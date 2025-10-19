Nam sinh giành vé cuối cùng vào chung kết Olympia 2025

Vượt qua 4 đối thủ, Trần Bùi Bảo Khánh (Hà Nội) giành tấm vé vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia sau những màn rượt đuổi kịch tính.

Trần Bùi Bảo Khánh là thí sinh cuối cùng vào vòng chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm nay. Ảnh: Cắt từ clip.

Cuộc thi quý IV Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25, được phát sóng ngày 19/10 với sự góp mặt của 5 thí sinh:

Trần Bùi Bảo Khánh (trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội)

Nguyễn Vĩnh Trọng (THPT chuyên Tiền Giang, Đồng Tháp)

Nguyễn Bách Hiệp (THPT chuyên Sơn Tây, Hà Nội)

Lê Đức Minh (THPT chuyên Ngoại ngữ, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội)

Phạm Lê Minh (THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội)

Bước vào phần thi Khởi động, mỗi thí sinh sẽ trải qua 6 câu hỏi lượt thi cá nhân và 15 câu hỏi thi chung, do có 5 thí sinh tranh tài thay vì 4 như thường lệ.

Ở lượt thi cá nhân, thí sinh có tối đa 5 giây để trả lời một câu hỏi, đúng được 10 điểm, sai không bị trừ điểm. Bảo Khánh là thí sinh đầu tiên thi lượt cá nhân, nam sinh đúng 4 câu và sai 2 câu, đem về 40 điểm.

Ở lượt thi chung, thí sinh giành quyền trả lời bằng cách bấm chuông, đúng được 10 điểm, sai bị trừ 5 điểm. Kết thúc phần thi khởi động, Bảo Khánh xuất sắc dẫn đầu với 65 điểm, tiếp đến là Lê Minh với 45 điểm, Bách Hiệp 40 điểm, Vĩnh Trọng 35 điểm và Đức Minh 20 điểm.

Phần Vượt chướng ngại vật yêu cầu tìm ra ẩn số với 5 chữ cái, thông qua 4 từ hàng ngang cùng hình ảnh gợi ý.

Bảo Khánh chọn hàng ngang số 1, gồm 4 chữ cái, hỏi những câu thơ của Nguyễn Bính mô tả mùa nào trong năm, đáp án là "mùa Xuân". Cả 5 thí sinh trả lời đúng nên mỗi em được cộng 10 điểm.

Vĩnh Trọng chọn hàng ngang số 3, có 7 chữ cái, hỏi về tên địa danh còn thiếu trong bài hát. Ba thí sinh Vĩnh Trọng, Bách Hiệp và Lê Minh đã đưa ra câu trả lời chính xác là "Bắc Ninh", được cộng thêm 10 điểm.

Sau đó, Bách Hiệp chọn hàng ngang số 4, hỏi di tích quốc gia đặc biệt đình Trà Cổ thuộc tỉnh nào. Những giây cuối cùng của câu hỏi này, Bảo Khánh nhanh tay nhấn chuông, đưa ra đáp án ẩn số là "Yên Tử".

Nam sinh cho biết dù gợi ý không nhiều, nhưng em căn cứ vào thông tin về việc quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc mới được công nhận là Di sản Văn hóa thế giới.

Bên cạnh đó, Khánh cũng kết nối thông tin với một góc hình ảnh gợi ý là giá treo chuông, liên quan đến Phật giáo nên cho rằng Yên Tử là đáp án phù hợp nhất cho ẩn số này.

Khi MC Khánh Vy hô lớn "Bảo Khánh, em vẫn tiếp tục dẫn đầu!", cả hội trường hò reo, còn Bảo Khánh thở phào nhẹ nhõ. Nam sinh đạt 115 điểm sau phần này, trong khi Lê Minh đạt 65 điểm, Bách Hiệp 60 điểm, Vĩnh Trọng 55 điểm và Đức Minh 30 điểm.

Phần thi Tăng tốc có với hệ thống thang điểm mới là 40, 30, 20, 15 và 10 điểm, tương ứng với tốc độ và độ chính xác của câu trả lời.

