Lớp học hội tụ quán quân Olympia, huy chương Olympic quốc tế

Không chỉ có nhà vô địch Olympia 2025, lớp 12 chuyên Sinh, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam còn có nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi khác.

Trần Bùi Bảo Khánh - quán quân Olympia 2025. Ảnh: Trần Hiền.

Cuối tuần qua, em Trần Bùi Bảo Khánh (học sinh lớp 12 chuyên Sinh, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội) trở thành tân quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2025 với số điểm 215.

Ngoài đấu trường Olympia, Bảo Khánh còn đạt nhiều thành tích cao trong quá trình học tập. Hai năm học vừa qua, em đều là học sinh xuất sắc.

Năm lớp 9, Khánh từng giành giải nhất học sinh giỏi thành phố các môn khoa học, giải nhì học sinh giỏi thành phố môn Sinh năm lớp 10 và 11. Mới đây, nam sinh đoạt huy chương bạc kỳ thi Olympic trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, cô Bùi Thị Thu Hà (giáo viên chủ nhiệm lớp 12 chuyên Sinh) cho biết cùng với Bảo Khánh, lớp học do cô chủ nhiệm còn có nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi trong nước và quốc tế.

Tiêu biểu là em Nguyễn Lương Thái Duy - người giành huy chương vàng duy nhất cho đoàn Việt Nam tại Olympic Sinh học quốc tế năm 2025, lọt top 7 trong gần 300 thí sinh.

Cũng trong năm 2025, lớp 12 chuyên sinh có 6 giải học sinh giỏi quốc gia môn Sinh học (2 giải nhất, 3 giải nhì, một giải ba), 5 giải Olympic Sinh học Mỹ mở rộng (4 huy chương bạc, một huy chương đồng), 25 giải học sinh giỏi thành phố môn Sinh học (5 giải nhất, 12 giải nhì, 6 giải ba, 2 giải khuyến khích).

Ngoài ra, lớp còn có 3 giải Olympic Sinh học Đại học Quốc gia Hà Nội (2 giải nhì, 1 giải khuyến khích).

"Các năm học trước, lớp cũng có rất nhiều thành tích học sinh giỏi thành phố và các cuộc thi Olympic khoa học khác", cô Hà cho biết.

Cô Hà cùng tập thể lớp 12 chuyên Sinh. Ảnh: NVCC.

Chia sẻ thêm về quá trình dẫn dắt lớp 12 chuyên Sinh, cô Hà cho biết thách thức ban đầu (lớp 10) là việc dung hòa các cá tính và nề nếp kỷ luật rất khác biệt của học sinh đến từ nhiều trường THCS.

Bên cạnh đó, các học sinh cũng có những năng khiếu riêng nên giáo viên chủ nhiệm đã định hướng sớm các mục tiêu để bồi dưỡng học trò. Chiến lược giảng dạy của các giáo viên là cá nhân hóa, tập trung phát triển năng lực riêng của từng học sinh và hướng tới các mục tiêu thi đấu khác nhau.

Giáo viên không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn là người định hướng, ôn luyện chuyên sâu nhằm giúp học sinh phát huy tối đa năng lực. Để làm được điều này, các thầy cô phải không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, đồng thời dành thời gian quan tâm, gần gũi để thấu hiểu tâm lý học trò.

Bên cạnh đó, cô Hà nhấn mạnh mặc dù đạt được thành tích cao, học sinh vẫn không tránh khỏi áp lực và căng thẳng trước các kỳ thi lớn. Là giáo viên chủ nhiệm, cô luôn kịp thời nắm bắt tâm lý và động viên tinh thần các em.

Ngoài ra, cô cũng khuyến khích học sinh tham gia các câu lạc bộ và hoạt động tập thể để cân bằng, thể hiện sở thích và đam mê cá nhân.

"Các khoá trước do tôi chủ nhiệm cũng có rất nhiều học sinh đạt thành tích tốt, nhưng có lẽ đây là khoá xuất sắc nhất", cô Hà chia sẻ.

Ngày 28/10, UBND TP Hà Nội đã trao bằng khen và phần thưởng 50 triệu đồng cho em Bảo Khánh. Cùng với đó, Hà Nội cũng khen thưởng cô Bùi Thị Thu Hà cùng tập thể trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Với trường Ams, Sở GDĐT Hà Nội tuyên dương thầy cô đã có kế hoạch bồi dưỡng bài bản cho học sinh tham dự Đường lên đỉnh Olympia nói riêng cũng như các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế.