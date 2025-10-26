Tìm ra nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2025

Với màn bứt phá ngoạn mục ở phần Về đích, Bảo Khánh xuất sắc giành vòng nguyệt quế trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2025.

4 nhà leo núi Olympia bó tay với 3 câu hỏi Về đích Ở phần về đích, Thanh Tùng chọn gói 3 câu hỏi (mỗi câu 20 điểm). Gói câu hỏi này bao gồm một câu liên quan hiến pháp, một câu toán học và một câu hóa học.

Bốn thí sinh tại trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia.

Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 bắt đầu lúc 8h30 ngày 26/10. Vượt qua hàng trăm đối thủ, bốn thí sinh chơi chung kết đều là học sinh lớp 12, gồm:

Lê Quang Duy Khoa, học sinh trường THPT chuyên Quốc học - Huế (TP Huế), vị trí số 1.

Đoàn Thanh Tùng, học sinh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, vị trí số 2.

Trần Bùi Bảo Khánh, học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội, vị trí số 3.

Nguyễn Nhựt Lam, trường THPT Cái Bè, Đồng Tháp, vị trí số 4.

Mỗi thí sinh đều có thể mạnh riêng, song cả 4 đều cho thấy vốn kiến thức rộng, quyết tâm lớn, hứa hẹn một trận chung kết bùng nổ.

Các thí sinh trải qua 4 phần thi lần lượt là Khởi động, Vượt chướng ngại vật, Tăng tốc và Về đích.

Vòng nguyệt quế chung kết Olympia 2025.

Với 65 điểm, Bảo Khánh tạm dẫn đầu sau vòng Khởi động.

Bảo Khánh tạm dẫn đầu sau phần Khởi động

9h10, bốn nhà leo núi bước vào phần thi Khởi động. Phần thi này được chia thành 2 lượt riêng và chung. Trong lượt riêng, mỗi thí sinh trả lời 6 câu hỏi. Trả lời đúng, thí sinh được 10 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm.

Trong lượt chung, 4 thí sinh sẽ bấm chuông giành quyền trả lời 12 câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng mang lại 10 điểm. Người trả lời sai hoặc bấm chuông mà không có câu trả lời sau 3 giây bị trừ 5 điểm.

Theo thứ tự, ở lượt riêng, Duy Khoa là thí sinh đầu tiên. Nam sinh trải qua 6 câu hỏi đầu tiên với 40 điểm, thể hiện sự bình tĩnh, tự tin ngay từ vòng đầu tiên.

Thanh Tùng thi thứ hai, có phần căng thẳng nên thể hiện chưa thực sự tốt. Nam sinh trả lời đúng 3/6 câu hỏi, mang về 30 điểm.

Trong khi đó, Bảo Khánh trả lời đúng ngay từ những câu hỏi đầu tiên. Sự quyết đoán thể hiện trong từng câu trả lời. Nam sinh xuất sắc giành 50 điểm trong tiếng hò reo của các cổ động viên.

Nhựt Lam thi lượt cuối cùng, nam sinh cúi người sát màn hình máy tính để đọc câu hỏi nhanh hơn. Lam đạt 40 điểm, bằng với Duy Khoa.

Ở lượt chung, cả 4 thí sinh đều thể hiện sự căng thẳng trên khuôn mặt. Nhựt Lam và Bảo Khánh tận dụng tốt thế mạnh để giành quyền bấm chuông và trả lời các câu hỏi đầu tiên. Tuy nhiên, Duy Khoa nhanh chóng bám đuổi bạn chơi.

Kết thúc vòng thi Khởi động, Bảo Khánh tạm dẫn đầu với 65 điểm. Tiếp đó là Duy Khoa với 60 điểm, Nhựt Lam 35 điểm và Thanh Tùng 30 điểm.

Trả lời đúng chướng ngại vật giúp Thanh Tùng vươn lên, tạm dẫn đầu đoàn leo núi.

