Bộ trưởng GD&ĐT ngập ngừng khi bị chất vấn chuyện bữa ăn bán trú

Tại phiên chất vấn chiều 19/6, Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn tiếp tục nhận những nhận băn khoăn của đại biểu về chất lượng bữa ăn bán trú trong trường học.

Đại biểu Lê Thanh Hoàn chất vấn Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cơ sở về pháp lý nào để Bộ GD&ĐT hạn chế quyền tự chủ của các trường mầm non trong việc thực hiện hợp đồng dịch vụ cung cấp suất ăn cho trẻ em. Ảnh: Quốc hội.

Đại biểu chất vấn chuyện "không quản được thì cấm"

Cụ thể, đại biểu Lê Thanh Hoàn (tỉnh Thanh Hóa) đặt câu hỏi về sự mâu thuẫn trong các quy định hiện hành. Ông trích dẫn công văn số 4868, ban hành ngày 29/8/2024 do Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi ký, yêu cầu các trường mầm non "tuyệt đối không thực hiện hợp đồng dịch vụ cung cấp suất ăn cho trẻ em".

Tuy nhiên, đại biểu chỉ ra rằng quy định này lại không thống nhất với Thông tư liên tịch 16/2016 của Bộ Y tế và Bộ GD&ĐT, trong đó có nêu những trường không có bếp ăn nội trú hoặc bán trú được phép ký hợp đồng với các cơ sở có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm để cung cấp thức ăn cho học sinh.

Bên cạnh đó, Quyết định số 2195 phê duyệt công tác tổ chức bữa ăn học đường cho trẻ mầm non cũng quy định các cơ sở giáo dục có thể lựa chọn một trong ba hình thức tổ chức bữa ăn, gồm bếp ăn do nhà trường trực tiếp quản lý; bếp ăn do đơn vị cung cấp nấu trực tiếp tại trường hoặc đặt suất ăn từ đơn vị cung cấp bên ngoài.

“Đề nghị Bộ trưởng cho biết cơ sở pháp lý nào để Bộ GD&ĐT hạn chế quyền tự chủ của các trường mầm non như vậy? Có phải vì không có phương thức quản lý hiệu quả nên bộ mới ra công văn cấm?”, đại biểu Lê Thanh Hoàn thẳng thắn chất vấn.

Trước câu hỏi này, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn ngập ngừng trong vài giây. Sau đó, ông nói rằng đây là một vấn đề rất cụ thể, liên quan trực tiếp đến một công văn cụ thể. Do đó, ông sẽ kiểm tra kỹ lại nội dung này, tình tiết quá chi tiết nên trả lời ngay tại phiên chất vấn có thể hơi vội vã.

Đại diện Bộ GD&ĐT trả lời các chất vấn liên quan bữa ăn trường học. Ảnh: Quốc hội Việt Nam.

Sẽ đẩy mạnh kiểm tra bữa ăn bán trú

Cũng liên quan vấn đề bữa ăn trường học, đại biểu Trần Khánh Thu (tỉnh Thái Bình) dẫn chứng cụ thể vụ việc từng được Đài Truyền hình Việt Nam phản ánh cuối năm 2023.

Theo đó, tại một trường phổ thông bán trú ở tỉnh Lào Cai, bữa ăn sáng của học sinh chỉ có hai gói mì tôm pha loãng cho 11 cháu ăn - thấp hơn nhiều so với mức cam kết công khai là mỗi học sinh được một gói mì tôm và một quả trứng.

“Cử tri, nhất là các phụ huynh có con ở bậc mầm non, tiểu học, rất lo lắng về chất lượng khẩu phần ăn bán trú. Xin hỏi bộ trưởng đánh giá ra sao về tình trạng này và giải pháp gì để chấn chỉnh, nhất là đảm bảo công khai, minh bạch quy trình mua thực phẩm, tổ chức suất ăn và giám sát độc lập?”, đại biểu đặt câu hỏi.

Đại biểu Trần Khánh Thu dẫn lại vụ việc bữa ăn sáng của học sinh chỉ có hai gói mì tôm pha loãng cho 11 cháu ăn. Ảnh: Quốc hội.

Trả lời chất vấn, Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn thừa nhận những lo lắng của đại biểu Trần Khánh Thu rất đúng và hợp lý. Thực tế hiện nay vẫn còn những nơi bữa ăn không đảm bảo cả về an toàn thực phẩm lẫn dinh dưỡng, gây lo ngại và bức xúc trong phụ huynh.

Ông Sơn cho biết vấn đề đảm bảo dinh dưỡng và an toàn thực phẩm trong trường học hiện do Bộ Y tế và Bộ GD&ĐT cùng phối hợp quản lý. Các quy định, thông tư hướng dẫn phần lớn do hai bộ cùng ban hành hoặc thuộc trách nhiệm Bộ Y tế. Riêng ngành giáo dục cũng đã ban hành nhiều chỉ đạo, tuy nhiên thực tế triển khai vẫn còn bất cập.

Theo đó, đại diện Bộ GD&ĐT cam kết trong thời gian tới, bộ sẽ tăng cường phối hợp với Bộ Y tế để thực hiện nghiêm các quy định về vệ sinh, dinh dưỡng, đảm bảo đủ khẩu phần cho các học sinh.

"Một điểm cần chú trọng là nguồn gốc thực phẩm. Chúng tôi cũng mong chính quyền địa phương cùng đẩy mạnh kiểm tra liên ngành, siết chặt khâu kiểm tra nguồn gốc thực phẩm để bảo đảm an toàn tuyệt đối trong trường học”, bộ trưởng nhấn mạnh.

Ngoài ra, ông cũng cho biết ngành giáo dục sẽ lưu ý đặc biệt tới các điều kiện cơ sở vật chất của bếp ăn, công tác lưu mẫu thực phẩm, vệ sinh khu vực nấu ăn cũng như trách nhiệm của nhân viên phụ trách nấu ăn.

Một vấn đề khác được bộ trưởng đề cập là hệ thống các quy định hiện hành về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học chủ yếu được ban hành trước năm 2020, trong khi thực tế thời gian gần đây đã phát sinh nhiều tình huống mới, phức tạp hơn.

Vì vậy, ông Nguyễn Kim Sơn cho biết sẽ phối hợp cùng các cơ quan liên quan để rà soát lại quy định, làm rõ chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị chịu trách nhiệm, nhằm siết chặt kiểm soát và đảm bảo các bữa ăn bán trú đủ dinh dưỡng, an toàn.

"Đến nay, tình hình đã có nhiều diễn biến phức tạp hơn, nên việc rà soát lại các quy định, làm rõ chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị liên quan trong công tác kiểm soát là rất cần thiết. Chúng ta cũng cần dịp để rà soát mới có thể đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho các học sinh, để xã hội và phụ huynh không phải lo lắng", bộ trưởng nhấn mạnh.