TP.HCM sẽ lập đoàn kiểm tra công tác thu chi đầu năm học

Từ cuối tháng 9, Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ bắt đầu kiểm tra các cơ sở giáo dục và xử lý nghiêm nếu có vi phạm.

TP.HCM sẽ mạnh tay xử lý các trường hợp vi phạm thu chi đầu năm. Ảnh: TPO.

Chiều 25/9, tại họp báo thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết sở đã ban hành nhiều văn bản nhằm tăng cường quản lý thu, chi và công tác vận động tài trợ trong các cơ sở giáo dục.

Đồng thời, sở đã làm việc với trường Tiểu học Lê Ngọc Hân và đại diện phường Bến Thành vì một lớp tại trường này bị phản ánh vì vận động phụ huynh góp 10 triệu đồng để lắp máy lạnh, Wi-Fi. Qua đó, sở yêu cầu nhà trường nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấm dứt việc vận động sai quy định và rà soát toàn bộ các lớp để tránh phát sinh tình trạng tương tự.

Sở cũng đề nghị chính quyền địa phương tham mưu rà soát kế hoạch hoạt động, dự toán thu chi và mức thu đề xuất của các cơ sở giáo dục, đảm bảo tất cả khoản thu ngoài học phí đều đúng quy định.

Từ ngày 29/9/2025, Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ triển khai kế hoạch kiểm tra chuyên đề, thành lập các đoàn kiểm tra công tác thu chi đầu năm học 2025-2026 và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Cũng tại họp báo, trả lời câu hỏi về tình trạng nhiều trường học xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến môi trường học tập của học sinh, Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết sở đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị trực thuộc và địa phương khẩn trương rà soát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để có biện pháp khắc phục.

Trong đó, các trường cần ưu tiên xây dựng, sửa chữa phòng học để đảm bảo đủ điều kiện học 2 buổi/ngày, bổ sung phòng chức năng, thư viện, nhà ăn, nhà vệ sinh, ký túc xá; đồng thời sửa chữa, thay thế thiết bị dạy học hư hỏng, thanh lý tài sản hết hạn sử dụng.

Sở cũng khuyến khích tăng cường huy động các nguồn lực trong và ngoài nhà nước, quan tâm công tác vận động xã hội hóa giáo dục cùng tham gia vào quá trình phát triển sự nghiệp giáo dục.

Một lưu ý là các trường cần triển khai đúng cách, đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, hiệu quả thiết thực, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động dạy và học.

Đối với câu hỏi về số lượng trường chưa đạt chuẩn, Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết trong năm học 2025-2026, TP.HCM vẫn đảm bảo 100% chỗ học cho học sinh, nhưng nhiều trường xuống cấp cần sửa chữa hoặc xây mới.

Các khó khăn chủ yếu ghi nhận tại khu vực đông dân cư, giáp ranh hoặc có tốc độ đô thị hóa nhanh, dẫn đến tình trạng quá tải. Những hạng mục thiếu hoặc xuống cấp nhiều nhất là phòng học cho học 2 buổi/ngày, phòng chức năng, thư viện, phòng chuyên môn và một số trang thiết bị, bàn ghế, hạ tầng phụ trợ.

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM, các địa phương đã được yêu cầu khẩn trương phân loại, đánh giá mức độ hư hỏng để kịp thời sửa chữa, bố trí kinh phí xử lý những hạng mục mất an toàn.

Trên cơ sở đó, sở sẽ phối hợp với Sở Tài chính tham mưu phương án tổng thể, kết hợp cả sửa chữa cấp bách và đầu tư xây mới, nhằm ổn định quy mô trường lớp, nâng cao chất lượng giáo dục và đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng của người dân.