Thanh Tùng xuất sắc trả lời ẩn số Vượt chướng ngại vật

Phần Vượt chướng ngại vật yêu cầu tìm ra ẩn số với 21 chữ cái, thông qua 4 từ hàng ngang cùng hình ảnh gợi ý.

Duy Khoa chọn hàng ngang số 1, gồm 7 chữ cái, yêu cầu điền nội dung còn thiếu vào câu hỏi liên quan đến văn học. Cả 4 thí sinh đưa ra đáp án “dân gian” - là đáp án chính xác, lật mở một góc hình ảnh gợi ý.

Thanh Tùng chọn hàng ngang số 3, gồm 7 chữ cái, hỏi những tác phẩm Đêm trắng, Vòng tròn bội bạc, Bắt quỷ… thuộc loại hình nghệ thuật sân khấu nào. Chỉ Thanh Tùng giành điểm với đáp án đúng Kịch nói.

Ngay khi MC định đọc câu hỏi số 3, Thanh Tùng nhấn chuông trả lời ẩn số là “hồn Trương Ba, da hàng thịt”. Song Thanh Tùng có vẻ không chắc chắn với câu trả lời của mình khi thốt lên “ồ” ngay sau khi đưa ra đáp án.

Cả trường quay hồi hộp trước đáp án của Tùng. Lúc này, Thanh Tùng đang có 60 điểm, nếu dừng cuộc chơi tại đây, đó sẽ là bất lợi lớn với nam sinh.

“Em là người xuất sắc”, MC Khánh Vy hô lớn, cả trường quay và điểm cầu Khánh Hòa bùng nổ.

Thanh Tùng cho biết ngày hôm qua, em đã đọc qua tác phẩm của Lưu Quang Vũ. Em có cảm giác đây là đáp án ẩn số nên nhanh chóng nhấn chuông trả lời.

Với màn thể hiện xuất sắc trong phần thi thứ 2, nam sinh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nha Trang vươn lên tạm dẫn đầu đoàn leo núi.

Kết thúc phần thi, Thanh Tùng ghi 100 điểm, Nhựt Lam 45 điểm, 70 là số điểm của Duy Khoa và Bảo Khánh 75 điểm.

Thí sinh Tăng tốc rượt đuổi điểm số

Bốn nhà leo núi bước sang phần thi Tăng tốc với 4 câu hỏi. Các thí sinh trả lời bằng máy tính. Người trả lời đúng và nhanh nhất được 40 điểm, tiếp đó là 30 điểm, 20 điểm. Người trả lời đúng và nhanh thứ tư được 10 điểm.

Câu hỏi đầu tiên đưa ra sơ đồ đơn giản hóa một nhà máy điện, yêu cầu thí sinh đưa ra tên nhà máy điện này. Bảo Khánh và Duy Khoa trả lời "Hạt nhân". Do máy tính trục trặc, Thanh Tùng phải trả lời bằng bảng, đáp án tương tự.

Ba thí sinh lần lượt có thêm 40, 30 và 20 điểm. Nhựt Lam không có điểm ở câu này do trả lời sai.

Câu hỏi số 2 đưa ra 4 hình ảnh các khối diễu binh và yêu cầu thí sinh sắp xếp các hình ảnh với tên tương ứng. Bảo Khánh tiếp tục trả lời nhanh nhất, cả 4 thí sinh đưa ra câu trả lời “CADB” - đây là đáp án đúng, cả 4 nhà leo núi được cộng điểm.

Câu hỏi thứ 3 yêu cầu thí sinh dựa vào hình ảnh để tìm một mật mã gồm 2 từ. Những khuôn mặt rất tập trung. Duy Khoa là thí sinh trả lời nhanh nhất, tiếp đến là Thanh Tùng, Bảo Khánh và Nhựt Lam. Cả 4 em đều cho rằng câu trả lời là Vươn mình - đó là đáp án chính xác.

