Ăn thức ăn cho mèo để tiết kiệm tiền học tiến sĩ

Để tiết kiệm chi phí học tiến sĩ ở Thụy Sĩ, một nghiên cứu sinh người Trung Quốc đã ăn thức ăn cho mèo để bổ sung protein.

Nghiên cứu sinh này đã dùng thức ăn cho mèo để bổ sung protein. Ảnh: SCMP.

Nghiên cứu sinh này tự xưng là "người Trung Quốc tằn tiện nhất Thụy Sĩ" và có biệt danh trên mạng xã hội là "kẻ tằn tiện tinh quái". Trang cá nhân của anh đã thu hút hơn 12.000 người theo dõi.

Sau khi tốt nghiệp trường y ở Trung Quốc và tiết kiệm được 300.000 nhân dân tệ (hơn 1,1 tỷ đồng ), anh quyết định du học tiến sĩ Y học tại một viện nghiên cứu hàng đầu ở Thụy Sĩ. Không có học bổng, mọi chi phí du học do anh tự lo liệu.

"Mỗi tháng, một nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Thụy Sĩ cần khoảng 1.000-1.500 franc Thụy Sĩ. Tôi đã chứng kiến nhiều người du học tự túc phải bỏ cuộc ở năm thứ ba chỉ vì không thể kham nổi chi phí. Đó là điều tôi không muốn xảy ra", anh chia sẻ.

Theo quy định, sinh viên quốc tế tại Thụy Sĩ không được phép làm thêm trong quá trình học. Vì vậy, anh quyết tâm sống tiết kiệm. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, anh chia sẻ bí quyết để duy trì sức khỏe và cơ bắp là ăn thức ăn cho mèo.

"Tôi đã tính toán kỹ. Một túi thức ăn cho mèo 3 kg chỉ có giá 3,75 Franc Thụy Sĩ nhưng chứa tới 32% protein. Giá trị protein của nó vượt trội so với bất kỳ loại thực phẩm nào khác tôi từng thấy", anh chia sẻ. "Đừng bao giờ trộn với sữa! Tốt nhất là ăn kèm với đậu phộng để át mùi tanh. Sau khi ăn, bạn sẽ cảm thấy no rất lâu".

Bất ngờ hơn, anh còn cho rằng thức ăn cho mèo có một lợi ích khác. "Nhiều nghiên cứu sinh tiến sĩ khác bị rụng tóc, nhưng thức ăn cho mèo lại chứa thành phần giúp lông mèo bóng mượt và mềm mại. Nhờ nó, tóc tôi trông đẹp hơn", anh viết.

Trong một bài đăng khác, anh chia sẻ từng đi hiến máu ở Thụy Sĩ để đổi lấy bữa ăn. "Họ rất hào phóng. Bạn có thể ăn uống tùy thích với sandwich, súp, khoai tây chiên, kẹo dẻo và socola. Nó giống như một bữa buffet vậy. Tôi luôn sắp xếp lịch hiến máu vào giờ ăn trưa, khi đồ ăn còn nóng hổi và nhiều nhất", anh viết.

Anh kết thúc bài đăng bằng cách quảng bá “sự tiết kiệm lành mạnh”. Mới đây, nghiên cứu sinh này đã giành được học bổng. Anh cho biết sẽ sớm rời Thụy Sỹ và bắt đầu chương trình học tại Đại học Harvard, dự định tiếp tục sống với ngân sách eo hẹp ở Boston (Mỹ).

Theo SCMP, câu chuyện của anh đã tạo ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc. "Anh ấy đúng là một huyền thoại. Tôi làm theo nhưng nó quá tanh để có thể ăn nổi", một người chia sẻ.

"Phát trực tiếp cảnh mình ăn thức ăn cho mèo có thể thêm thu nhập đó. À, mách bạn biết nhé, ga tàu Zurich còn phát đồ ăn miễn phí nữa", người khác châm biếm.