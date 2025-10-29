Ngôi trường rich kid Tiên Nguyễn từng theo học

Tiên Nguyễn (sinh năm 1997, tên thật là Nguyễn Thảo Tiên) là ái nữ của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và bà Lê Hồng Thủy Tiên - Tổng giám đốc IPP Group. Cô được biết đến là fashionista và influencer nổi tiếng trong giới thượng lưu Việt Nam, thường xuyên xuất hiện tại các tuần lễ thời trang quốc tế ở Paris, Milan hay London với phong cách sang trọng. Mới đây, cô gây bất ngờ khi tung clip hậu trường chụp ảnh cưới bên hôn phu người ngoại quốc. Ảnh: @charlottewisephotography.

Tiên Nguyễn có nền tảng học vấn vững chắc, được xây dựng tại môi trường quốc tế từ phổ thông, sau đó là đại học và thạc sĩ. Hiện, cô đảm nhận vai trò trong mảng truyền thông và thương hiệu của tập đoàn gia đình. Ảnh: @tiennguyenn.

Thời phổ thông, Tiên Nguyễn học tại trường Quốc tế TP.HCM (ISHCMC). Trường được thành lập năm 1993, là trường quốc tế đầu tiên ở TP.HCM. ISHCMC nhận học sinh từ mầm non đến THPT, dạy chương trình Tú tài quốc tế với học phí hàng trăm triệu đồng một năm. Ảnh: ISHCMC.

Theo tìm hiểu của Tri Thức - Znews, Tiên Nguyễn từng theo học tại Đại học RMIT Việt Nam, cơ sở tại TP.HCM. Trường này đào tạo về kinh doanh, công nghệ, truyền thông, thiết kế, thời trang và ngôn ngữ. Trên bảng xếp hạng các trường đại học trên thế giới QS năm 2026, RMIT nằm trong top 125 các trường đại học tốt nhất toàn cầu. Ảnh: RMIT.

Tại TP.HCM, cơ sở được thiết kế và xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, toạ lạc tại quận 7 (cũ). Khuôn viên trường bao gồm 3 tòa nhà học thuật, trung tâm thể thao và giải trí, các sân thể thao ngoài trời, hơn 10 cửa hàng ăn uống đa dạng, phòng khám sức khỏe và ký túc xá. Ảnh: RMIT.

Theo thông tin trên website trường, nếu học khoa Kinh doanh, khoa Khoa học, Kỹ thuật và Công nghệ, học phí mỗi năm khoảng 351 triệu đồng; khoa Truyền thông và Quốc tế dao động 351-364 triệu đồng/năm. Mức học phí này áp dụng cho sinh viên nhập học năm 2025, chương trình học toàn khóa là 3 năm. Ngoài ra, sinh viên phải đóng thêm các khoản phí phụ thu khác. Sinh viên tốt nghiệp sẽ được cấp bằng bởi Đại học RMIT tại Melbourne (Australia). Ảnh: RMIT.

Sau đại học, Tiên Nguyễn học thạc sĩ tại City, University of London (Anh). Cô theo đuổi ngành Quản trị Hàng không và tốt nghiệp tháng 9/2018. Thành lập từ năm 1894, City, University of London là một trong những ngôi trường lâu đời và danh giá nhất tại Vương quốc Anh. Trường nổi tiếng với các chương trình tài chính và quản trị. Mỗi năm, trường chào đón hàng ngàn sinh viên đến từ khắp nơi trên thế giới, tạo ra một cộng đồng học tập đa dạng và sôi động. Ảnh: University of London.

