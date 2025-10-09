Nghiên cứu sinh tiến sĩ sinh năm 2001 bị trừ điểm tuyển sinh

Sau loạt nghi vấn về tính minh bạch trong đợt tuyển sinh nghiên cứu sinh tiến sĩ, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch thông báo đã xem xét và trừ điểm của thí sinh Âu Nhật Huy.

Thí sinh Âu Nhật Huy bị trừ điểm trong đợt tuyển sinh nghiên cứu sinh tiến sĩ. Ảnh: TTU.

Ngày 9/10, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã có công văn gửi Ban Tuyên giáo - Dân vận Thành ủy và UBND TP.HCM về báo cáo kết quả rà soát quá trình tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2025 sau khi xuất hiện nhiều thông tin trên mạng xã hội đặt nghi vấn về tính minh bạch của kỳ tuyển sinh.

Trường khẳng định thí sinh không vi phạm

Theo báo cáo, vào ngày 30/9, trường công bố kết quả chấm điểm kỳ thi tuyển sinh tiến sĩ năm 2025. Ngay sau đó, mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng có vấn đề trong quá trình tuyển sinh, đặc biệt liên quan đến trường hợp thí sinh Âu Nhật Huy.

"Vụ việc được chia sẻ trên nhiều trang tin của mạng xã hội, một số nội dung có dấu hiệu suy diễn, cùng với việc đưa tin của nhiều cơ quan báo chí theo các chiều hướng khác nhau, gây ảnh hưởng đến uy tín của trường và tạo dư luận không tốt trong xã hội", Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch nêu.

Trước tình hình này, nhà trường đã thành lập tổ công tác theo Quyết định số 3983/QĐ-TĐHYKPNT ngày 6/10/2025 để rà soát toàn bộ quá trình tuyển sinh. Ngày 9/10, Hội đồng tuyển sinh Sau đại học 2025-2026 đã họp, xem xét kỹ trường hợp thí sinh Âu Nhật Huy và đưa ra kết luận cụ thể.

Báo cáo của tổ công tác cho thấy công tác tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2025 được triển khai đúng quy trình, tuân thủ quy chế của Bộ GD&ĐT.

Trường đã công khai thông báo tuyển sinh đúng thời hạn, tiếp nhận và lưu trữ hồ sơ đầy đủ. Tổng cộng, 31 thí sinh dự thi ở 4 ngành: Ngoại khoa (9 thí sinh), Nhi khoa (4 thí sinh), Nội khoa (15 thí sinh) và Tai Mũi Họng (3 thí sinh).

Các điều kiện dự tuyển như bằng cấp, chứng chỉ ngoại ngữ, công trình khoa học đều được thẩm định đúng quy định. Việc bảo vệ đề cương, chấm điểm và phê duyệt kết quả trúng tuyển được thực hiện công khai, minh bạch và có biên bản hội đồng đầy đủ.

Đối với trường hợp thí sinh Âu Nhật Huy (sinh năm 2001), Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch xác nhận thí sinh này có tên trong danh sách trúng tuyển tiến sĩ, hồ sơ hợp lệ và đạt điểm xét tuyển theo quy chế.

Liên quan thông tin về mối quan hệ cá nhân, nhà trường cho biết theo quy chế đào tạo và tuyển sinh trình độ tiến sĩ của trường, cán bộ, giảng viên có người thân tham gia tuyển sinh sẽ không được tham gia bất kỳ hội đồng nào trong kỳ thi.

Trong trường hợp này, PGS.TS.BS Trần Thị Khánh Tường, là mẹ của thí sinh Âu Nhật Huy, không tham gia bất kỳ hoạt động nào trong quá trình tuyển sinh sau đại học năm 2025, phù hợp với nguyên tắc loại trừ xung đột lợi ích và đảm bảo quy định tại Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành.

Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch khẳng định mẹ của thí sinh Âu Nhật Huy không tham gia công tác tuyển sinh năm 2025. Ảnh: PNT.

Đã trừ điểm tuyển sinh

Về vấn đề liên quan các bài báo khoa học mà thí sinh Âu Nhật Huy nộp để dự thi, nhà trường cho biết theo quy chế, thí sinh dự tuyển phải có kinh nghiệm nghiên cứu thể hiện qua luận văn hoặc công trình khoa học đã công bố.

Thí sinh Âu Nhật Huy nộp 8 bài báo, gồm 5 bài đăng trên tạp chí trong nước (được tính điểm 0-1 theo Hội đồng Giáo sư Nhà nước năm 2025) và 3 bài trên tạp chí quốc tế có tên trong danh mục Scopus.

Tổng điểm quy đổi cho kinh nghiệm nghiên cứu là 11, nhưng điểm tối đa được tính là 10, giúp thí sinh đạt tổng điểm trung bình 88,8.

Tuy nhiên, vào ngày 8/10, nhà trường nhận được thông báo từ tác giả chính của bài báo Metabolic Dysfunction-Associated Fatty Liver Disease in Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients: Insights From Vietnam (Chronic Obstr Pulm Dis. 2025 Jul 25;12(4):294–303.) trong danh sách bài báo thí sinh Âu Nhật Huy nộp để tính điểm dự thi. Thông báo này nhấn mạnh về việc rút bài đã công bố.

Do vậy, điểm quy đổi cho kinh nghiệm nghiên cứu của thí sinh với 7 bài báo còn lại sẽ là 9,5 điểm. Qua đó, Hội đồng tuyển sinh thống nhất giảm tổng điểm trung bình từ 88,8 điểm xuống còn 88,3 điểm.

Điểm số này nhìn chung không ảnh hưởng đến kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh trình độ tiến sĩ.

Cũng thông qua báo cáo, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch khẳng định toàn bộ quá trình tuyển sinh được thực hiện đúng quy định, bảo đảm tính khách quan, minh bạch và liêm chính khoa học. Nhà trường cam kết nếu phát hiện sai phạm hoặc vấn đề liên quan đến liêm chính nghiên cứu, trường sẽ tiếp tục rà soát và xử lý theo quy định.