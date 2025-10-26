Chiến thuật của nhà vô địch Olympia 2025

Theo cố vấn của Bảo Khánh, nguyên tắc chơi của nam sinh là không luống cuống, vội vàng, ngay cả trong những tình huống căng thẳng, thay vào đó là bình tĩnh để đợi thời cơ tỏa sáng.

Các phần thi, Khánh đều rất điềm tĩnh song những màn ăn mừng rất ấn tượng. Ảnh: Trần Hiền.

Với 215 điểm, Trần Bùi Bảo Khánh (học sinh lớp 12 chuyên Sinh, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội) trở thành tân quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2025.

"Em cảm thấy rất vui, rất tuyệt vời và cũng rất tự hào. Chiến thắng này không chỉ dành riêng cho em mà còn dành cho tất cả người yêu quý, ủng hộ em trong suốt chặng đường vừa qua", Bảo Khánh chia sẻ ngay sau khi nhận vòng nguyệt quế.

Chiến thuật đặc biệt

Trước đó, chia sẻ với Tri Thức - Znews, Bảo Khánh tiết lộ ước mơ chinh phục Olympia đã nhen nhóm từ khi em còn là học sinh tiểu học. Không biết bao nhiêu lần, em đã tưởng tượng mình ở vị trí thí sinh và trả lời các câu hỏi Olympia.

Lên cấp 3, Khánh đăng ký cuộc thi mô phỏng Olympia do câu lạc bộ OlympiAms của trường tổ chức.

Trần Công Minh - người sáng lập câu lạc bộ và cũng là người hỗ trợ Khánh trong suốt quá trình ôn tập - cho biết Khánh tham gia câu lạc bộ từ lớp 11.

Ấn tượng ban đầu là Bảo Khánh có kiến thức rất đều. Trong quá trình thi ở trường , nam sinh chơi một cách đều đặn chứ không có thế mạnh rõ rệt ở một phần thi nào.

"Chính sự đều đặn và chắc chắn này đã làm nên chiến thắng cho Khánh ở mọi trận đấu, dù ở trường Ams hay trường quay", Minh nói.

Quá trình ôn tập cho Olympia, Khánh dành rất nhiều thời gian. Thậm chí có những ngày, hai anh em ngồi ôn luyện từ chiều tới 23h. Dù vậy, nam sinh không bao giờ thể hiện sự mệt mỏi hay nản chí.

Công Minh cũng chia sẻ nguyên tắc chơi của Khánh là không luống cuống, vội vàng ngay cả trong những tình huống căng thẳng, thay vào đó là bình tĩnh để đợi thời cơ tỏa sáng. Nếu nóng vội, nam sinh có thể mắc sai lầm.

Chiến thuật này được Khánh thể hiện xuyên suốt trận chung kết, nam sinh luôn thể hiện sự điềm tĩnh, tự tin và dõng dạc trả lời từng câu hỏi. Sau vòng Vượt chướng ngại vật, Bảo Khánh bị Thanh Tùng dẫn trước. Ngay sau đó là phần Tăng tốc, Khánh "lặng như tờ, rất là bình tĩnh" và liên tục là người trả lời nhanh nhất, mang về 110 điểm.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Khánh nói phần thi của em hôm nay rất trọn vì đã thể hiện hết năng lực của bản thân để giành lấy vòng nguyệt quế.

Song, nam sinh ấn tượng nhất với phần thi Về đích khi vươn lên dẫn đầu và giữ vững vị trí của mình. Ở phần này, Khánh chọn gói câu hỏi 70 điểm. Nam sinh gây bất ngờ trả lời đúng cả 3 câu hỏi, khiến các thí sinh khác không có cơ hội giành điểm.

"Khánh đã chơi xuất sắc", Công Minh nhận xét.

Ngoài đấu trường Olympia, Bảo Khánh còn đạt nhiều thành tích cao trong quá trình học tập. Ảnh: Trần Hiền.

Dự định theo đuổi khoa học công nghệ hoặc AI

Là giáo viên chủ nhiệm lớp 12 Sinh, cô Bùi Thị Thu Hà xúc động và tự hào khi Bảo Khánh giành ngôi vô địch.

"Khánh đã thực hiện đúng lời hứa với cô, là cố gắng hết mình để mang cầu truyền hình trực tiếp về trường Ams và giành được vòng nguyệt quế. Đó là món quà kỷ niệm 40 năm thành lập trường", cô Hà chia sẻ.

Cô Hà nói ở lớp, dù học chuyên Sinh, Khánh như quyển bách khoa toàn thư về kiến thức xã hội và tự nhiên. Nam sinh thích đọc sách, ham học hỏi, khám phá và tìm hiểu.

Khánh vẫn thường hỗ trợ bạn học trong việc tìm hiểu các tri thức mới, tạo các chương trình đố vui cho cả lớp. Nam sinh cũng rất trách nhiệm và hoà đồng trong các hoạt động của lớp.

Ngoài đấu trường Olympia, Bảo Khánh còn đạt nhiều thành tích cao trong quá trình học tập. Hai năm học vừa qua, em đều là học sinh xuất sắc.

Năm lớp 9, Khánh từng giành giải nhất học sinh giỏi thành phố các môn khoa học, giải nhì học sinh giỏi thành phố môn Sinh năm lớp 10 và 11. Mới đây, nam sinh đoạt huy chương bạc kỳ thi Olympic trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên.

Ngoài học tập trên lớp, Khánh cũng tham gia các hoạt động ngoại khóa. Nam sinh là trưởng ban chuyên môn của câu lạc bộ tâm lý học tại trường, từng tham gia tổ chức nhiều sự kiện liên quan tới tâm lý học cộng đồng, chẳng hạn về thiên kiến nhận thức hay tâm lý học đạo đức.

Chia sẻ về dự định của mình, Khánh cho biết hiện tại, em chưa chắc chắn, song khả năng cao em sẽ theo đuổi các ngành liên quan đến khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo.

4 nhà leo núi Olympia bó tay với 3 câu hỏi Về đích Ở phần về đích, Thanh Tùng chọn gói 3 câu hỏi (mỗi câu 20 điểm). Gói câu hỏi này bao gồm một câu liên quan hiến pháp, một câu toán học và một câu hóa học.

"Em tin chắc rằng khoa học kỹ thuật là mũi nhọn tăng trưởng kinh tế trong hiện tại, và là nền tảng của kinh tế Việt Nam và thế giới trong tương lai", Khánh nói.