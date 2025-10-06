Hà Nội ra thông báo mới về việc nghỉ học tránh bão Matmo

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường chủ động, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch dạy học, thay vì nghỉ học trực tiếp toàn thành phố ngày 6/10.

Từ trưa đến đêm 6/10, Hà Nội có khả năng mưa to, cục bộ mưa rất to. Ảnh: Đinh Hà.

Sáng 6/10, Sở GD&ĐT Hà Nội có thông báo hỏa tốc về việc chủ động ứng phó với mưa lớn do hoàn lưu bão số 11 (Matmo).

Theo sở, căn cứ bản tin dự báo lúc 5h ngày 6/10 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão Matmo đã đi vào đất liền Trung Quốc và suy yếu nhanh.

Khu vực Hà Nội không chịu ảnh hưởng của gió bão, tuy nhiên từ trưa đến đêm 6/10, thành phố có khả năng mưa to, cục bộ mưa rất to (50-100 mm, có nơi trên 150 mm), có nguy cơ ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp, thoát nước kém.

Để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất trường học, sở yêu cầu các đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; chủ động, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch dạy học, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh.

Trường hợp học sinh đến trường, đơn vị phải bố trí tổ chức quản lý, dạy học linh hoạt đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên.

Các đơn vị rà soát, kiểm tra hệ thống thoát nước, khu vực sân trường, phòng học, nhà ăn, khu bán trú…; khơi thông, gia cố kịp thời để phòng ngập úng, sạt lở.

Cùng với đó, các trường thực hiện nghiêm chế độ trực, thường xuyên cập nhật thông tin, báo cáo nhanh tình hình mưa, ngập, ảnh hưởng đến hoạt động dạy học (nếu có) về sở để tổng hợp, xử lý theo quy định.

Trước đó, chiều 5/10, Sở GD&ĐT Hà Nội có thông báo yêu cầu các đơn vị cho học sinh nghỉ học ngày 6/10 và chuyển trạng thái từ dạy học trực tiếp sang dạy học trực tuyến để ứng phó với bão số 11.

Bên cạnh Hà Nội, nhiều địa phương khác cũng đã có những hướng dẫn về phương án đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên trước bão số 11.

Theo đó, học sinh từ mầm non đến phổ thông, học viên hệ giáo dục thường xuyên; sinh viên các trường trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Lào Cai nghỉ học trong ngày 6/10.

Từ ngày 7/10, các cơ sở giáo dục chủ động theo dõi diễn biến của mưa lũ hoàn lưu sau bão, báo cáo UBND xã, phường và Sở GD&ĐT cho học sinh nghỉ học (nếu xét thấy cần thiết).

Sở yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống bão; theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, cập nhật thường xuyên diễn biến thời tiết; rà soát và bổ sung phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, đặc biệt tại các cơ sở có học sinh, học viên, sinh viên nội trú, bán trú.

Các trường cần gia cố cơ sở vật chất, di dời tài sản quan trọng, tổ chức trực ban 24/24 và thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”.

Trong trường hợp thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, lãnh đạo các đơn vị, cơ sở giáo dục và UBND các xã, phường chủ động quyết định cho học sinh, học viên nghỉ học, đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến, giao bài hoặc tổ chức học bù sau khi khắc phục xong hậu quả thiên tai.

Sau bão, các trường cần khẩn trương sửa chữa cơ sở vật chất bị hỏng, kiểm kê thiệt hại, đảm bảo việc dạy và học sớm ổn định, không để gián đoạn chương trình giáo dục.

Tỉnh Ninh Bình cũng có hướng dẫn các trường căn cứ tình hình thực tế, chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học khi có bão, mưa to, lũ, lụt, sạt lở, ngập úng ở địa phương và quyết định cho trẻ em, học sinh trở lại trường học khi đã đảm bảo an toàn.

Trước đó, bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ban hành công điện gửi giám đốc Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố từ Huế trở ra về việc khắc phục hậu quả bão số 10 và chủ động ứng phó bão số 11.

Theo đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu Sở GD&ĐT thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin và chuẩn bị các phương án phòng tránh, ứng phó với bão số 11 theo “phương châm bốn tại chỗ” trong điều kiện vừa chịu ảnh hưởng liên tiếp từ bão số 9, 10.

Các cơ sở giáo dục huy động lực lượng cán bộ, giáo viên và các tổ chức đoàn thể địa phương triển khai tổng vệ sinh, khử khuẩn trường lớp, đảm bảo môi trường học tập an toàn, sạch sẽ ngay khi nước rút.

Các sở báo cáo cấp có thẩm quyền chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiến hành rà soát, đánh giá mức độ an toàn công trình trường học, đặc biệt lưu ý các hạng mục như cổng trường, tường rào, mái che, cây xanh trong sân trường, phòng học các công trình phụ trợ khác để cải tạo, sửa chữa kịp thời, bảo đảm an toàn cho học sinh và cán bộ, giáo viên.