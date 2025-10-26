BTV Vietnam Today thán phục khi thí sinh Olympia trả lời câu hỏi khó

BTV Minh Đức của kênh Truyền hình Đối ngoại quốc gia, người đưa câu hỏi tiếng Anh rất khó cho thí sinh Nhựt Lam, đã bất ngờ khi nam sinh trả lời quá chuẩn xác.

Nhựt Lam nhanh chóng đưa ra đáp án đúng cho câu tiếng Anh và giành 60 điểm. Ảnh: Trần Hiền.

“Lúc mình ghi câu hỏi đã thấy nó dài và khó rồi. Nhưng thí sinh không những trả lời được mà còn ghi được hết tất cả số liệu quan trọng nhất. Quả thực thí sinh Olympia chung kết năm không thể đùa được”.

Sau khi kết thúc trận chung kết chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm 2025, biên tập viên Lê Hiếu Minh Đức của kênh Truyền hình Đối ngoại quốc gia đăng tải dòng trạng thái lên mạng xã hội, bày tỏ sự bất ngờ khi thí sinh Nguyễn Nhựt Lam (trường THPT Cái Bè, Đồng Tháp) trả lời đúng câu hỏi bằng tiếng Anh ở phần thi Về đích.

Đối với nam biên tập viên, phần trả lời xuất sắc ở câu hỏi tiếng Anh là minh chứng cho thấy thí sinh bước vào vòng chung kết năm rất tài năng và bản lĩnh.

Lần đầu tiên đặt câu hỏi cho Olympia

Ở phần thi Về đích của thí sinh Nhựt Lam, biên tập viên Minh Đức và đồng nghiệp là biên tập viên Uyên Trần đã đặt câu hỏi cho thí sinh với nội dung như sau:

“With the message ‘Connecting people, creating prosperity’, the event aims to present a comprehensive picture of Vietnam's manufacturing trade, consumption, culture and tourism capacity. The fair will feature five specialized zones, covering an area of over 100,000 square meters with around 3,000 booths.

“Impressive. That definitely sounds like a fair not to be missed. So, contestant, can you tell us what the message of the Vietnam Golden Autumn Fair 2025 is? Good luck”.

Tạm dịch: “Với thông điệp ‘Kết nối con người, kiến tạo thịnh vượng’, sự kiện nhằm giới thiệu bức tranh toàn diện về năng lực sản xuất, thương mại, tiêu dùng, văn hóa và du lịch của Việt Nam. Hội chợ sẽ gồm 5 khu trưng bày chuyên đề, tổng diện tích hơn 100.000 m² với khoảng 3.000 gian hàng.

“Thật ấn tượng. Đây chắc chắn là một hội chợ không thể bỏ lỡ. Và bây giờ, thí sinh có thể cho chúng tôi biết thông điệp của Hội chợ Mùa thu vàng Việt Nam 2025 là gì không? Chúc bạn may mắn!”

Ngay sau khi nhận câu hỏi, Nhựt Lam lập tức đưa ra câu trả lời là “Connecting people, creating prosperity”. Thậm chí, khi người dẫn chương trình hỏi về những nội dung nghe được, nam sinh nhanh chóng liệt kê các từ khóa quan trọng xuất hiện trong câu hỏi.

Hai biên tập viên của kênh Vietnam Today đặt câu hỏi tiếng Anh cho thí sinh Olympia.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, biên tập viên Minh Đức cho biết đây là lần đầu tiên anh được giao nhiệm vụ đặt câu hỏi trong cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia nói riêng và cuộc thi trí tuệ dành cho học sinh nói chung. Là một biên tập viên, đồng thời là một người hâm mộ của chương trình khi còn bé, anh Minh Đức rất tự hào khi bản thân trở thành người đặt câu hỏi cho thí sinh trong vòng chung kết năm của Olympia 2025.

“Dù chỉ là người đặt câu hỏi, không phải thí sinh, mình vẫn rất tự hào và trân trọng cơ hội được xuất hiện trên chương trình Đường lên đỉnh Olympia”, biên tập viên Minh Đức bày tỏ.

Thông thường, người đặt câu hỏi tiếng Anh trong chương trình là giáo viên bản ngữ. Lần này, biên tập viên Minh Đức và đồng nghiệp được tin tưởng giao trọng trách này.

“Đối với chúng tôi, đây là niềm tự hào lớn bởi Vietnam Today là kênh đối ngoại bằng tiếng Anh của Đài Truyền hình Việt Nam, hướng tới chuẩn quốc tế. Việc được chọn đặt câu hỏi cho Olympia là một sự công nhận rằng chất lượng ngôn ngữ và phát âm của đội ngũ biên tập viên đã đạt chuẩn quốc tế”, anh Đức chia sẻ.

