vấn đề này tiếp tục tồn tại nhiều năm học.

Một số giáo viên Trường THPT Lê Trọng Tấn bức xúc cho biết đến nay vẫn chưa có thông báo kết quả về hình thức kiểm điểm, kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Cường theo kết luận nội dung tố cáo số 8431/KL-SGDĐT ngày 31/12/2024 của giám đốc Sở GD&ĐT. Ban giám hiệu nhà trường cũng không thông báo công khai công văn của Sở GD&ĐT đến đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của trường.