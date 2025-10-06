Bão Matmo suy yếu, học sinh Hà Nội nghỉ hay đi học?

Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị chủ động quyết định hình thức tổ chức dạy học trước tình hình mưa dông sau bão Matmo (bão số 11).

Chiều 6/10, Sở GD&ĐT Hà Nội tiếp tục có thông báo về việc chủ động ứng phó với mưa lớn do hoàn lưu bão số 11.

Cụ thể, sở nêu theo công điện của thủ tướng và bản tin dự báo lúc 14h cùng ngày, bão số 11 đã suy yếu thành vùng áp thấp, song hoàn lưu sau bão tiếp tục gây mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông tại Hà Nội từ chiều 6/10 đến chiều 7/10.

Lượng mưa 40-70 mm, có nơi trên 100 mm. Trong cơn dông có thể xuất hiện lốc, sét, gió giật mạnh, gây ngập úng cục bộ, cây đổ, ách tắc giao thông và mất an toàn khi di chuyển.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất trường học, sở đề nghị hiệu trưởng các trường căn cứ vào diễn biến thời tiết thực tế tại địa bàn, điều kiện cơ sở vật chất và an toàn giao thông để chủ động quyết định hình thức tổ chức dạy học.

Các trường có thể dạy học trực tiếp, trực tuyến hoặc điều chỉnh thời khóa biểu phù hợp; bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Trường hợp học sinh đến trường, đơn vị phải bố trí tổ chức quản lý, dạy học linh hoạt. Các đơn vị rà soát, khơi thông hệ thống thoát nước, khu vực sân trường, phòng học, nhà ăn, khu bán trú…

Cùng với đó, các trường thực hiện nghiêm chế độ trực, thường xuyên cập nhật thông tin, báo cáo nhanh tình hình mưa, ngập, ảnh hưởng đến hoạt động dạy học (nếu có) về sở để tổng hợp, xử lý theo quy định.