Nói thêm về phần đặt câu hỏi ở vòng thi Về đích, biên tập viên Minh Đức cho biết anh không tham gia soạn câu hỏi mà chỉ được “chọn mặt gửi vàng” để đặt câu hỏi cho thí sinh. Vì tính chất bảo mật của cuộc thi, anh được thông báo về nhiệm vụ này chỉ vài ngày trước khi vòng chung kết diễn ra. Thậm chí, anh cũng chỉ biết phần nội dung của mình, đến khi bạn dẫn là biên tập viên Uyên Trần đặt câu hỏi, anh mới biết yêu cầu của đề bài là gì.

Thí sinh rất bản lĩnh

Phân tích thêm về độ khó của câu hỏi tiếng Anh dành cho Nhựt Lam, biên tập viên Minh Đức cho biết ban ra đề của chương trình đã có sự tính toán kỹ lưỡng để vừa phù hợp với đối tượng học sinh là cấp ba, nhưng đồng thời nó cũng vừa đủ khó để đưa vào gói câu hỏi 30 điểm ở vòng chung kết.

Cũng theo nam biên tập viên, thông thường học sinh thường được làm câu hỏi dạng điền vào chỗ trống. Còn lần này, thí sinh Olympia lại được yêu cầu trả lời câu hỏi bằng tiếng Anh. Các bạn sẽ không biết bản thân phải làm gì với những thông tin mà người hỏi đưa ra. Điều đó đồng nghĩa với việc thí sinh sẽ có rất ít thời gian để chuẩn bị tinh thần trước khi bước vào câu hỏi.

Cái khó thứ hai ở đề bài lần này là câu hỏi dạng hội thoại. Nếu thí sinh không tập trung, các bạn sẽ rất dễ bỏ lỡ hoặc nhầm lẫn thông tin có trong đề bài. Hơn nữa, câu hỏi ở phần thi Về đích có rất nhiều thông tin, được đưa ra liên tục và có thể khiến thí sinh bị nhiễu loạn thông tin. Dạng đề bài này buộc thí sinh phải tập trung cao độ, có kỹ năng nghe hiểu tốt và có khả năng suy luận sắc bén.

“Đáp án của câu hỏi này lại nằm ngay ở đầu đề bài, nếu Nhựt Lam không chuẩn bị kỹ tinh thần, em sẽ bị lỡ thông tin và không thể trả lời được. Tôi rất nể phục thí sinh, bởi trong không khí căng thẳng như vậy, em vẫn có thể bình tĩnh trả lời và giành trọn vẹn 60 điểm”, biên tập viên Minh Đức nhận xét.

Biên tập viên Minh Đức đánh giá cao trình độ tiếng Anh của thí sinh Olympia nói riêng và học sinh Việt Nam nói chung. Ảnh: FBNV.

Từ phần thi tiếng Anh trong chung kết Olympia 2025, biên tập viên Minh Đức nhìn nhận đây là minh chứng rõ nét cho sự tiến bộ của học sinh Việt Nam trong việc sử dụng ngoại ngữ. Anh cho rằng thế hệ trẻ ngày nay được tiếp cận tiếng Anh sớm và có môi trường học tập tốt hơn nhiều so với trước.

Cùng với xu hướng đổi mới giáo dục và việc đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học theo Nghị quyết 71, bản thân anh kỳ vọng thế hệ học sinh tương lai sẽ sử dụng tiếng Anh thành thạo hơn thế hệ trước.

Đồng thời, anh cũng tin rằng trong tương lai, các câu hỏi tiếng Anh của Đường lên đỉnh Olympia sẽ ngày càng được nâng cao về độ khó để phù hợp với trình độ ngày càng phát triển của học sinh Việt Nam.

Nguyễn Nhựt Lam là thí sinh duy nhất không đến từ trường chuyên. Nam sinh là học sinh lớp 12, trường THPT Cái Bè, Đồng Tháp. Khoa là học sinh đầu tiên của trường vào chung kết năm Olympia. Những khán giả cổ vũ cho Nhựt Lam từ các chặng trước không quá bất ngờ bởi hai năm liền (năm 2024, 2025), cậu đã giành giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tiếng Anh. Ở vòng thi quý, Lam gây bất ngờ khi là thí sinh thấp điểm nhất phần Khởi động. Tuy nhiên, với lối chơi bền bỉ, chắc chắn, nam sinh liên tục bám đuổi người dẫn đầu, để rồi bứt tốc Về đích với chiến thắng 290 điểm - là thí sinh có điểm vòng quý cao nhất trong 4 người. Dù theo định hướng khoa học tự nhiên, Nhựt Lam vẫn rất yêu thích và học giỏi các môn xã hội. Bên cạnh tiếng Anh là thế mạnh, Lịch sử là một trong những môn mà Nhựt Lam thường dành thời gian tìm hiểu.