Điểm số các thí sinh khá sát nhau sau 3 câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi cuối cùng cho nhiều dữ kiện như đổi mới sáng tạo, khoa học vui, các công cụ hỗ trợ... Thí sinh phải tìm ra đáp án tổng hợp từ các dữ kiện.

Cả 4 thí sinh đều đưa ra đáp án đúng là STEM, Thanh Tùng xuất sắc khi trả lời nhanh nhất, được thêm 40 điểm, Duy Khoa chậm hơn 1 giây, có 30 điểm, Nhựt Lam 20 điểm và Duy Khoa 10 điểm.

Cục diện trận đấu thay đổi. Sau phần thi Tăng tốc, Thanh Tùng tiếp tục dẫn đầu với 210 điểm, Bảo Khánh 185 điểm, Duy Khoa 150 điểm, Nhựt Lam tạm xếp cuối với 135 điểm.

Thanh Tùng chọn gói 3 câu hỏi 20 điểm.

Bảo Khánh bứt phá ngoạn mục phần Về đích

Ở phần thi cuối cùng - Về đích, bốn nhà leo núi có màn thể hiện ấn tượng. Ở phần thi này, mỗi thí sinh sẽ được chọn gói gồm 3 câu hỏi với các mức điểm 10, 20 và 30. Độ khó của câu hỏi tăng dần theo giá trị điểm.

Ngoài ra, với mỗi câu hỏi người chơi chính không trả lời đúng, ba bạn chơi được quyền bấm chuông và trả lời. Nếu đưa ra đáp án đúng, các em giành điểm, còn trả lời sai thì người bấm chuông bị trừ, người chơi chính bảo toàn số điểm của mình.

Với số điểm cao nhất, Thanh Tùng “về đích" đầu tiên. Trước khi bước vào phần thi của mình, Tùng bày tỏ sự xúc động, gửi lời cảm ơn người thân, thầy cô và bạn bè khi đã ủng hộ mình. Nam sinh chọn gói 3 câu 20 điểm.

Câu đầu tiên hỏi về nguyên tắc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân. Tùng trả lời “dân chủ, minh bạch” nhưng sai. Nhựt Lam nhấn chuông trả lời “bình đẳng, dân chủ, trực tiếp và bỏ phiếu kín”. Song đây là đáp án sai, đúng phải là “bình đẳng, phổ thông, trực tiếp và bỏ phiếu kín”. Nhựt Lam tiếc nuối bị trừ 10 điểm, còn Tùng bảo toàn điểm số.

Câu hỏi số 2, Tùng không chọn ngôi sao hy vọng. Câu này liên quan Toán học, yêu cầu tìm ba số tam giác có tổng bằng 50. Tùng tiếp tục trả lời sai. Duy Khoa giành quyền trả lời với đáp án “5-21-28”. Song tiếp tục không đúng, Khoa bị trừ 10 điểm.

Sang câu hỏi cuối cùng, Tùng tiếp tục chơi an toàn, không chọn ngôi sao hy vọng. Câu hỏi số ba thuộc lĩnh vực Hóa học, hỏi chất nào dùng trong các thiết bị đóng cắt điện cao thế. Tùng trả lời SO2, sau đổi SO3 ở những giây cuối, nhưng vẫn không đúng.

Khánh nhanh chóng nhấn chuông giành quyền, tiếp tục đưa ra là SO2, song vẫn sai. Đáp án đúng là SF6. Như hai bạn chơi trước, Khánh cũng bị trừ 10 điểm.

Bảo Khánh “về đích” thứ hai. Sau màn cổ vũ aerobic hào hứng và tiếp sức của 4 giáo viên đồng hành từ mầm non đến THPT, nam sinh quyết định chọn gói câu hỏi 70 điểm (20-30-20 điểm).

Câu hỏi đầu tiên về lĩnh vực Lịch sử, Văn học, hỏi về câu thơ giống nhau ở hai tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: " Mười chính sách của Việt Minh" và "Lịch sử nước ta", Khánh trả lời "đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh". Đây là câu trả lời chính xác, ghi 20 điểm.