Đức Minh bất ngờ trở lại mạnh mẽ, liên tiếp giành quyền trả lời nhanh nhất ở ba câu hỏi, qua đó thu hẹp khoảng cách với nhóm dẫn đầu. Kết thúc phần thi, thế trận trở nên sát sao khi Bảo Khánh 190 điểm, Bách Hiệp 165 điểm, Đức Minh 150 điểm, Lê Minh 135 điểm và Vĩnh Trọng 95 điểm.

Ở phần thi Về đích, mỗi thí sinh sẽ được chọn gói gồm 3 câu hỏi với các mức điểm 20 và 30. Độ khó của câu hỏi tăng dần theo giá trị điểm.

Ngoài ra, với mỗi câu hỏi người chơi chính không trả lời đúng, ba bạn chơi được quyền bấm chuông và trả lời. Nếu đưa ra đáp án đúng, các em giành điểm; còn trả lời sai thì người bấm chuông bị trừ, người chơi chính bảo toàn số điểm của mình.

Bảo Khánh thi đầu tiên, nam sinh chọn gói 20-30-20 điểm. Câu hỏi đầu tiên liên quan đến Toán học, tính số tuổi của hai chị em. Khánh đưa ra câu trả lời ở những giây cuối cùng, song không trả lời đúng, nhường lại 20 điểm cho câu trả lời đúng của Bách Hiệp.

Câu hỏi thứ hai trị giá 30 điểm, liên quan đến Lịch sử. Ngay sau khi MC đọc hết câu hỏi, Khánh lập tức đưa ra câu trả lời đúng là "dĩ bất biến, ứng vạn biến", nâng điểm số lên 200 và giữ chắc ngôi đầu.

Câu hỏi cuối cùng, Khánh không chọn ngôi sao hy vọng, nam sinh nói "sẽ chơi an toàn". Câu này hỏi về công thức hóa học của Paracetamol. Đáp án của Khánh là C5H12N4O1 nhưng không đúng. Bách Hiệp nhanh tay giành quyền trả lời nhưng cũng sai, đáp án chính xác là C8H9NO2. Bảo Khánh bảo toàn số điểm 200, tạm dẫn đầu đoàn leo núi.

Sang đến phần thi về đích của Bách Hiệp, Bảo Khánh nhấn chuông giành quyền trả lời một câu hỏi liên quan đến Sinh học - thế mạnh của nam sinh, nâng số điểm lên 220.

Tuy nhiên, cuộc thi bắt đầu kịch tính khi Lê Minh bước vào phần thi về đích và liên tục trả lời đúng cả ba câu hỏi, vượt Bảo Khánh 5 điểm và tạm vươn lên dẫn đầu với số điểm 225.

Không thể ngồi im, ở phần thi về đích của Đức Minh, Bảo Khánh nhấn chuông giành quyền trả lời ở câu hỏi số 3. Với đáp án đúng, Khánh được cộng thêm 20 điểm, thay đổi cục diện cuộc chơi, lấy lại ngôi vị dẫn đầu với 240 điểm.

Kết quả chỉ ngã ngũ ở phần thi về đích của Vĩnh Trọng, Bảo Khánh tiếp tục nhấn chuông và trả lời đúng một câu, được cộng 30 điểm, chiến thắng cách biệt với các thí sinh còn lại.

Chung cuộc, Bảo Khánh dẫn đầu đoàn leo núi với 270 điểm, trở thành chủ nhân cầu truyền hình thứ tư. Tiếp đến là Lê Minh với 225 điểm, Bách Hiệp 205 điểm, Đức Minh 130 điểm và Vĩnh Trọng đạt được 95 điểm.

Cùng với Bảo Khánh, Đoàn Thanh Tùng (trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang, Khánh Hòa), Nguyễn Nhựt Lam (THPT Cái Bè, Tiền Giang) và Lê Quang Duy Khoa (THPT chuyên Quốc học, Huế) là bốn thí sinh bước vào vòng chung kết Olympia năm nay.