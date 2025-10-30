Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Dự kiến thu tối đa 12.000 đồng/giờ trông giữ trẻ ngoài giờ

  • Thứ năm, 30/10/2025 10:56 (GMT+7)
  • 31 phút trước

Hà Nội dự kiến mức trần dịch vụ trông giữ, chăm sóc học sinh ngoài giờ là 12.000 đồng/giờ. Mức này áp dụng cho cả trông giữ trước và sau giờ học chính khóa, không bao gồm tiền ăn.

Nhà trường tổ chức trông giữ trẻ sau giờ học sẽ thu cao nhất 12.000 đồng/giờ. Ảnh: Đinh Hà.

Hà Nội vừa công bố dự thảo nghị quyết quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập (không bao gồm các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao) từ năm học 2025-2026.

Đối tượng áp dụng học sinh từ mầm non đến phổ thông công lập (trừ trường chất lượng cao), học viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông.

Dự thảo đưa ra mức trần dịch vụ trông giữ, chăm sóc trẻ em, học sinh ngoài giờ là 12.000 đồng/học sinh/giờ; bao gồm dịch vụ trông giữ trước và sau giờ học chính khóa, không bao gồm tiền ăn. Dịch vụ này trong các ngày nghỉ là 96.000 đồng/học sinh/giờ.

Một số khoản thu khác giữ nguyên mức trần, gồm dịch vụ chăm sóc bán trú là 235.000 đồng/tháng; 16.000 đồng/tháng tiền nước uống; 10.000 đồng/km đối với dịch vụ xe đưa đón học sinh...

Đặc biệt, dự thảo nghị quyết mới bỏ hai loại hình dịch vụ gồm “học 2 buổi/ngày đối với cấp THCS” và “hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, bồi dưỡng bổ sung kiến thức các môn văn hóa do các cơ sở giáo dục công lập tổ chức”.

Việc này để đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành về dạy thêm, học thêm và việc tổ chức học hai buổi/ngày trong nhà trường. Theo đó, từ năm học 2025-2026, nhà trường không được thu tiền học thêm, đồng thời các trường THCS, THPT có đủ cơ sở vật chất phải triển khai học 2 buổi/ngày theo Chỉ thị 17 của Chính phủ.

Dịch vụ duy nhất trong nhóm ngoài giờ chính khoá được giữ lại là giáo dục kỹ năng sống do nhà trường trực tiếp thực hiện. Mức thu kỹ năng sống dự kiến là 15.000 đồng/giờ dạy.

Căn cứ vào mức trần này, các trường xây dựng mức thu chi, sau đó thỏa thuận bằng văn bản với cha mẹ học sinh trên tinh thần tự nguyện, có sự thống nhất của ban giám hiệu nhà trường và cơ quan quản lý cấp trên trước khi ban hành.

Trường hợp có chênh lệch thu nhỏ hơn chi, nhà trường phải tự tính toán bù đắp khoản thiếu hụt bằng các nguồn kinh phí hợp pháp, ngân sách nhà nước không cấp bù. Trường hợp học trực tuyến, nhà trường không được thu tiền những dịch vụ nói trên.