Câu hỏi số 2 liên quan đến Địa lý, hỏi về 2 đảo nằm trên đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải ở vịnh Bắc Bộ, được ban hành ngày 21/2/2025. Khánh không chọn ngôi sao hy vọng, song dõng dạc trả lời “Cồn Cỏ” và “Trà Cổ”. Nam sinh ghi thêm 30 điểm, vượt qua người tạm dẫn đầu là Thanh Tùng.

Câu cuối cùng hỏi về chất làm lạnh R-45B được tạo bởi các nguyên tố nào. Khánh vẫn rất tự tin khi đưa ra câu trả lời “clo, cacbon, hydro”. Cơ hội với thí sinh khác không có, Khánh xuất sắc khi tạm dẫn đầu với 245 điểm.

Bảo Khánh xuất sắc hoàn thành phần thi Về đích.

“Về đích” thứ ba là Duy Khoa. Lúc này, nam sinh đang có 140 điểm. Khoa chọn gói 20-30-30 điểm.

Câu hỏi đầu tiên yêu cầu thí sinh trả lời CQ là tên viết tắt của chữ nào. Khoa trả lời sai, nhường phần trả lời cho Nhựt Lam. Nam sinh đưa ra đáp án “chủ quyền” - giành 20 điểm từ Duy Khoa.

Câu hỏi số 2 hỏi về lĩnh vực Vật lý, yêu cầu tính tốc độ âm trong gang. Khoa đã quỳ hẳn xuống để tính toán nhưng không đưa ra đáp án chính xác. Bảo Khánh là người giành được quyền trả lời, với đáp án "180 m/s". Tuy nhiên, đáp án của chương trình là "3.194 m/s", cũng là câu trả lời của Duy Khoa nhưng em quên không làm tròn. Khoa ôm đầu tiếc nuối, còn Bảo Khánh bị trừ 15 điểm.

Với câu hỏi cuối 30 điểm, Khoa chọn ngôi sao hy vọng. Câu này hỏi về nhà cải cách ở thế kỷ XIX đã đưa ra quan điểm về đạo đức của người làm quan. Khoa suy ngẫm và đưa ra câu trả lời ở những giây cuối cùng - “Đặng Huy Trứ”. Cả khán phòng hồi hộp, khi MC hô lớn “60 điểm thuộc về Duy Khoa”, tất cả bùng nổ. Khoa kết thúc phần thi của mình với 180 điểm.

Nhựt Lam về đích cuối cùng với 3 câu 30 điểm. Câu đầu hỏi về tác giả của “Đại Nam quốc âm tự vị”. Lam trả lời “Đào Duy Anh”, song phải nhường quyền trả lời cho các thí sinh khác.

Nhựt Lam xuất sắc ở câu hỏi tiếng Anh thứ hai. Dù câu hỏi dài, nam sinh nghe không sót chữ nào. Lam tự tin đọc câu trả lời rất nhanh và đúng, em giành 60 điểm do đặt ngôi sao hy vọng, vươn lên 205 điểm, cách người dẫn đầu 25 điểm.

Câu cuối cùng hỏi về những loại virus có hệ gene là DNA. Lam nhanh chóng trả lời nhưng sai. Bảo Khánh nhấn chuông, cả hội trường bùng nổ, đưa ra câu trả lời là “virus viêm gan B” và “virus đậu mùa”.

Khánh trả lời sai, nhưng vẫn bảo toàn vị trí dẫn đầu với 215 điểm - trở thành tân quán quân Đường lên đỉnh Olympia. Chung cuộc, Thanh Tùng đứng vị trí thứ hai với 210 điểm, Nhựt Lam 205 và Duy Khoa 180.

Câu hỏi vật lý gây tiếc nuối của thí sinh Olympia Trong phần về đích, Duy Khoa được yêu cầu tính tốc độ âm trong gang. Dù đã đưa ra con số chính xác, phần trả lời của em vẫn không được tính đúng vì quên một điều quan trọng.