Cận cảnh vòng nguyệt quế mạ vàng 18K chung kết Olympia 2025

Chiếc vòng nguyệt quế đặc biệt nhất sẽ được trao cho người chiến thắng Đường lên đỉnh Olympia 2025 vào sáng 26/10 tới.



Trước thềm chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25, hình ảnh chiếc vòng nguyệt quế được chế tác thủ công, mạ vàng 18K dành cho nhà vô địch đã được tiết lộ.

Cận cảnh vòng nguyệt quế chung kết Olympia 2025 Chiếc vòng nguyệt quế mạ vàng dành riêng cho nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25.

Năm nay, vòng nguyệt quế vẫn do nhà thiết kế Đỗ Vân Trí (nghệ danh Tờ-Rí) chế tác. Anh đã đồng hành cùng Đường lên đỉnh Olympia 11 năm.

Nhà thiết kế chia sẻ vòng nguyệt quế năm nay lấy cảm hứng từ biểu tượng vòng nguyệt quế dành cho người chiến thắng và trí tuệ của Hy Lạp cổ đại, được tái hiện trong tinh thần vinh danh trí tuệ Việt Nam hiện đại.

Với phong cách tối giản nhưng tinh tế, điểm nhấn của vòng nguyệt quế là ngôi sao vàng năm cánh - biểu tượng trên quốc kỳ Việt Nam - đặt phía sau, như lời khẳng định niềm tự hào dân tộc.

"Đây cũng là thông điệp tôi nhắn nhủ đến các em, rằng hãy đặt tình yêu nước và khát vọng cống hiến lên hàng đầu", anh Trí nói.

Đặc biệt, vòng nguyệt quế 2025 được nâng cấp cả về chất liệu lẫn kỹ thuật chế tác. Vẫn trung thành với phong cách chạm trổ thủ công trên đồng thau, gò hàn, nhưng phiên bản 2025 được mạ chân không vàng 18K và phủ nano bảo vệ, mang đến hiệu ứng ánh kim sâu, phản quang mạnh và độ bền vượt trội so với mạ điện phân thông thường.

Kiểu dáng năm nay mở thoáng, các tầng lá xếp so le, tạo cảm giác chuyển động mềm mại và mạnh mẽ hơn hẳn so với dáng khép kín, lá bo tròn của năm 2024. Mỗi chiếc lá được chạm khắc gân nổi, vát cạnh tinh xảo, thể hiện ánh sáng đa chiều và chiều sâu của kim loại thật.

Bề mặt hoàn thiện bóng gương, mạ vàng kim 18K sang trọng, tượng trưng cho sự kiên định và bền bỉ của người được vinh danh, đồng thời gợi liên tưởng đến ánh sao vàng trên nền cờ Tổ quốc.

"Vòng nguyệt quế năm nay không chỉ là phần thưởng, mà còn là sự khích lệ, biểu tượng của trí tuệ, bản lĩnh và niềm tin vào thế hệ trẻ Việt Nam", anh Trí chia sẻ.

Vòng nguyệt quế dành cho nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25. Ảnh: Phạm Thế Vũ.

Tổng thời gian thực hiện vòng nguyệt quế năm nay kéo dài hơn 2 tháng. Tuy nhiên, nhà thiết kế cho biết việc lên ý tưởng đã thai nghén trước đó gần một năm.

Anh đã dành khoảng 7 ngày để phác thảo ý tưởng và chọn bố cục lá. Sau đó là 5-10 ngày chạm trổ, thúc âm dương 2 mặt trên đồng thau tấm, tinh chỉnh dáng vòng, gò hàn, kiềng đai bên trong, hàn và tạo hình cho chắc chắn.

Cuối cùng là làm nguội, đánh bóng, phun phủ mạ chân không vàng 18k, phủ nano chống trầy xước và ố màu.

"Công đoạn khó nhất là đưa được nét mềm mại, tự nhiên của lá nguyệt quế thật vào kim loại cứng, tả dáng mỗi đường gân lá phải khớp ánh sáng khi lên màu vàng kim. Bên cạnh đó còn là công đoạn chỉnh sửa, cắt dũa cánh lá dư thừa, tính toán cỡ đầu, dập kiềng hàn theo sóng lá bên trong", nhà thiết kế cho hay.

Với chiếc vòng nguyệt quế đặc biệt năm nay, anh Trí muốn gửi gắm đến 4 nhà leo núi rằng đỉnh cao không chỉ là chiến thắng, mà là hành trình các em đã đi qua. Các em hãy trau dồi kiến thức, trí tuệ, tự tin bản lĩnh, thử thách và tỏa sáng. Hãy mang ánh vàng của vòng nguyệt quế như một ngọn lửa để tiếp tục soi sáng con đường phía trước.

11 năm gắn bó với việc chế tác vòng nguyệt quế Olympia, chia sẻ thêm với Tri Thức - Znews, anh Trí cho hay mỗi năm, chiếc vòng lại mang một câu chuyện, một thông điệp và thiết kế riêng. Song, tất cả đều hướng tới một điểm chung - tôn vinh tri thức trẻ và khát vọng Việt Nam, tinh thần dân tộc.

"Tôi nghĩ mình sẽ còn gắn bó với chương trình chừng nào còn đam mê và niềm tin vào sức mạnh của tri thức, cũng coi như món quà hàng năm khích lệ nhà vô địch", anh Trí nói.