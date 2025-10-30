Động thái mới của trường y Phạm Ngọc Thạch sau vụ tiến sĩ 24 tuổi

Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch lập tổ công tác liêm chính khoa học gồm 7 thành viên, làm việc trong 30 ngày kể từ ngày 28/10.

Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch lập tổ liêm chính khoa học. Ảnh: PNT.

Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã ra quyết định về việc thành lập tổ công tác liên quan đến liêm chính khoa học. Tổ rà soát này sẽ làm việc trong 30 ngày, kể từ ngày công bố quyết định.

Theo quyết định do nhà trường công bố, tổ công tác liên quan đến liêm chính khoa học do TS.BS Phạm Quốc Dũng, Phó hiệu trưởng nhà trường, làm tổ trưởng. Sáu thành viên còn lại trong tổ công tác bao gồm:

GS.TS.BS Ngô Minh Xuân, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo.

PGS.TS.BS Ngô Minh Vinh, Phó trưởng phòng Nghiên cứu khoa học.

PGS.TS.BS Huỳnh Quang Huy, Tổng biên tập Tạp chí Y Dược học Phạm Ngọc Thạch.

TS.BS Ngô Thị Thùy Dung, giảng viên, Phòng Quản lý đào tạo sau đại học.

TS.BS Nguyễn Tuấn Vũ, Phó trưởng bộ môn Nội, khoa Y.

ThS Nguyễn Thị Hằng, giảng viên, Phòng Thanh tra - Pháp chế.

Theo quyết định mới của Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, tổ công tác này có nhiệm vụ rà soát các nội dung liên quan Điều 8 Luật số 93 (Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo 2025), Điều 4, Điều 6 Nghị định 262/2025/NĐ-CP.

Quyết định này được nhà trường đưa ra sau vụ thí sinh Âu Nhật Huy (sinh năm 2001) bị đặt loạt nghi vấn về tính minh bạch trong đợt tuyển sinh nghiên cứu sinh tiến sĩ.

Trước đó, vào đầu tháng 10, khi nhận phản ánh về trường hợp thí sinh này, nhà trường xác nhận thí sinh Âu Nhật Huy có tên trong danh sách trúng tuyển tiến sĩ, hồ sơ hợp lệ và đạt điểm xét tuyển theo quy chế.

Theo quy chế đào tạo và tuyển sinh trình độ tiến sĩ, cán bộ, giảng viên có người thân tham gia tuyển sinh sẽ không được tham gia bất kỳ hội đồng nào trong kỳ thi. Trong trường hợp này, PGS.TS.BS Trần Thị Khánh Tường, mẹ của thí sinh Âu Nhật Huy, không tham gia bất kỳ hoạt động nào trong quá trình tuyển sinh sau đại học năm 2025, đảm bảo nguyên tắc loại trừ xung đột lợi ích theo quy định hiện hành.

Về các bài báo khoa học của thí sinh Âu Nhật Huy, nhà trường cho biết ứng viên nộp 8 bài, gồm 5 bài đăng trong nước (được tính điểm 0-1 theo Hội đồng Giáo sư Nhà nước năm 2025) và 3 bài trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục Scopus. Tổng điểm quy đổi cho kinh nghiệm nghiên cứu là 11, nhưng điểm tối đa được tính là 10, giúp thí sinh đạt tổng điểm trung bình 88,8.

Ngày 8/10, nhà trường nhận được thông báo rút bài từ tác giả chính của công trình Metabolic Dysfunction-Associated Fatty Liver Disease in Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients: Insights From Vietnam (Chronic Obstr Pulm Dis. 2025 Jul 25;12(4):294–303) - một trong các bài được thí sinh nộp tính điểm. Sau khi điều chỉnh, điểm kinh nghiệm nghiên cứu còn 9,5 và tổng điểm trung bình giảm từ 88,8 xuống 88,3.

Theo nhà trường, sự thay đổi này không ảnh hưởng đến kết quả trúng tuyển kỳ thi tiến sĩ của thí sinh 2001.