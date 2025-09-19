Ông bố trả tiền để được con gái nhắn tin hàng ngày

Lo lắng cho sự an toàn của con khi học đại học, một ông bố tại Trung Quốc đã trả tiền cho con để con nhắn tin báo cáo mỗi ngày.

Gia đình ông Cao trong ngày con gái nhập học đại học. Ảnh: Weibo.

Theo SCMP, ngày 6/9, ông Cao Qianhong (đến từ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) chia sẻ một video lên mạng xã hội về việc con gái 18 tuổi của ông nhập học đại học.

Trong video, ông bố nói: "Con sắp bắt đầu cuộc sống đại học của mình. Mỗi tháng ba lần, bố sẽ chuyển cho con 500 nhân dân tệ. Ngoài ra, bố sẽ cho con thêm 500 nhân dân tệ vào cuối tháng với điều kiện con nhắn tin cho bố ít nhất một tin nhắn mỗi ngày. Bất kỳ tin nhắn nào, như một video ngắn, một bức ảnh hoặc thậm chí là một dấu phẩy, đều được chấp nhận. Điều quan trọng là con nên liên lạc với bố mẹ".

Sau khi con gái gật đầu đồng ý, hai cha con ngoắc tay nhau để chốt thỏa thuận.

Theo ông Cao, con gái 18 tuổi của ông là người hướng nội và đây là lần đầu tiên cô bé sống xa nhà. Ông làm vậy vì trước đây, con gái ít khi nghe điện thoại, chỉ liên lạc khi cần tiền. Trong khi đó, ông rất lo cho sự an toàn của con khi học đại học.

Chia sẻ thêm, người cha cho biết mỗi tháng một lần, ông sẽ lái xe 100 km để đến trường thăm con gái. Tuy nhiên, cách làm của ông Cao đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

"Cô bé đã 18 tuổi và là người trưởng thành. Anh có thể chăm sóc con cả đời không? Phương pháp của anh không thể nuôi dưỡng sự tự lập. Thực chất, anh đang kiểm soát con bằng tiền", Giáo sư Ye Xianfa từ Đại học Hồ Bắc chỉ trích.

Ngược lại, ông Cao khẳng định chỉ muốn giúp con làm quen với cuộc sống mới và không tạo áp lực.

"Dù con bé quên nhắn tin, tôi vẫn sẽ chuyển 500 tệ tiền thưởng", ông nói.

Câu chuyện của hai cha con đã tạo ra một cuộc tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Một số ý kiến cho rằng cách làm này biến tình cảm gia đình thành một nhiệm vụ.

"Liệu đứa trẻ có nghĩ rằng việc liên lạc với gia đình chỉ nhằm mục đích nhận tiền không?", một người đặt câu hỏi.

Trong khi số khác lại bày tỏ sự thông cảm và cho rằng đây chỉ là cách người cha thể hiện tình yêu và nỗi nhớ con gái.