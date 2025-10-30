Bài kiểm tra 2 điểm được giấu kín 28 năm

Mạng xã hội thích thú khi phát hiện “báu vật” là bài kiểm tra 2 điểm được tìm thấy dưới ngăn bàn học cũ, nhiều người tò mò về chủ nhân giờ ra sao.

Điểm số thấp là nỗi ám ảnh quen thuộc của nhiều thế hệ học sinh. Trong ký ức nhiều người, con số đỏ ở đầu bài kiểm tra khiến nhiều cô cậu học trò lo lắng vì sợ bị phụ huynh trách mắnng, nên ai nấy đều tìm mọi lý do để che giấu như "cô giáo chưa chấm điểm", "quên bài kiểm tra ở trên lớp". Tuy vậy, với nhiều người, đó vẫn là ký ức khó quên gắn liền với những năm tháng cắp sách đến trường.

Mạng xã hội mới đây xôn xao trước “báu vật học đường” được tình cờ phát hiện sau 28 năm giấu kín. Một người đàn ông tên Công Tiến khi mua lại chiếc bàn học cũ, bất ngờ phát hiện bên trong ngăn bàn có tờ giấy màu vàng - là bài kiểm tra được 2 điểm. Theo thông tin ghi trên giấy, chủ nhân tên Minh Tuấn, làm bài vào ngày 31/1/1997.

Đây là bài kiểm tra 15 phút môn Ngữ pháp dành cho học sinh lớp 8. Nét chữ nghiêng, được viết bằng mực xanh của "cựu học sinh" Minh Tuấn vẫn còn rõ nét. Góc trên cùng của bài làm ghi rõ lời phê của giáo viên bằng mực đỏ: “Không thuộc bài. Lười học. Chép phạt định nghĩa câu 1, 2 - 50 lần”.

"Báu vật" thời học trò được tìm thấy trong ngăn bàn.

"Cựu học sinh" Minh Tuấn có thể "cố tình" bỏ quên bài kiểm tra này trong bàn học để tránh phụ huynh phát hiện bị điểm kém và những lời phê bình của giáo viên. Sau gần 3 thập kỷ thành công che giấu, tờ giấy bí mật này vô tình được anh Công Tiến - chủ nhân mới của chiếc bàn học phát hiện.

“Ngày làm bài năm đó trùng với dịp ông Công ông Táo, vậy mà thầy cô vẫn tặng cho anh con ngỗng này, chắc hẳn tôi sẽ nhớ mãi”, anh Công Tiến hài hước chia sẻ.

Bên dưới bài đăng, cộng đồng mạng bày tỏ sự thích thú và để lại bình luận dí dỏm trước sự phát hiện thú vị này. Họ cho rằng tờ bài kiểm tra là “kỷ vật học trò” gợi nhớ thời điểm học sinh, ai nấy cũng từng lo lắng khi nhận điểm thấp và tìm cách giấu bài kém để tránh bị la mắng. Nhiều người tò mò không biết rằng hiện tại anh Minh Tuấn - chủ nhân của “báu vật” này đang ở đâu và còn nhớ về kỷ niệm năm xưa hay không.