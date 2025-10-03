Một trường ở TP.HCM trích 7 tỷ đồng để hỗ trợ sinh viên vùng bão lũ

Sinh viên thuộc 19 tỉnh, thành chịu ảnh hưởng của bão số 10 sẽ được trường này hỗ trợ giảm học phí, cấp học bổng hoặc gia hạn thời gian đóng học phí.

Sinh viên Đại học Kinh tế TP.HCM bị ảnh hưởng bởi mưa bão được hỗ trợ học phí, cấp học bổng. Ảnh: Đinh Hà.

Ngày 3/10, Đại học Kinh tế TP.HCM cho biết nhằm đồng hành cùng người học trước khó khăn do bão Bualoi gây ra, nhà trường đã triển khai các chương trình hỗ trợ cho người học có gia đình chịu ảnh hưởng trực tiếp.

Theo đó, nhà trường dự kiến trích 7 tỷ đồng để hỗ trợ sinh viên, người học theo 3 phương thức là giảm học phí, học bổng hỗ trợ và gia hạn thời gian đóng học phí.

Đối với phương thức giảm học phí, Đại học Kinh tế TP.HCM sẽ giảm 10% học phí kỳ cuối năm học 2025 cho gần 3.000 sinh viên thuộc 19 tỉnh, thành bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Sinh viên 19 tỉnh thành bị ảnh hưởng bởi bão lũ sẽ được giảm học phí bao gồm: Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Ninh Bình, Huế, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Đà Nẵng.

Nhà trường lưu ý sinh viên các khóa 48, 49, 50, 51 có hộ khẩu thường trú tại các địa phương chịu thiệt hại trực tiếp sẽ được giảm 10% học phí học kỳ cuối 2025, cấn trừ vào học phí học kỳ đầu 2026. Với sinh viên khóa 48 đã tốt nghiệp, khoản hỗ trợ được chuyển thẳng vào tài khoản.

Đối với chính sách học bổng và gia hạn thời gian đóng học phí, Đại học Kinh tế TP.HCM dành tặng 100 suất học bổng, trong đó 70 suất trị giá hơn 14 triệu đồng/suất cho các khóa 48, 49, 50 và 51 (hệ đại học chính quy) và 30 suất còn lại, mỗi suất 12 triệu đồng, dành cho sinh viên hệ liên thông chính quy, văn bằng 1, liên thông - vừa học vừa làm.

Để được xét cấp học bổng, sinh viên cần đáp ứng các tiêu chí sau:

Có hoàn cảnh gia đình khó khăn do ảnh hưởng của bão lũ.

Chưa được nhận một suất học bổng tương đương giá trị và học bổng hỗ trợ bão lũ, thiên tai của trường.

Không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ xét học bổng.

Ngoài ra, để hỗ trợ cho tất cả người học và gia đình thuộc 19 tỉnh, thành giảm bớt áp lực tài chính trong thời điểm khó khăn hiện tại, Đại học Kinh tế TP.HCM cũng cho giãn thời gian đóng học phí học kỳ đầu năm 2026 đến ngày 15/1/2026.

Từ ngày 6/10 đến 23/10, sinh viên và người học cần hoàn thiện hồ sơ, đăng ký online tại website chính thức của trường, đồng thời nộp hồ sơ bản giấy về Ban Chăm sóc người học tại cơ sở B (từ ngày 27/10 đến 31/10) để được xét học bổng.