Giới học thuật bàng hoàng vì cái chết của tiến sĩ người Trung Quốc

Cái chết đột ngột của tiến sĩ trẻ người Trung Quốc Li Hao Ran khiến giới học thuật và cộng đồng mạng ở Mỹ lẫn Trung Quốc bất ngờ và thương tiếc.

Giới học thuật bàng hoàng vì sự qua đời của Li Haoran. Ảnh: SCMP.

Li Haoran được phát hiện qua đời tại nhà riêng ở West Windsor, bang New Jersey (Mỹ) vào ngày 25/9. Ban giám hiệu Đại học Princeton - nơi anh vừa bảo vệ luận án tiến sĩ - xác nhận thông tin trong thông báo vào một ngày sau đó nhưng chưa công bố thêm chi tiết.

Theo SCMP, Li Haoran là tài năng nổi bật trong lĩnh vực điện tử công suất và học máy. Sau khi tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc tại Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc), anh tiếp tục đến Mỹ để học tập và nghiên cứu tại Đại học Princeton.

Năm 2019, Li nhận bằng cử nhân kỹ thuật điện, đến năm 2021 hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Điện tử Công suất Princeton. Gần đây, anh vừa bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành Kỹ thuật điện và máy tính, đồng thời trở thành thành viên của Trung tâm Năng lượng và Môi trường Andlinger.

Li Haoran qua đời sau khi bảo vệ luận án tiến sĩ thành công. Ảnh: SCMP.

Dù sự nghiệp ngắn ngủi, Li đã được quốc tế ghi nhận với nhiều công trình giá trị.

Năm 2023, anh giành giải First Place Prize Paper Award (tạm dịch: Giải thưởng bài báo nghiên cứu xuất sắc) của tạp chí IEEE Transactions on Power Electronics (TPEL). Mỗi năm, tạp chí này chỉ chọn khoảng 5 bài báo xuất sắc trong số 1.000 công bố.

Bài nghiên cứu đoạt giải của Li mang tên “How MagNet: Machine Learning Framework for Modeling Power Magnetic Material Characteristics”. Nghiên cứu này nói về việc ứng dụng học máy để phát triển vật liệu từ tính công suất mới với độ phức tạp được ví như nghiên cứu protein.

Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 12/2024, anh nhấn mạnh công trình và cơ sở dữ liệu mở của mình có thể mở đường cho nhiều ý tưởng nghiên cứu liên ngành khác.

Cái chết của Li nối tiếp loạt cái chết gần đây của sinh viên và học giả Trung Quốc tại các trường đại học hàng đầu ở Mỹ. Do đó, thông tin về sự ra đi của Li nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ tiếc thương trước cái chết của một trí tuệ trẻ xuất chúng.

Ban giám hiệu Đại học Princeton đã gửi thư chia buồn tới gia đình Li, nhấn mạnh toàn thể cộng đồng trường đều thương tiếc trước sự mất mát này.

Trên nền tảng RedNote, một người tự nhận là thành viên trong phòng thí nghiệm của Li cho biết anh luôn lạc quan, vui vẻ, thân thiện và có quan hệ tốt với giáo sư hướng dẫn, song những bình luận này sau đó đã bị gỡ bỏ.

Theo thống kê, chỉ trong 4 năm, Đại học Princeton ghi nhận 8 trường hợp sinh viên hoặc cựu sinh viên qua đời, trong đó có 4 ca được xác định tự tử.

Trước đó, vào tháng 2/2024, một sinh viên 19 tuổi tên James Lee cũng qua đời khi bị tàu hỏa đâm gần trường. Mẹ của Lee là nhà văn Trung Quốc Li Yiyun. James là người con thứ hai của bà qua đời tại Đại học Princeton.