Hà Nội lại ngập, nhiều trường cho trẻ nghỉ học

Hà Nội mưa diện rộng, nhiều điểm ngập úng. Hiệu trưởng nhiều trường học trên địa bàn quyết định cho học sinh, sinh viên nghỉ học hoặc chuyển học online.

Nhiều nơi tại Hà Nội ngập úng, gây ách tắc giao thông. Ảnh: Việt Linh.

"Hiện nay, các nhân sự của trường không thể di chuyển ra đường do tình trạng ngập lụt khắp nơi. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh và giáo viên, nhà trường thông báo học sinh toàn trường nghỉ học thứ ba, ngày 7/10. Ngày học bù sẽ được thông báo cụ thể đến phụ huynh trong tháng 10/2025", trường Mầm non Greenkids (Hà Nội) gửi thông báo tới phụ huynh sáng sớm ngày 7/10.

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11, từ đêm đến sáng nay, Hà Nội có mưa diện rộng, cường độ lớn, lượng mưa phổ biến 90-150 mm. Nhiều nơi có hiện tượng ngập úng, đọng nước, gây ách tắc giao thông và mất an toàn khi di chuyển.

Theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội chiều 6/10, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất trường học, hiệu trưởng các trường căn cứ vào diễn biến thời tiết thực tế tại địa bàn, điều kiện cơ sở vật chất và an toàn giao thông để chủ động quyết định hình thức tổ chức dạy học.

Các trường có thể dạy học trực tiếp, trực tuyến hoặc điều chỉnh thời khóa biểu phù hợp; bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Sáng sớm 7/10, hàng loạt trường phổ thông công lập, tư thục ở Hà Nội thông báo điều chỉnh lịch học. Cụ thể như sau:

STT Trường Kế hoạch dạy học ngày 7/10 1 Tiểu học Phú La Nghỉ học 2 THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội Học trực tuyến 3 Mầm non Hoa Sen Nghỉ học 4 Tiểu học Tứ Liên Nghỉ học 5 Tiểu học Trung Mầu Học trực tuyến 6 THCS Thái Thịnh Học trực tuyến 7 Tiểu học I-sắc Niu-tơn Học trực tuyến 8 THCS - THPT Newton Học trực tuyến 9 THCS và THPT Lương Thế Vinh (phường Cầu Giấy) Học trực tuyến 10 THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam Học trực tuyến 11 Marie Curie Nghỉ học 12 THCS Nguyễn Du Học trực tuyến 13 Tiểu học Quảng An Học trực tuyến 14 Tiểu học Chu Văn An A Học trực tuyến 15 THCS Thanh Trì Học trực tuyến 16 THCS Chu Văn An Học trực tuyến 17 THCS Giang Biên Học trực tuyến 18 Mầm non Định Công Nghỉ học 19 Mầm non Yên Xá Nghỉ học 20 Tiểu học Xuân La Học trực tuyến 21 Mầm non Tây Hồ Nghỉ học 22 Tiểu học Bạch Dương Nghỉ học 23 Tiểu học Giáp Bát Học trực tuyến 24 Tiểu học Chu Văn An A Học trực tuyến 25 Mầm non Hệ Mặt Trởi Nghỉ học 26 Tiểu học Tân Triều Nghỉ học 27 Tiểu học Cổ Loa Học trực tuyến 28 Mầm non Yên Thường Học trực tuyến 29 Tiểu học Quang Trung Nghỉ học 30 THCS Giảng Võ 2 Học trực tuyến 31 Mầm non Phương Liệt Nghỉ học 32 Mầm non Văn Khê Nghỉ học 33 Tiểu học Ngô Tất Tố Học trực tuyến 34 Tiểu học Liên Ninh Nghỉ học 35 Mầm non A Ngọc Hồi Nghỉ học 36 Phổ thông Quốc tế Việt Nam Nghỉ học 37 THPT Ngô Quyền Học trực tuyến 38 Tiểu học Tây Tựu B Học trực tuyến 39 Tiểu học Yên Xá Học trực tuyến 40 Tiểu học Nghĩa Dũng Học trực tuyến

Đây là ngày thứ hai liên tiếp hầu hết học sinh Hà Nội không đến trường vì ảnh hưởng của bão Matmo. Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị rà soát, khơi thông hệ thống thoát nước, khu vực sân trường, phòng học, nhà ăn, khu bán trú…

Cùng với đó, các trường thực hiện nghiêm chế độ trực, thường xuyên cập nhật thông tin, báo cáo nhanh tình hình mưa, ngập, ảnh hưởng đến hoạt động dạy học (nếu có) về sở để tổng hợp, xử lý theo quy định.

Ở bậc đại học, hàng loạt trường cũng ra thông báo điều chỉnh kế hoạch dạy học từ sớm.

Đại học Ngoại thương cho biết ngày 7/10, trường chuyển sang học trực tuyến. Các lớp thi ngày 7/10 sẽ chuyển sang ngày 19/10. Ngày 8/10, nếu có lớp gặp khó khăn trong việc di chuyển do ảnh hưởng của mưa bão, nhà trường sẽ có phương án điều chỉnh riêng, tùy theo tình hình cụ thể của từng lớp.

Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết sau khi cập nhật tình hình mưa liên tục từ rạng sáng, nhiều tuyến đường của Hà Nội đã ngập nước, nhà trường quyết định cho tất cả các lớp chuyển hình thức học từ trực tiếp sang trực tuyến trong ngày 7/10.

Đại học Kinh tế Quốc dân cũng ra thông báo tương tự. Giảng viên chủ động tổ chức giảng dạy trực tuyến qua các nền tảng MS Teams, LMS, đồng thời thông báo kịp thời cho sinh viên và học viên để tham gia học đầy đủ, đúng thời gian quy định.

Các hoạt động đông người như khám sức khỏe tân sinh viên, ngoại khóa, thể dục - thể thao diễn ra trong ngày 7/10 sẽ tạm hoãn để đảm bảo an toàn. Các đơn vị trong trường chủ động triển khai phương án phòng chống mưa bão, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản; tăng cường kiểm tra, gia cố cơ sở vật chất, trang thiết bị tại đơn vị.

Đại học Thương mại, Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, Đại học Công nghệ Giao thông Vật tải, Đại học Thăng Long… cũng đã chủ động thông báo chuyển sang học trực tuyến để đảm bảo an toàn cho sinh viên, giảng viên.

Đại học Thương mại, Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, Đại học Thăng Long, Đại học Xây dựng Hà Nội, Đại học Công nghệ Đông Á, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), Đại học Hà Nội, Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Công nghiệp Hà Nội, Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội… cũng đã thông báo chuyển sang học trực tuyến để đảm bảo an toàn cho sinh viên, giảng viên.

