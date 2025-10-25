Bất ngờ trước thành tựu của các cựu thí sinh Olympia

Thí sinh Olympia mùa 2 Ngô Thị Minh Thùy đang làm việc tại Viện Nghiên cứu Ung thư tại Mỹ, trong khi thí sinh Hồ Ngọc Minh (mùa 10) là chuyên gia chấn thương chỉnh hình.

PGS.TS Ngô Thị Minh Thùy, thí sinh Olympia năm thứ 2. Ảnh: Cắt từ clip.

Ở lễ kỷ niệm 25 năm Đường lên đỉnh Olympia, khán giả đã được gặp lại nhiều gương mặt từng là thí sinh của chương trình cách đây nhiều năm.

Trong số này có PGS.TS Ngô Thị Minh Thùy - người từng tham dự Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 2. PGS.TS Minh Thùy chia sẻ chị lớn lên ở một vùng quê nhỏ tại tỉnh Thái Nguyên. Việc tham gia Đường lên đỉnh Olympia là một mốc son quan trọng bởi nó giúp chị được mở mang tầm mắt.

“Lần đầu tiên tôi được tới Thủ đô rộng lớn, được lên truyền hình và quan trọng là cơ hội được tiếp xúc với nhiều bạn giỏi hơn mình", vị PGS nhớ lại.

Dù dừng chân ở vòng thi tháng, nhưng từ đây, PGS.TS Minh Thùy bắt đầu nuôi dưỡng ước mơ, mong muốn đi ra khỏi lũy tre làng để khám phá thế giới.

Năm 2002, chị đỗ vào lớp kỹ sư tài năng của Đại học Bách khoa Hà Nội rồi trở thành thủ khoa đầu ra của toàn khối khóa 47. Sau đó, chị nhận được học bổng nghiên cứu sinh thạc sĩ 2 năm (2007-2009) tại Hà Lan; học nghiên cứu tiến sĩ ngành Lý Sinh (năm 2009) ở Mỹ.

Hiện tại, chị đang làm việc tại Viện Nghiên cứu Ung thư Knight của Đại học Y khoa và Khoa học Oregon (Mỹ). Hướng nghiên cứu của chị hiện nay là chẩn đoán ung thư sớm thông qua xét nghiệm máu.

Một thí sinh khác là ThS.BS Hồ Ngọc Minh - tham dự Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 10. Hiện tại, anh Minh là bác sĩ phẫu thuật, Giám đốc vận hành của phòng vận động, Trung tâm Chấn thương chỉnh hình và Y học thể thao miền Bắc Vinmec.

"Trước kia, các vận động viên thành tích cao khi bị chấn thương, việc đầu tiên họ nghĩ đến là ra nước ngoài điều trị. Mình luôn luôn muốn thay đổi tư duy về y học thể thao cho các vận động viên ở Việt Nam", ThS.BS Hồ Ngọc Minh chia sẻ nguồn cảm hứng từ ngôi sao hy vọng của Olympia khiến anh luôn cố gắng để không làm bệnh nhân thất vọng.

Đặng Việt Dũng cũng là cái tên gây chú ý. Anh tham dự Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 10, sau đó du học tại Mỹ và tốt nghiệp Amherst College in Massachusetts, học thạc sĩ tại trường Kinh doanh Harvard.

Anh từng làm việc tại Công ty Tư vấn quản trị McKinsey & Company, tổng giám đốc Uber Việt Nam và hiện là người sáng lập, CEO Công ty TNHH Dịch vụ công nghệ Nano Việt Nam và Nano Technologies Sigapore.

TS Nguyễn Thanh Tùng (thí sinh năm thứ nhất) đang là giảng viên về Trí tuệ nhân tạo tại Đại học Texas A&M - một trong những trường đại học danh tiếng nhất tại Mỹ về khoa học - kỹ thuật. Anh cũng đang là nhà khoa học AI tại FPT, là một trong những người đóng góp nhiều nhất cho dự án Humanity’s Last Exam (tạm dịch: Bài kiểm tra cuối cùng của loài người) - bài kiểm tra khó nhất dành cho AI hiện nay.

TS Nguyễn Thanh Tùng (thí sinh năm thứ nhất) đang là giảng viên về Trí tuệ nhân tạo tại Đại học Texas A&M. Ảnh: NVCC.

Anh Lê Cẩm Hoàng Tuấn - tham dự Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 14 - hiện là kỹ sư quản lý sản phẩm tại Công ty Khí Cà Mau.

Năm 2024, anh Tuấn và cộng sự có công trình Giải pháp vận hành nhà máy GPP Cà Mau ở chế độ EC khi lưu lượng thấp hơn 110 kSm3/HR được công nhận là công trình tiêu biểu sáng tạo toàn quốc.

Sáng kiến này mang lại giá trị lợi nhuận khoảng 7 tỷ đồng cho năm đầu tiên và khoảng 2 tỷ đồng cho năm tiếp theo, góp phần làm giảm phát thải khoảng 113 tấn CO2 mỗi năm. Kết quả này góp phần vào hy vọng chung của đất nước trong việc giảm phát thải khí nhà kính và tiến tới mục tiêu Net Zero mà Việt Nam đã cam kết với cộng đồng quốc tế.

Cùng với các thí sinh, thông tin hiện tại về các quán quân cũng được nhiều người quan tâm.

Sau khi hoàn thành bằng tiến sĩ Công nghệ thông tin, Phan Mạnh Tân - nhà vô địch năm thứ 2 - đã được Tập đoàn IBM (một tập đoàn về công nghệ máy tính đa quốc gia có trụ sở tại Mỹ) tuyển dụng ngay sau khi ra trường. Hiện tại, anh giữ vị trí kiến trúc sư giải pháp trưởng về trải nghiệm số khu vực châu Á - Thái Bình Dương của HCL Software.

Phan Minh Đức - quán quân mùa 10 - tốt nghiệp Đại học Swinburne, Australia (năm 2015). Hiện tại, anh đã quay trở về Việt Nam lập nghiệp, là người sáng lập Công ty Cổ phần Công nghệ và Đào tạo Future Me.

Hồ Đắc Thanh Chương - quán quân năm thứ 16 - cũng tốt nghiệp Đại học Swinburne, Australia vào năm 2022. Hiện tại, anh làm việc tại Google Sydney (Australia).

Anh cho rằng kiến thức sâu rộng mà Đường lên đỉnh Olympia mang lại rất hữu ích khi làm việc trong các tập đoàn lớn, nơi đòi hỏi khả năng hợp tác và tối ưu hóa nguồn lực của mỗi cá nhân.

Trong khi đó, các quán quân gần đây như Nguyễn Thị Thu Hằng (năm thứ 20), Nguyễn Hoàng Khánh (năm thứ 21), Đặng Lê Nguyên Vũ (năm thứ 22), Lê Xuân Mạnh (năm thứ 23) và Võ Quang Phú Đức (năm thứ 24) hiện theo học tại Đại học Swinburne, Australia.