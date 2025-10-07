Giám đốc Sở GD Hà Nội 'thả tim' động viên học sinh học online ngày mưa

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cùng các lãnh đạo sở đã trực tiếp kiểm tra công tác tổ chức dạy học và triển khai các phương án ứng phó với hoàn lưu bão số 11 tại một số trường học.

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, "thả tim" động viên học sinh đang học online.

Sáng 7/10, lãnh đạo TP Hà Nội và một số sở, ngành đã đi kiểm tra và chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lớn trên địa bàn.

Tại trạm bơm Cầu Ngà (tiêu úng cho khu vực phường Xuân Phương và một số khu vực nội thành), Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Hà Nội, đã đến kiểm tra vận hành trạm bơm.

Lãnh đạo TP Hà Nội yêu cầu các phường, xã tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của trung ương và thành phố, tập trung cao độ nhiệm vụ ứng phó mưa, lũ, ngập úng do hoàn lưu bão số 11 gây ra.

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền kiểm tra trạm bơm Cầu Ngà.

Đối với các khu vực ngập úng, chia cắt như bãi giữa sông Hồng (phường Hồng Hà, xã Minh Châu) và vùng chịu ảnh hưởng của lũ rừng ngang trên địa bàn Xuân Mai, Phú Nghĩa, Quảng Bị, Trần Phú, Hòa Phú...), ông Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát khu dân cư ven sông, suối, vùng trũng thấp có nguy cơ ngập lụt sâu; tổ chức canh gác, kiểm soát, hướng dẫn giao thông an toàn, đặc biệt tại các ngầm, tràn, khu vực nước chảy xiết.

Cũng trong sáng 7/10, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐTHà Nội cùng các lãnh đạo sở đã trực tiếp kiểm tra công tác tổ chức dạy học và triển khai các phương án ứng phó với hoàn lưu bão số 11 tại một số trường học trên địa bàn thành phố.

Tại trường Trung học phổ thông Phan Huy Chú, phường Đống Đa, các tiết học trực tuyến diễn ra nghiêm túc, hiệu quả.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương đã dự giờ trực tuyến và trò chuyện với học sinh, động viên các em giữ tinh thần học tập tích cực, nghiêm túc và bảo đảm an toàn trong điều kiện thời tiết còn diễn biến phức tạp.