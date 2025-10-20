Điều đặc biệt tại Chung kết Đường lên đỉnh Olympia

Tính đến năm 2025, chương trình Đường lên đỉnh Olympia đã có 63 trường trên toàn quốc có thí sinh tham dự trận chung kết năm. Trong đó, trường THPT chuyên Quốc học - Huế có tới 8 thí sinh vào chung kết, bao gồm các năm 2005, 2008, 2009, 2011, 2016, 2023, 2024 và 2025. Đây cũng là ngôi trường giữ kỷ lục về số lần có cầu truyền hình trận chung kết. Ảnh: Đinh Hà.

Trường THPT chuyên Quốc học - Huế có 3 học sinh chiến thắng tại trận chung kết năm Olympia. Cụ thể, Hồ Ngọc Hân giành ngôi vô địch năm thứ 9, Hồ Đắc Thanh Chương chiến thắng năm thứ 16 và Võ Quang Phú Đức vô địch năm thứ 24. Thanh Chương cũng là quán quân đạt điểm số cao nhất trong các trận chung kết năm với số điểm 340. Ảnh: FB Trường Quốc học Huế.

Thông thường, mỗi cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia chỉ có sự xuất hiện của 4 thí sinh. Tuy nhiên, trong cuộc thi chung kết năm 2009, lần đầu tiên và duy nhất đến thời điểm này, vòng chung kết có sự góp mặt của 5 nhà leo núi. Cuộc thi quý 3 năm ấy, thí sinh Hồ Ngọc Hân (trường THPT chuyên Quốc học - Huế) giành chiến thắng với 275 điểm, lọt vào chung kết năm. Tuy nhiên, câu hỏi về 6 hệ trong cơ thể người trong phần thi Về đích đã gây khá nhiều tranh luận, thí sinh Bạch Đình Thắng (trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội) đã khiếu nại. Sau khi cân nhắc, BTC quyết định công nhận giải nhất quý 3 cho cả Hồ Ngọc Hân và Bạch Đình Thắng. Ngoài hai thí sinh này, ba người còn lại vào vòng chung kết gồm Bùi Tứ Quý (trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM); Nguyễn Thị Thu Trang (THPT Bảo Lộc, Lâm Đồng); Đào Thị Hương (trường THPT Bỉm Sơn, Thanh Hóa). Hồ Ngọc Hân là quán quân năm đó.

Trong số 24 quán quân, có 4 quán quân là nữ, 20 nam; chưa có trận chung kết toàn nữ. Các nhà vô địch nữ bao gồm Trần Ngọc Minh (trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long - năm 2000); Lương Phương Thảo (trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long - năm 2002); Phạm Thị Ngọc Oanh (trường THPT Tiên Lãng, Hải Phòng - năm 2011); Nguyễn Thị Thu Hằng (trường THPT Kim Sơn A, Ninh Bình - năm 2020). Ảnh: Quỳnh Trang.

Phát sóng số đầu tiên vào năm 1999, Đường lên đỉnh Olympia được dẫn dắt bởi nhà báo Tạ Bích Loan. Chị là MC chương trình cho đến trận chung kết mùa 1 vào ngày 26/3/2000. Sau nhà báo Tạ Bích Loan, nhà báo Nguyễn Tùng Chi là người dẫn dắt các nhà leo núi trong năm thứ 2. Cô dẫn cặp với BTV Lưu Minh Vũ, cả hai luôn tạo nên bầu không khí sôi nổi, trẻ trung cho chương trình. Tùng Chi cũng là nữ MC gắn bó lâu nhất với Đường lên đỉnh Olympia khi đồng hành tới 11 năm (từ năm thứ 2 đến năm thứ 5 và từ năm thứ 10 đến 16).

Trong hành trình 25 năm, Đường lên đỉnh Olympia đã có 12 người dẫn chương trình. Đó là nhà báo Tạ Bích Loan (năm thứ nhất), MC Lưu Minh Vũ (năm thứ 2, 4, 5), MC Tùng Chi (năm 2-5, năm 10-16), MC Quốc Hiệp (năm 6), MC Kiều Anh (năm 6-8), MC Khánh Chi (năm 8), MC Khắc Cường (năm 8-13), MC Việt Khuê (năm 8-13), MC Trung Nghĩa (năm 8-13), MC Ngọc Huy (năm 13-25), MC Diệp Chi (năm 17-21), MC Khánh Vy (năm 22-25). Ảnh: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia.

Đúng 8h30 ngày 26/10, 4 nhà leo núi xuất sắc sẽ cùng tranh tài tại trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25. Đó là Nguyễn Nhựt Lam (THPT Cái Bè, Đồng Tháp), Lê Quang Duy Khoa (THPT chuyên Quốc học - Huế), Đoàn Thanh Tùng (THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang, Khánh Hòa) và Trần Bùi Bảo Khánh (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội). Ảnh: Ngọc Bích.

