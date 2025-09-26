Bị điều tra hình sự sau bê bối bữa ăn trường học ở Trung Quốc

Món ăn có mùi bất thường, tôm có dòi khiến một công ty cung cấp suất ăn bị điều tra hình sự, Thượng Hải cũng phải siết chặt kiểm soát hợp đồng cung cấp bữa trưa cho học sinh.

Công ty cung cấp suất ăn trường học ở Thượng Hải bị điều tra. Ảnh: Sixth Tone.

Mới đây, vào ngày 15/9, nhiều phụ huynh tại Thượng Hải (Trung Quốc) đăng bài lên mạng xã hội phản ánh món tôm xào trứng tại trường của con em họ có mùi bất thường.

Món ăn này do Green Express, một trong những đơn vị cung cấp suất ăn lớn nhất Thượng Hải, phụ trách. Phần lớn trường bị ảnh hưởng đã ngay lập tức thu hồi, song học sinh tại 50 trường đã lỡ ăn phải món ăn này, theo Sixth Tone.

Đến tối 23/9, cảnh sát, cơ quan quản lý thị trường và ngành giáo dục Thượng Hải phát đi thông cáo chung, xác nhận Green Express bị điều tra hình sự vì che giấu vi phạm an toàn thực phẩm. Một số cá nhân liên quan đã bị tạm giữ.

Theo điều tra ban đầu, một quản lý của công ty phát hiện dòi trong phần tôm rã đông tại một trường học và báo cáo về trụ sở. Green Express sau đó yêu cầu thu hồi, tiêu hủy toàn bộ sản phẩm tôm tại 211 trường. Tuy nhiên, thay vì công khai sự việc, lãnh đạo công ty chỉ đạo giải thích việc thu hồi là do “chỉ tôm chứa đầy bùn cát".

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy không phát hiện salmonella hay vi khuẩn gây bệnh đường ruột trong các mẫu thu hồi. Dù vậy, hành vi che giấu khiến nhà chức trách phải lập tổ công tác liên ngành giám sát trực tiếp hoạt động của Green Express và tạm thời chuyển giao việc vận hành cho một doanh nghiệp nhà nước.

Trước áp lực dư luận, Green Express chỉ đưa ra phản hồi vỏn vẹn hai dòng, xin lỗi ngắn gọn và cam kết hợp tác điều tra.

Vụ việc này nhanh chóng gây xôn xao mạng xã hội, làm dấy lên nghi ngờ về độ tin cậy của hợp đồng cung cấp suất ăn, sự thành thật trong lời xin lỗi của công ty. Nhiều người cũng đặt câu hỏi tại sao học sinh bắt buộc phải ăn tại trường.

Trước sự phẫn nộ của dư luận, chính quyền Thượng Hải cho biết sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện quy trình cung cấp suất ăn học đường, đồng thời tổ chức khảo sát ẩn danh do bên thứ ba thực hiện mỗi học kỳ. Các hợp đồng cung cấp có thể được điều chỉnh dựa trên kết quả kiểm tra này.