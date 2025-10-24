Thế mạnh của 4 nhà leo núi tại chung kết Olympia 2025

Bốn thí sinh với bốn thế mạnh khác nhau sẽ cùng hội tụ tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025.

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 8h30 ngày 26/10. Năm nay, cầu truyền hình Olympia sẽ được đặt ở 4 tỉnh, thành gồm Thừa Thiên Huế, Đồng Tháp, Khánh Hòa và Hà Nội.

Mỗi "nhà leo núi" đều sở hữu những thế mạnh riêng, sẵn sàng chinh phục những câu hỏi hóc búa.

Điểm số các vòng thi của 4 thí sinh dự chung kết Olympia 2025

Nhãn Duy Khoa Nhựt Lam Thanh Tùng Bảo Khánh Tuần Điểm 280 220 215 250 Tháng

270 230 165 295 Quý

160 290 255 270

Lê Quang Duy Khoa

Lê Quang Duy Khoa là học sinh trường THPT chuyên Quốc học - Huế (TP Huế). Trong hồ sơ gửi ban tổ chức, Duy Khoa cho biết em có sở thích đọc sách, tiểu thuyết kinh điển và nghe nhạc.

Duy Khoa là học sinh thứ 8 mang cầu truyền hình trực tiếp về trường THPT chuyên Quốc học - Huế. Ảnh: NVCC.

Nam sinh từng giành giải nhì học sinh giỏi cấp thành phố môn Tiếng Anh năm lớp 12; giải khuyến khích thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tiếng Anh năm lớp 11, giải nhất xếp hạng toàn quốc cấp thành phố Olympic tiếng Anh trên Internet IOE năm lớp 11, quán quân cuộc thi Nguyệt quế Đỏ mùa thứ VI - chương trình tìm kiếm tài năng tại trường THPT chuyên Quốc học Huế.

Hành trình tiến vào chung kết Olympia 2025, Duy Khoa ghi dấu ấn về sự điềm tĩnh, chắc chắn qua từng phần thi. Có thể nói thế mạnh của nam sinh nằm ở phần Khởi động khi cả ba trận tuần, tháng, quý, Khoa đều bỏ xa những người cùng chơi.

Dù là học sinh chuyên Anh, kiến thức các lĩnh vực Toán học, văn học, văn hóa của nam sinh cũng rất chắc chắn.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews về quá trình ôn luyện cho vòng chung kết Olympia, Khoa cho biết em ưu tiên đọc nhiều sách báo, xem nhiều tài liệu kiến thức từ nhiều nguồn, cũng như rèn luyện một tâm lý thoải mái nhất. Nam sinh tin rằng tâm lý tốt cũng là yếu tố quan trọng, giúp thí sinh vững vàng hơn trong trận đấu quyết định.

Nguyễn Nhựt Lam

Nguyễn Nhựt Lam là thí sinh duy nhất không đến từ trường chuyên. Nam sinh là học sinh lớp 12, trường THPT Cái Bè, Đồng Tháp. Khoa là học sinh đầu tiên của trường vào chung kết năm Olympia.

Nguyễn Nhựt Lam tại cuộc thi quý II. Ảnh: Cắt từ clip.

Ở vòng thi quý, Lam gây bất ngờ khi là thí sinh thấp điểm nhất phần Khởi động. Tuy nhiên, với lối chơi bền bỉ, chắc chắn, nam sinh liên tục bám đuổi người dẫn đầu, để rồi bứt tốc Về đích với chiến thắng 290 điểm - là thí sinh có điểm vòng quý cao nhất trong 4 người.

Về thành tích học tập, hai năm liền (năm 2024, 2025), Nhựt Lam giành giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tiếng Anh.

Dù theo định hướng khoa học tự nhiên, Nhựt Lam vẫn rất yêu thích và học giỏi các môn xã hội. Bên cạnh tiếng Anh là thế mạnh, Lịch sử là một trong những môn mà Nhựt Lam thường dành thời gian tìm hiểu.

Đoàn Thanh Tùng

Trong trận thi quý III, Đoàn Thanh Tùng (học sinh lớp 12 chuyên Sinh, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), giành chiến thắng kịch tính với 255 điểm.

Trước đó, Thanh Tùng chỉ về nhì ở trận tháng. Sự trở lại mạnh mẽ và bứt phá tại vòng quý đã giúp nam sinh xuất sắc ghi tên mình vào trận chung kết năm năm nay. Tự đánh giá bản thân, Tùng nói em không có điểm mạnh rõ ràng ở phần thi hay môn học nào. Lợi thế của em nằm ở tâm lý vững.

Tùng nhìn nhận lợi thế của em nằm ở tâm lý vững. Ảnh: Cắt từ clip.

Trước đó, nam sinh từng giành huy chương bạc môn Sinh học kỳ thi Olympic 30/4 dành cho học sinh giỏi phía nam (lớp 11), giải khuyến khích thi học sinh giỏi quốc gia môn Sinh (lớp 11), thủ khoa kỳ thi chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia của tỉnh Khánh Hòa (lớp 12). Nhờ vậy, tâm lý của em khá ổn định.

Ôn luyện cho vòng chung kết, nam sinh tập trung vào việc nắm vững kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa và xem lại các trận thi cũ, tìm hiểu những vấn đề đã được đề cập, thường xuyên xem thời sự để cập nhật kiến thức xã hội.

Phương châm của em là chậm mà chắc. Từ một vấn đề được gợi nhắc trong lúc học hay đời sống, em sẽ cố gắng tìm kiếm thêm những thông tin về nó, phân tích và nắm kiến thức, sau đó mở rộng hơn.

Ngoài kiến thức, Tùng luyện kỹ năng đọc câu hỏi, chú ý các dữ kiện chính, từ quan trọng để nâng cao tốc độ, đồng thời luyện tập tốc độ nhấn chuông. Các vòng trước, tốc độ của nam sinh là 12-14 lần/giây. Mục tiêu của Tùng ở trận chung kết là 15 lần mỗi giây.

Trần Bùi Bảo Khánh

Trần Bùi Bảo Khánh là học sinh lớp 12 Sinh, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội.

Năm lớp 9, Khánh từng giành giải nhất học sinh giỏi thành phố các môn khoa học, giải nhì học sinh giỏi thành phố môn Sinh năm lớp 10 và 11. Mới đây, nam sinh cũng đoạt huy chương bạc kỳ thi Olympic trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên.

Bảo Khánh gây ấn tượng khi giữ vững phong độ ổn định, phản xạ nhanh. Ảnh: NVCC.

Xuyên suốt các vòng thi Olympia, Bảo Khánh gây ấn tượng khi giữ vững phong độ ổn định, phản xạ nhanh và bản lĩnh vững vàng.

Nam sinh cho biết em đam mê đọc sách, ham tìm hiểu kiến thức qua Internet. Ngoài ra, Khánh thường hay lui tới bảo tàng, các sự kiện văn hóa học thuật để trau dồi kiến thức. Hai môn học yêu thích và thế mạnh của nam sinh là Sinh học và Tiếng Anh.

Một tuần trước trận đấu quan trọng nhất, ngoài thời gian học trên trường, Khánh tận dụng từng ngày để trau dồi kiến thức mới và ôn tập lại thật chắc chắn các kiến thức sẵn có. Nam sinh nói “không có phương pháp hay chiến thuật đặc biệt nào, mà sẽ chỉ cố gắng hết mình”.